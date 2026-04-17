KTH-professor: Största risken med AI är inte felaktiga svar, utan att vi slutar tänka själva

Språk är inte intelligens

Ett av samtalets mest kontraintuitiva ämnen handlar om relationen mellan språk och tänkande. Skantze refererar till forskning som visar att hjärnans språknätverk är tyst under logiskt resonemang, matematiska uppgifter och kodläsning.

”Många tror intuitivt att språklig förmåga innebär intelligens. Men forskningen visar att språk primärt är ett kommunikationsverktyg, inte ett tankeverktyg”, säger han.

Det betyder att dagens stora språkmodeller kan låta övertygande utan att faktiskt resonera. I samtalet diskuteras begreppet ”epistemia”, hämtat från en forskningsartikel om kunskapsteoretiska skillnader mellan mänsklig och artificiell intelligens.

Idén är att lingvistisk trovärdighet kan ersätta verkligt kunskapsarbete. Det låter rätt, därför tror vi att det är rätt. Skantze håller med om bilden.

”Det knyter an till den tidigare frågan om att vi får tankeprocesser serverade och tror att det var vår egen tankeprocess, men det var det inte. Det var förbearbetat åt oss”, säger han.

Robotar utan moraliskt ansvar

Skantze berättar om ett experiment vid KTH där deltagare fick frågan hur mycket pengar de ville skänka till välgörenhet. De som satt framför en människa uppgav högre summor än de som satt framför en dator. Roboten hamnade närmare datorn.

”Även om roboten var programmerad att bete sig människolikt verkade deltagarna inte känna sig moraliskt bedömda av den. Det tycker jag faktiskt är bra”, säger Skantze.

Men han varnar för att dynamiken förändras om robotar blir uppkopplade och del av sociala sammanhang. Då är det inte längre roboten som bedömer, utan människorna som tittar på.

En framtid med fler AI-profiler än människor

Programledaren Al Leilani målar i samtalet upp en framtid där AI-profiler blir vanligare än mänskliga på internet, och där vi inte kan skilja dem åt. Skantze tror inte att människor egentligen vill ha det så.

”Om du postar något på sociala medier och får AI-bottar som kommenterar, det är inte tillfredsställande. Du vill veta att det var en människa som läste det”, säger han.

Lösningen: AI som frågar tillbaka

Istället för system som bara levererar svar vill Skantze se AI som aktivt bygger gemensam förståelse med användaren innan den agerar.

”Idag gissar AI-agenter vad du vill och kör på. En människa hade frågat tillbaka, försökt förstå syftet bakom förfrågan. Det är dit vi behöver komma”, säger han.