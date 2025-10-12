En av Stockholmsbörsens mest klassiska aktier kan vara på väg in i en ny era. När SKF knoppar av sin fordonsverksamhet nästa år, ser analytiker potential för kraftigt uppvärderade aktiekurser.
"Lönsam skilsmässa" kan lyfta klassisk svensk aktie
“Den klassiska aktien vi pratar om är SKF – Svenska Kullagerfabriken”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS.
Nästan exakt hundra år efter att Volvo knoppades av från SKF är det dags igen. Under våren 2026 ska bolaget dela upp sin verksamhet i två delar: en som behåller industrikunderna, och en som fokuserar på fordon.
“Nu börjar vi närma oss avknoppningen, och därför börjar analytikerna räkna på det här”, säger Ingnäs.
Analytiker höjer SKF: potential i båda delarna
Handelsbanken har höjt sin riktkurs på SKF med hela 27 procent. Bakom höjningen ligger just avknoppningen, som spås tydliggöra värdena i båda delarna av bolaget.
“De kallade det för en ‘lönsam skilsmässa’. Industridelen har högre marginaler och förtjänar kanske en högre värdering – som i dag inte riktigt syns”, säger Ingnäs.
Fordonsdelen av SKF förväntas växa snabbare, särskilt med trenden mot elektrifiering, även om marginalerna där är lägre.
Historiken talar för stark kursutveckling
Avknoppningar har blivit en tydlig börstrend det senaste året, och mönstret är tydligt: de avknoppade bolagen går ofta starkare än moderbolagen.
“Generellt sett har det varit värt att vara med på de här avknoppningarna. Vi får se hur det blir i det här fallet – men spännande blir det”, säger Ingnäs.
Fram till våren 2026 väntas mer information från SKF. Men redan nu börjar förväntningarna byggas upp.
“Ja, den här trenden köper jag. Den är värd att satsa på”, säger Ingnäs.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
