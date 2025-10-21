Rådet i börsrallyt: ”Det är nu du måste...”

”Det kan verka malplacerat att tänka på marknadsvolatilitet under en uppgång,” skriver analysfirman i en nypublicerad insikt men det är just vad man bör göra.

Förbered dig för svängningarna

Den senaste tidens uppgångar har fått många investerare att känna sig trygga, men Morningstar varnar för att “complacency” – övertro på stabilitet – kan vara farligt.

“När marknaderna går uppåt och värderingarna stiger är det lätt att glömma hur snabbt sentimentet kan skifta.”

Därför är det klokt att redan nu bestämma hur man ska agera vid nästa sättning.

Enligt Samantha Lamas på Morningstar handlar det inte om att försöka tajma marknaden, utan om att ha en tydlig plan för hur du rebalanserar portföljen när kurserna börjar röra sig nedåt.