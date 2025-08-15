Semestern är slut men spåren efter de höga utgifterna hänger kvar. Många kliver in i hösten med en gnagande känsla av ekonomisk obalans. Hur vänder man på det?
Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut
Vi träffar Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, som guidar oss genom höstens ekonomiska uppvaknande.
Säljer fonder för att semestra: ”Tar från sitt framtida jag”. Dagens PS
Baksmällan är inte bara i plånboken
“Det är massa friktion”, säger Niklas Laninge. Efter en period utan rutiner är återgången till vardagen en mental omställning som ofta sammanfaller med att kreditfakturor och tomma sparkonton gör sig påminda.
“Det är lösenord, rutiner och ett konsumtionsmönster som förändras”, säger han.
Första steget är att inse att man inte är ensam i sin ängslan efter semestern.
“Det är jättemånga runt omkring dig som känner exakt samma frustration”, säger Laninge. Nästa steg är att acceptera läget och se det som startpunkten för förändring.
“Jag vet att det är många som nallat av sitt långsiktiga sparande eller handlat på kredit. Nu är det dags att ta tag i det.”
Så återfår du kontrollen efter semestern
Laninges metod bygger på tre steg: summera, planera och samarbeta.
“Börja med att prata om vad som faktiskt var bra med sommaren”, säger han. Därefter gäller det att identifiera onödiga köp och återställa sparandet.
“Slå på månadssparandet igen, helst till samma nivå som innan sommaren. Och sätt upp ett mål för bufferten om du tagit därifrån.”
Gör det tillsammans
Att ha en partner eller vän att samarbeta med kan göra stor skillnad.
“Beteendeförändringar blir mycket enklare när man gör det tillsammans”, säger Laninge.
Och om en i relationen är mer spara och den andra mer slösa? “Kanske var det slösandet som styrde semestern. Nu kan det vara sparas tur att styra ett tag.”
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
