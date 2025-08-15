Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut

Vi träffar Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, som guidar oss genom höstens ekonomiska uppvaknande.

Baksmällan är inte bara i plånboken

“Det är massa friktion”, säger Niklas Laninge. Efter en period utan rutiner är återgången till vardagen en mental omställning som ofta sammanfaller med att kreditfakturor och tomma sparkonton gör sig påminda.

“Det är lösenord, rutiner och ett konsumtionsmönster som förändras”, säger han.

Första steget är att inse att man inte är ensam i sin ängslan efter semestern.

“Det är jättemånga runt omkring dig som känner exakt samma frustration”, säger Laninge. Nästa steg är att acceptera läget och se det som startpunkten för förändring.

“Jag vet att det är många som nallat av sitt långsiktiga sparande eller handlat på kredit. Nu är det dags att ta tag i det.”