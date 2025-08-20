Sommarbörsen har varit starkt men än kan uppgången fortsätta. Det visar i alla fall Swedbanks senaste tekniska analys av svenska indexet OMXS30.
Bankens börsgrafer avslöjar: "Indikerar fortsatt uppgång"
Mest läst i kategorin
Så har Lasse Åberg investerat: "Inte köpt Tesla"
Folkkäre konstnären, skådespelaren och filmmakaren Lasse Åbergs filmer har enligt uppgifter dragit in hundratals miljoner I en intervju i podden TV-fabriken med Fredrik Ralstrand berätttar han nu hur pengarna har investerats. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Lasse Åberg kan inte bekräfta intäkterna ”Det sägs att dina filmer har blivit kassasuccé och …
Expertens råd på börsen till småsparare i höst
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat. Inför hösten har han flera konkreta råd till investerare. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Mer positiv än förra hösten Inför hösten 2024 trodde börsexperten Peter Nelson …
Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie
Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk aktie har sjunkit som en sten senaste året. Men nu ser Aktiespararnas expert ett rejält köpläge och tror på en uppsida på nära 60 procent. ”Utsikterna är fortsatt goda och aktien har blivit riktigt billig”, skriver intresseorganisationens analytiker Jan Lindroth i en färsk analys. Läs även: Efter danska börsens smäll: …
Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen
Målet var att få en utdelning på minst åtta procent kommande år. Facit blev en sammanlagd avkastning på hela 27 procent samtidigt som Stockholmsbörsen stått helt still. Den fiktiva aktieportföljen har fullständigt krossat index de senaste 12 månaderna. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens PS Stockholmsbörsen har stått still …
Efter danska börsens smäll: Här är aktien som rusar
Den danska börsen har fullständigt havererat i år med en nedgång på som värst 33 procent i början av augusti. På måndagen lyfter dock Köpenhamns index med 2,6 procent efter första timmarnas handel och en dansk aktie rusar över 16 procent på positiva nyheter från USA. Läs även: Därför rusar Oslobörsen: ”En högborg för kassaflöden” …
“Med stöd från starkt underliggande sentiment bedöms den rådande positiva trenden kunna bestå”, skriver banken till sina kunder på onsdagen.
Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS
Stark sommarbörs i Sverige
Plus 5,23 procent är den breda Stockholmsbörsens facit så här långt i sommar om man räknar sedan 1 juni.
Bara de senast dagarnas uppgång har index klättrat till nivåer som den inte varit i närheten av sedan innan tullkaoset bröt ut i slutet av mars.
Men en stark uppgång bakom sig, trots fortsatt ekonomisk osäkerhet, skulle det kanske inte vara helt oväntat om det kom ett litet bakslag.
Men det är inte vad Swedbanks senaste tekniska analys indikerar. Tvärtom.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
FOMO har ökat
“Den senaste tidens utveckling tyder på ett fortsatt starkt köpintresse, drivet av investerarnas rädsla för att missa möjligheter (FOMO) och positiva kapitalflöden från systematiska strategier”, skriver banken i en uppdaterad analys och utvecklar;
“OMXS30 handlas också över både 50-dagars och 200-dagars medelvärden samt den övre faskanten i Fishnet-diagrammet, vilket indikerar en tydligt efterfrågestyrd marknad.”
Expertens råd på börsen till småsparare i höst
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat.
På tisdagen stängde OMXS30, som alltså är Stockholmsbörsens storbolagsindex, på 2569.
Men Swedbanks grafer indikerar att index kan fortsätta betydligt högre upp än så.
Kan bli uppgång nära rekordnivån
“Nästa viktiga motståndszon finns vid 2700–2760, motsvarande årets tidigare toppar. Vid dessa nivåer är det sannolikt att ett ökat utbud kan uppstå”, slår banken fast.
I procent räknat ger det en potentiell möjlig uppgång på 5-7,5 procent till.
Sedan årsskiftet är breda index upp drygt 4 procent i Sverige efter att som högst ha handlats nära plus 10 procent i februari och lägst dryga minus 14 procent i april.
Skulle Swedbanks positiva scenario infrias så skulle den svenska börsgrafen vara uppe och nosa på nivån 2762 som är OMXS30 rekordnotering från 26 februari tidigare i år.
Läs även: Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents möjlig uppgång – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Senaste nytt
Postnord slutar skicka paket till USA
Postnord meddelar att man tills vidare slutar skicka vissa paket till USA och Puerto Rico, efter ändringar i USA:s tullregler. Från och med 23 augusti, det vill säga lördag denna vecka, pausar Postnord leveransen av vissa försändelser till USA och Puerto Rico. Orsaken är en nu genomförd förändring av tull- och tariffreglerna för USA vilken …
AI gör bedragarna livsfarliga – en guldgruva för säkerhetsjättarna
Det tar bara några timmar att bygga farlig malware med hjälp av AI. Företagen betalar priset – men för cybersäkerhetsbolagen är det guldgruva. När forskaren Vitaly Simonovich bad ChatGPT om hjälp att skriva skadlig kod gick det fort.? På sex timmar hade han, med AI-botens hjälp, en fullt fungerande programvara som kunde stjäla lösenord i …
Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar
Alla experter var överens. Riksbanken sänker inte den svenska räntan i augusti. Och så blev också dagens besked från Riksbankschef Erik Thedéen. Men Handelsbanken tror fortsatt att räntan kan sänkas igen vid nästa möte den 23 september även om de börjar bli allt mer ensamma om den vyn. Läs även: Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents …
Volvo hittade lastbilen – och bröt med firman
En lastbil i en specifik nyans har de senaste månaderna blivit en oväntad del av en geopolitisk följetong. Det hela började när det ryska skidlandslaget stolt presenterade sitt nya tillskott till vallateamet, en mäktig lastbil från den svenska fordonstillverkaren. Köpet ledde snabbt till reaktioner och en omfattande utredning från Volvo, som stoppat alla sina leveranser …
"Förhandlingar en del av Putins plan"
Vladimir Putin öppnar för förhandlingar om Ukraina. Analytiker ser diktatorns öppning som en gardering och en del i krigsplanerna. Oändliga fredsförhandlingar är i själva verket en del av Vladimir Putins krigsplaner och hans relation till Donald Trump ger honom ett nytt, bättre läge. ”Putin stämplades som en mordisk brottsling av Trumps föregångare och fick ett …