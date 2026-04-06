Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan

Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid pratar om det ökade missnöjet med Donald Trump

Nya opinionsmätningar visar att Donald Trumps stöd bland amerikanska väljare nått historiskt låga nivåer. Kriget mot Iran och stigande drivmedelspriser pressar presidenten inför höstens mellanårsval.

Donald Trumps popularitet har sjunkit till den lägsta nivån för någon sittande president under de senaste mandatperioderna. Enligt färska mätningar från YouGov/Economist godkänner bara 35 procent av amerikanerna presidentens arbete, medan 58 procent är missnöjda.

Stödet ligger nu på samma nivåer som Joe Biden vid sitt allra mest impopulära, siffror som Biden nådde först i slutet av sin mandatperiod.

Trumps ekonomiska förtroende har fallit ännu djupare, till 31 procent, och tappet märks tydligt bland kärnväljarna.

Kriget och bensinen tynger

Två frågor sticker ut i mätningarna: kriget mot Iran och de ekonomiska konsekvenserna på hemmaplan.

– Kriget som han har dragit igång är väldigt impopulärt. Konsekvenserna syns i form av höjda drivmedelspriser, och det pressar ner stödet till rekordlåga nivåer, säger Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid.

Sedan kriget inleddes den 28 februari har bensinpriset i USA stigit från knappt 3 dollar till över 4 dollar per gallon. Det är den högsta nivån sedan 2022. Dieselpriset har ökat med 45 procent.

Ekonomin var den viktigaste frågan för Trumps väljare redan vid valet. Löftet var ett starkare Amerika – men inflationen har stigit och arbetsmarknaden har i snitt bara skapat drygt 20 000 jobb i månaden det senaste året.

– Man ville få det bättre ekonomiskt. Det här var kanske inte det man hade väntat sig, säger Lundkvist.

America first – men tusentals soldater flyttas utomlands

Retoriken om ”America first” krockar med verkligheten. Tusentals amerikanska marinsoldater och fallskärmsjägare har flyttats till Mellanöstern, och Pentagon förbereder veckor av markoperationer.

Samtidigt betalar kärnväljarna rekordsummor vid bränslepumpen.

– Många börjar fråga sig om det var det här man röstade på, säger Lundkvist.

Mellanårsvalet sätter press

Det svaga opinionsstödet sätter press på republikanerna inför mellanårsvalet den 3 november. Lundkvist bedömer att de låga siffrorna kan tvinga administrationen till eftergifter och ett snabbare avslut av konflikten.

– Republikanerna är väldigt exponerade. Jag har svårt att se att man vågar gambla alltför mycket med det, säger han.

Han påpekar att opinionssiffror är en ögonblicksbild. En vändning i konflikten, kombinerat med sjunkande oljepriser, skulle kunna flytta siffrorna snabbt åt andra hållet.

Retoriken biter inte längre

En signal i mätningarna är att fler väljare, oavsett partitillhörighet, verkar enas om att riktningen är fel. Lundkvist ser det som en möjlig förskjutning bort från den hårda polariseringen.

Retoriken från Vita huset går i motsatt riktning. Trump utropar sig som vinnare av ett pågående krig och kallar det höga oljepriset fantastiskt för ekonomin medan kärnväljarna rasar vid pumpen.

– Det är väldigt märkligt, får man ändå säga, i den amerikanska debatten, säger Lundkvist.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Mest lästa i kategorin

David Ingnäs
Spela klippet
PS Studio

Undersökning: Svenskarna allt mer pessimistiska och drar ner på konsumtion 2026

06 apr. 2026