Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Bankens börsgrafer avslöjar: "Indikerar fortsatt uppgång"

Swedbanks tekniska analys signalerar att det kan bli fortsatta uppgångar trots den senaste tidens starka börs.
Swedbanks tekniska analys signalerar att det kan bli fortsatta uppgångar trots den senaste tidens starka börs. (Foto: Tim Aro/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Sommarbörsen har varit starkt men än kan uppgången fortsätta. Det visar i alla fall Swedbanks senaste tekniska analys av svenska indexet OMXS30.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“Med stöd från starkt underliggande sentiment bedöms den rådande positiva trenden kunna bestå”, skriver banken till sina kunder på onsdagen.

Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS

Stark sommarbörs i Sverige

Plus 5,23 procent är den breda Stockholmsbörsens facit så här långt i sommar om man räknar sedan 1 juni.

Bara de senast dagarnas uppgång har index klättrat till nivåer som den inte varit i närheten av sedan innan tullkaoset bröt ut i slutet av mars.

Men en stark uppgång bakom sig, trots fortsatt ekonomisk osäkerhet, skulle det kanske inte vara helt oväntat om det kom ett litet bakslag.

Men det är inte vad Swedbanks senaste tekniska analys indikerar. Tvärtom.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

FOMO har ökat

“Den senaste tidens utveckling tyder på ett fortsatt starkt köpintresse, drivet av investerarnas rädsla för att missa möjligheter (FOMO) och positiva kapitalflöden från systematiska strategier”, skriver banken i en uppdaterad analys och utvecklar;

ANNONS

“OMXS30 handlas också över både 50-dagars och 200-dagars medelvärden samt den övre faskanten i Fishnet-diagrammet, vilket indikerar en tydligt efterfrågestyrd marknad.”

Expertens råd på börsen till småsparare i höst

Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat.

På tisdagen stängde OMXS30, som alltså är Stockholmsbörsens storbolagsindex, på 2569.

Men Swedbanks grafer indikerar att index kan fortsätta betydligt högre upp än så.

Kan bli uppgång nära rekordnivån

“Nästa viktiga motståndszon finns vid 2700–2760, motsvarande årets tidigare toppar. Vid dessa nivåer är det sannolikt att ett ökat utbud kan uppstå”, slår banken fast.

I procent räknat ger det en potentiell möjlig uppgång på 5-7,5 procent till.

Sedan årsskiftet är breda index upp drygt 4 procent i Sverige efter att som högst ha handlats nära plus 10 procent i februari och lägst dryga minus 14 procent i april.

Skulle Swedbanks positiva scenario infrias så skulle den svenska börsgrafen vara uppe och nosa på nivån 2762 som är OMXS30 rekordnotering från 26 februari tidigare i år.

ANNONS

Läs även: Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents möjlig uppgång – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
OMXS30StockholmsbörsenSverigeSwedbankTeknisk analys
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS