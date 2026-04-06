Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan

Stödet ligger nu på samma nivåer som Joe Biden vid sitt allra mest impopulära, siffror som Biden nådde först i slutet av sin mandatperiod.

Trumps ekonomiska förtroende har fallit ännu djupare, till 31 procent, och tappet märks tydligt bland kärnväljarna.

Kriget och bensinen tynger

Två frågor sticker ut i mätningarna: kriget mot Iran och de ekonomiska konsekvenserna på hemmaplan.

– Kriget som han har dragit igång är väldigt impopulärt. Konsekvenserna syns i form av höjda drivmedelspriser, och det pressar ner stödet till rekordlåga nivåer, säger Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid.

Sedan kriget inleddes den 28 februari har bensinpriset i USA stigit från knappt 3 dollar till över 4 dollar per gallon. Det är den högsta nivån sedan 2022. Dieselpriset har ökat med 45 procent.

Ekonomin var den viktigaste frågan för Trumps väljare redan vid valet. Löftet var ett starkare Amerika – men inflationen har stigit och arbetsmarknaden har i snitt bara skapat drygt 20 000 jobb i månaden det senaste året.

– Man ville få det bättre ekonomiskt. Det här var kanske inte det man hade väntat sig, säger Lundkvist.