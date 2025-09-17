Globala fonder är inte så globala som du tror

Många tänker att globalfonder ger bred exponering mot hela världen. Men verkligheten ser annorlunda ut. De senaste tio åren har några amerikanska teknikbolag, ofta kallade “Mag7”, dominerat utvecklingen.

“Bolag som Google och Nvidia har växt så kraftigt att de nu utgör över 30 procent av USA-indexet”, säger David Ingnäs, ekonomiskribent på Dagens PS.

Eftersom amerikanska aktier redan från början väger tungt i globala index, blir effekten att många globalfonder numera lutar kraftigt mot just dessa techjättar.

Globala fonder som tappar världen

Den höga koncentrationen innebär nya risker, särskilt om AI-hajpen visar sig överdriven.

“Globalfonder har gått bra, men det finns en risk för baksida. Det är inte säkert att du får den stabilitet du trodde”, säger Ingnäs.

Svenskar har omkring 9 000 miljarder kronor i fonder. Av dessa ligger en tredjedel – cirka 3 000 miljarder – i globalfonder. Ett ras i techsektorn skulle därmed få stora konsekvenser för många svenska portföljer.

Så gör du för att sprida risken

Ingnäs menar att globalfonder fortfarande fyller en funktion, men att man bör se över sin helhetsexponering.

“Vill man ha bredare riskspridning kan man komplettera med fonder som fokuserar på tillväxtmarknader, Europa eller Asien”, säger han.

Ett alternativ är att behålla globalfonden men vara medveten om att den främst speglar västvärlden och techsektorn. Flera experter rekommenderar att man även lägger till fonder med fokus på specifika regioner för att säkra upp mot obalanser.

