Ny noteringsvåg sköljer över börsen

Nu rullar en ny våg av börsnoteringar in, men vad betyder det för dig som investerare?

“Vi är en av Europas mest attraktiva börser för nya noteringar”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS.

Från tröghet till eufori

Efter några år med låg aktivitet börjar IPO-marknaden åter vakna till liv. “Många bolag har legat i väntläge. Nu ser de att aktieklimatet förbättrats och passar på”, säger David Ingnäs.

Under boomen 2020–2021 noterades en lång rad bolag. Därefter slog inflation, räntor och geopolitik av på takten. Nu sker en sorts återstart, men Ingnäs varnar för att dras med i hypen.

“Det viktigaste är alltid värderingen. Oavsett hur spännande affärsidén är måste man räkna på om aktien är rimligt prissatt”, säger han.