Klarna, Verisure och Meds är bara några av bolagen som nyligen gått till börsen – eller står i startgroparna.
Ny noteringsvåg sköljer över börsen
Mest läst i kategorin
"Arbetsmarknaden är som en trasig dejting-app"
Arbetslösheten i Sverige och Europa är fortsatt hög samtidigt som många företag säger sig ha svårt att hitta folk på arbetsmarknaden. Frågan är då, vart i systemet är bristen? “Det är ett dumt system och lite som en dejtingapp som inte fungerar”, säger Stefan Engeseth, författare av Homo stupido när han gästar Dagens PS studio. …
Liberalerna om vägen till svensk tillväxt: "Vi behöver byta valuta"
Fyra år av stillastående tillväxt och fortsatt hög arbetslöshet – men vad är egentligen vägen framåt för svensk ekonomi om man frågar Liberalerna? Enligt partiets ekonomiskpolitiska talesperson Cecilia Rönn krävs både modiga reformer och ett systemskifte. “Vi behöver byta valuta. Sverige hade varit bättre rustat i dag om vi gått med i euron”, säger hon …
Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla koll på
Det är långt kvar till våren 2026, men redan nu börjar det viskas om rejäla utdelningar för flera aktier på Stockholmsbörsen. Och för den som gillar klirr i kassan kan det finnas goda skäl att lyssna. I de tidiga prognoserna finns tydliga vinnare men också fallgropar att se upp för. “En globalfond kan verka som …
Globala fonder är inte så globala som du tror
Globala fonder är en favorit bland svenska sparare – men hur mycket riskspridning får du egentligen? Enligt experterna har de blivit alltför beroende av några få amerikanska techjättar. Många tänker att globalfonder ger bred exponering mot hela världen. Men verkligheten ser annorlunda ut. De senaste tio åren har några amerikanska teknikbolag, ofta kallade “Mag7”, dominerat …
Kan Sverige bygga framtiden på försvarsbolag och konsumtion?
Börsbarometern är tillbaka, och det med nya spaningar från makro till aktier. Redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomiskribent David Ingnäs växlar perspektiv mellan räntebesked, konsumtion och ett Europa i gungning. Det är snart ett år sedan USA:s centralbank Fed senast sänkte styrräntan. Nästa besked väntas inom några veckor och enligt David Ingnäs är det kanske den …
Nu rullar en ny våg av börsnoteringar in, men vad betyder det för dig som investerare?
“Vi är en av Europas mest attraktiva börser för nya noteringar”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS.
Från tröghet till eufori
Efter några år med låg aktivitet börjar IPO-marknaden åter vakna till liv. “Många bolag har legat i väntläge. Nu ser de att aktieklimatet förbättrats och passar på”, säger David Ingnäs.
Under boomen 2020–2021 noterades en lång rad bolag. Därefter slog inflation, räntor och geopolitik av på takten. Nu sker en sorts återstart, men Ingnäs varnar för att dras med i hypen.
“Det viktigaste är alltid värderingen. Oavsett hur spännande affärsidén är måste man räkna på om aktien är rimligt prissatt”, säger han.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
IPO-strategi: Snabb exit eller lång horisont?
Många småsparare lockas av snabba vinster vid noteringar, särskilt om aktien rusar första handelsdagen.
“Strategin kallas ibland för “teckna och sälj”. Man går in vid noteringen, och säljer direkt. Det kan fungera – men inte alltid. Vill man vara långsiktig gäller det att förstå bolaget på djupet”, säger Ingnäs.
Även avknoppningar, där befintliga bolag listar delar av sin verksamhet, är en trend att hålla ögonen på. Det har ofta lönat sig.
“Titta på Electrolux Professional, som knoppades av under pandemin. I dag är det bolaget mer värt än sin före detta ägare”, säger han.
Börsen i Stockholm fortsatt ett tillväxtnav
Sverige står sig starkt som börsland, trots sin litenhet i globalt perspektiv. Det är något att vara stolt över, menar Ingnäs.
“Vi har en bred investerarbas, många aktiva småsparare och en levande techsektor. Det gör att både internationella och svenska bolag gärna noterar sig här”, säger han.
Men som alltid gäller det att hålla huvudet kallt.
“Börsen går i vågor. Det gäller att inte förväxla noteringsvågen med ett löfte om framtida vinster. Räkna på caset, inte bara på storyn”, säger Ingnäs.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Redskapen som ledde till investeringar på Wall Street
Det finns en hel del redskap som har gjort det lättare att investera. Här är några av dem som fått fart på Wall Street. 24 börsmäklare hängde ofta under ett särskilt träd på 68 Wall Street, i slutet på 1700-talet. Det var ett platanträd, eller buttonwood tree på engelska. Samtalen mellan börsmäklare ledde till en …
Studie öppnar upp för ny behandling av infertilitet
Forskning med mänskliga hudceller kan ha öppnat upp en helt ny möjlighet för framtida behandling av infertilitet. Forskare har använt mänskliga hudceller för att skapa ägg som kan befruktas och producera embryon, något som kan leda till nya sätt att hantera infertilitet, det skriver CNN. I studien tog forskarna en vanlig hudcells cellkärna, som innehåller …
Här skriker arbetsgivarna efter kompetens – plugga detta
Trots lågkonjunktur finns det yrken där arbetsgivare kämpar för att hitta rätt kompetens. För den som väljer högskola eller universitet i höst kan framtidsutsikterna därför vara ljusa – åtminstone om man väljer rätt inriktning.? Sverige har i flera år befunnit sig i en ekonomiskt tuff period. Arbetslösheten låg i slutet av augusti på höga 7 …
Sigge Eklund i en stor intervju: När framgången blir frihet
Det är bara några dagar kvar till Sigge Eklunds största premiär. Efter femton års arbete står pjäsen "Bolero" redo att möta publiken i Stockholm. Det handlar inte längre om recensioner eller applåder – utan om känslan av att äntligen ha skapat något bestående, säger han i en öppenhjärtig intervju med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. …
Ryssland startar drönarskola – för barn
Nu har Rysslands första drönarskola för barn öppnats. I sydryska Krasnodar ska barn lära sig att montera och använda drönare. Det är Moscow Times som skriver om Rysslands första drönarskola för barn. Myndigheterna i sydryska staden Krasnodar presenterar vad de kallar landets första skola för barn som ska lära sig montera och använda drönare. En …