Bankens börsgrafer avslöjar: "Indikerar fortsatt uppgång"

“Med stöd från starkt underliggande sentiment bedöms den rådande positiva trenden kunna bestå”, skriver banken till sina kunder på onsdagen.

Stark sommarbörs i Sverige

Plus 5,23 procent är den breda Stockholmsbörsens facit så här långt i sommar om man räknar sedan 1 juni.

Bara de senast dagarnas uppgång har index klättrat till nivåer som den inte varit i närheten av sedan innan tullkaoset bröt ut i slutet av mars.

Men en stark uppgång bakom sig, trots fortsatt ekonomisk osäkerhet, skulle det kanske inte vara helt oväntat om det kom ett litet bakslag.

Men det är inte vad Swedbanks senaste tekniska analys indikerar. Tvärtom.