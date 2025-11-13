Överproduktion av olja kan trycka ned inflationen

Edvard Lundqvist, Dagens PS redaktionschef tillika råvaruexpert, är med i studion och förklarar.

Se även: Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den – Dagens PS

USA startade trenden

Varför har då produktionen ökat trots en svagare efterfrågan?

“Dels har vi drill-baby-drill-konceptet från USA där man vill maxa produktionen för att hålla nere priserna. Genom att öka utbudet kan amerikanska konsumenter glädja sig åt lite billigare olja och vi får åka med på den utvecklingen”; förklarar Edvard Lundqvist och fortsätter;

“Det här får till effekt att andra länder försöker kompensera det lägre priset med att öka produktionen för att inte tappa sina viktiga intäkter från oljan. Det får en önskad effekt, men det bidrar till ytterligare press på oljepriset”.

Det blir därmed ett självspelande piano där priserna pressas ännu mer på grund av allas ökade produktion.