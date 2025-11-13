Dagens PS
Överproduktion av olja kan trycka ned inflationen

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Produktionen av olja på rekordnivåer trots att efterfrågan bromsar in. Vad betyder det för oljepriset och energimarknaden globalt?

Edvard Lundqvist, Dagens PS redaktionschef tillika råvaruexpert, är med i studion och förklarar.

Se även: Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den – Dagens PS

USA startade trenden

Varför har då produktionen ökat trots en svagare efterfrågan? 

“Dels har vi drill-baby-drill-konceptet från USA där man vill maxa produktionen för att hålla nere priserna. Genom att öka utbudet kan amerikanska konsumenter glädja sig åt lite billigare olja och vi får åka med på den utvecklingen”; förklarar Edvard Lundqvist och fortsätter;

“Det här får till effekt att andra länder försöker kompensera det lägre priset med att öka produktionen för att inte tappa sina viktiga intäkter från oljan. Det får en önskad effekt, men det bidrar till ytterligare press på oljepriset”.

Det blir därmed ett självspelande piano där priserna pressas ännu mer på grund av allas ökade produktion.

Pressar kostnader på fler områden

I dag finns ett överskott på ungefär två miljoner fat olja om dagen. 

“Om man jämfört med de hundra miljoner fat som produceras i världen, så blir det ett ganska stort överskott som ska bunkras på olika håll på marknaden”.

Samtidigt är det svårt för marknaden att helt ta in hur överskottet av olja påverkar och hur det slår mot priset på lite längre sikt.

Men en sak kan konstaterats menar Dagens PS redaktionschef: det kommer bidra till lägre kostnader och priser även på andra varor.

Osäkert att spå kring olja framöver

Och det gäller även för Sverige.

“För dig och mig får det en positiv inverkan på inflationen eftersom oljan också är viktig för transportsektorn som i sin tur påverkar i princip hela konsumtionen”, säger Edvard Lundqvist och utvecklar;

“Blir det billigare att frakta blir det också lite bättre marginaler i företagen. Då kan man kanske sänka priserna lite jämfört med hur man hade blivit om oljan var dyrare”.

Att sia om hur priset på olja ska utvecklas framöver så bedömer IEA att det kan befinna sig någonstans runt 60 dollar fatet. Men med stora osäkerheter understryker Edvard Lundqvist.

Se även: Kina har torrt krut och techbubblan kan snart smälla – Dagens PS

Olja Råvaror USA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

