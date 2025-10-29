Därför sticker vissa bolag ut i rapportsäsongen

“Två tredjedelar av de 200 största bolagen väntas öka sina intäkter”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. “Och en bransch som sticker ut positivt är konsumentsektorn, som haft det tufft men nu ser ut att studsa tillbaka.”

Även verkstadsbolagen väntas prestera starkt, enligt analysen.

Bank och skog kan tappa fart

Samtidigt ser det dystrare ut för bank- och skogsbolagen. Trots att storbankerna har rusat på börsen i år, finns en oro för att det blir svårt att slå förväntningarna.

“Bankerna har gått starkt hittills, men det krävs mycket för att överraska positivt när ribban redan ligger högt”, säger Ingnäs. “Skogssektorn å andra sidan har haft det tufft hela året, där är frågan hur dåligt det kan bli.”

Så minskar du risken i samband med rapport

Inför rapport kan oroliga ägare minska sitt innehav för att gardera sig. Men för långsiktiga investerare gäller det att ha is i magen.

“Påminn dig själv om varför du köpte aktien från början”, säger Ingnäs. “Om det bara är ett svagt kvartal men caset fortfarande håller, ge det tid.”

“De bästa affärerna görs i de sämsta aktierna”

För den som letar tillväxtmöjligheter framåt pekar han ut konsumentbolag och verkstad som hetast just nu – men också en varning för att stirra sig blind på de uppenbara vinnarna.

“John Skogman sa det bra: de bästa affärerna görs i de sämsta aktierna”, avslutar Ingnäs.

Läs hela rapportbevakningen på Dagens PS.