Europa bryter Kina-beroendet av sällsynta jordartsmetaller

Japan har sedan 2010 medvetet skurit ned sin import från Kina från över 90 procent till runt 50 procent.

Ingen annan nation är ens i närheten, men nu vill norrmännen åstadkomma samma sak.

Norge plockar fram 90-talets ritningar

Norska gödseljätten Yara planerar att återstarta utvinning av sällsynta jordartsmetaller vid sin anläggning i Glomfjord i norra Norge. Projektet lades på is på 1990-talet när kinesiska producenter dumpade priserna och konkurrerade ut alla andra.

Nu bedömer Yara att storskalig produktion är realistisk igen, med ambitionen att täcka upp till 20 procent av Europas behov.

Yara söker nu en råvaruleverantör med leveranskapacitet under 20 år. Kandidaterna finns i Sverige, Finland och Kanada. Bland annat pekas LKAB:s Per Geijer-fyndighet utanför Kiruna ut som ett intressant alternativ då det är en av Europas mest omtalade förekomster av sällsynta jordartsmetaller.