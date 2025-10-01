Dagens PS
Ny noteringsvåg sköljer över börsen

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Klarna, Verisure och Meds är bara några av bolagen som nyligen gått till börsen – eller står i startgroparna.

Nu rullar en ny våg av börsnoteringar in, men vad betyder det för dig som investerare?

“Vi är en av Europas mest attraktiva börser för nya noteringar”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS.

Från tröghet till eufori

Efter några år med låg aktivitet börjar IPO-marknaden åter vakna till liv. “Många bolag har legat i väntläge. Nu ser de att aktieklimatet förbättrats och passar på”, säger David Ingnäs.

Under boomen 2020–2021 noterades en lång rad bolag. Därefter slog inflation, räntor och geopolitik av på takten. Nu sker en sorts återstart, men Ingnäs varnar för att dras med i hypen.

“Det viktigaste är alltid värderingen. Oavsett hur spännande affärsidén är måste man räkna på om aktien är rimligt prissatt”, säger han.

IPO-strategi: Snabb exit eller lång horisont?

Många småsparare lockas av snabba vinster vid noteringar, särskilt om aktien rusar första handelsdagen.

“Strategin kallas ibland för “teckna och sälj”. Man går in vid noteringen, och säljer direkt. Det kan fungera – men inte alltid. Vill man vara långsiktig gäller det att förstå bolaget på djupet”, säger Ingnäs.

Även avknoppningar, där befintliga bolag listar delar av sin verksamhet, är en trend att hålla ögonen på. Det har ofta lönat sig.

“Titta på Electrolux Professional, som knoppades av under pandemin. I dag är det bolaget mer värt än sin före detta ägare”, säger han.

Börsen i Stockholm fortsatt ett tillväxtnav

Sverige står sig starkt som börsland, trots sin litenhet i globalt perspektiv. Det är något att vara stolt över, menar Ingnäs.

“Vi har en bred investerarbas, många aktiva småsparare och en levande techsektor. Det gör att både internationella och svenska bolag gärna noterar sig här”, säger han.

Men som alltid gäller det att hålla huvudet kallt.

“Börsen går i vågor. Det gäller att inte förväxla noteringsvågen med ett löfte om framtida vinster. Räkna på caset, inte bara på storyn”, säger Ingnäs.

BolagsnoteringarIntervjuIPOStockholmsbörsen
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

