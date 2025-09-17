Globala fonder är en favorit bland svenska sparare – men hur mycket riskspridning får du egentligen? Enligt experterna har de blivit alltför beroende av några få amerikanska techjättar.
Globala fonder är inte så globala som du tror
Mest läst i kategorin
Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"
Stockholms Handelskammare har släppt en ny rapport där man kartlägger huvudstadens betydelse för svensk ekonomi och konkurrenskraft. När det kommer till innovation är huvudstaden bäst i klassen men Handelskammarens ser också ett antal förbättringsområden för våra politiker att ta tag i för att dra ännu större nytta av Sveriges tillväxtmotor. Läs även: Styrkebeskedet: Lovande trend …
När vänder svensk konsumtion? "Vana vid att positiva prognoser ändras"
Efter flera år av låg tillväxt så ser vi nu ljusglimtar i Sveriges ekonomi och Handelsbanken spår ökad BNP och konsumtion. Samtidigt har vi tyvärr fått vänja oss vid att positiva prognoser kommer av sig. Det säger redaktionschefen från Dagens PS, Edvard Lundkvist, i en kommentar kring det ekonomiska läget i Sverige hösten 2025. Läs även: Ökad …
Ökad svensk konsumtion och hajpade försvarsaktier
Börsbarometern är tillbaka, och det med nya spaningar från makro till aktier. Redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomiskribent David Ingnäs växlar perspektiv mellan räntebesked, konsumtion och ett Europa i gungning. Det är snart ett år sedan USA:s centralbank Fed senast sänkte styrräntan. Nästa besked väntas inom några veckor och enligt David Ingnäs är det kanske den …
Kraftigt bakslag för Rysslands handel med Kina
Samarbetet mellan Kina och Ryssland har setts som en nödvändig räddningsplanka för Moskva efter invasionen av Ukraina. Men färska siffror pekar på ett tydligt trendbrott. Efter två år av explosiv tillväxt backar Kinas export till Ryssland med över 16 procent på årsbasis. Den totala handeln mellan länderna har fallit i augusti – det största tappet …
Investerare flockas till AI-fonderna – expert varnar för fälla
AI är det hetaste temat på börsen just nu – men samtidigt varnar experterna för att sparare kan vara på väg in i en bubbla. I studion berättar Dagens PS-ekonomiskribent David Ingnäs varför uppgången kan bli farlig. På kort tid har AI-fonderna gått från nischfenomen till ett globalt spararfavorit. Enligt en ny rapport från Morningstar …
Många tänker att globalfonder ger bred exponering mot hela världen. Men verkligheten ser annorlunda ut. De senaste tio åren har några amerikanska teknikbolag, ofta kallade “Mag7”, dominerat utvecklingen.
“Bolag som Google och Nvidia har växt så kraftigt att de nu utgör över 30 procent av USA-indexet”, säger David Ingnäs, ekonomiskribent på Dagens PS.
Eftersom amerikanska aktier redan från början väger tungt i globala index, blir effekten att många globalfonder numera lutar kraftigt mot just dessa techjättar.
Globala fonder som tappar världen
Den höga koncentrationen innebär nya risker, särskilt om AI-hajpen visar sig överdriven.
“Globalfonder har gått bra, men det finns en risk för baksida. Det är inte säkert att du får den stabilitet du trodde”, säger Ingnäs.
Svenskar har omkring 9 000 miljarder kronor i fonder. Av dessa ligger en tredjedel – cirka 3 000 miljarder – i globalfonder. Ett ras i techsektorn skulle därmed få stora konsekvenser för många svenska portföljer.
Så gör du för att sprida risken
Ingnäs menar att globalfonder fortfarande fyller en funktion, men att man bör se över sin helhetsexponering.
“Vill man ha bredare riskspridning kan man komplettera med fonder som fokuserar på tillväxtmarknader, Europa eller Asien”, säger han.
Ett alternativ är att behålla globalfonden men vara medveten om att den främst speglar västvärlden och techsektorn. Flera experter rekommenderar att man även lägger till fonder med fokus på specifika regioner för att säkra upp mot obalanser.
Vill du se mer? David har även träffat Stockholms handelskammare och pratat om deras senaste rapport om svensk innovation.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Google-profilen: ”Det är där framtidens svenska techsuccéer föds"
Många drömmer om ”overnight success”. Men verkligheten ser annorlunda ut. När Serge Lachapelle, tidigare Google-profil, nu kliver in som partner på Disruptive Ventures är hans budskap till entreprenörer tydligt: tålamod, empati och ett brutalt fokus på kunden. ”Det tar tid att bygga rätt produkt. Och det kräver att du sitter med kunden, lyssnar och prioriterar …
USA sänker räntan – hotas av stagflation
Det satt långt inne, men nu rubbar sig Federal Reserve. Den relativt höga räntan i USA sänks med 0,25 procentenheter. USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) sänker som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,00-4,25 procent, uppger TT. Man meddelar även att två ytterligare räntesänkningar är att vänta under hösten, vilket får USA-börsen att hämta skutta. …
Globala fonder är inte så globala som du tror
Globala fonder är en favorit bland svenska sparare – men hur mycket riskspridning får du egentligen? Enligt experterna har de blivit alltför beroende av några få amerikanska techjättar. Många tänker att globalfonder ger bred exponering mot hela världen. Men verkligheten ser annorlunda ut. De senaste tio åren har några amerikanska teknikbolag, ofta kallade "Mag7", dominerat …
Från boom till nedskärningar – oljebolagen bromsar in hårt
De stora oljebolagen börjar dra i handbromsen när priset på olja sjunker mot 60 dollar per fat. Företagen minskar investeringar och genomför personalnedskärningar för att möta en tuffare marknad. I USA minskade sysselsättningen inom skifferoljeindustrin med 1,7 procent under augusti, den snabbaste nedgången sedan 2022 enligt siffror från Bureau of Labor Statistics som Bloomberg tagit …
Ukrainas drönare kan tvinga Ryssland att dra ner på oljan
Ukrainska drönarattacker slår allt hårdare mot rysk oljeindustri. Nu varnar statliga Transneft för att produktionen kan behöva minskas. Ukrainas attacker mot rysk oljeinfrastruktur får nu stora konsekvenser. Enligt uppgifter kan landets oljeproduktion snart tvingas minska, något som skulle slå direkt mot en av Kremls viktigaste inkomstkällor. Missa inte: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning". …