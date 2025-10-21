Börsen har gått starkt – men nu varnar Morningstar för att många investerare lutar sig tillbaka. När allt ser som lugnast ut är det dags att börja planera för nästa storm.
Rådet i börsrallyt: ”Det är nu du måste...”
Mest läst i kategorin
Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör
Trots interna önskemål om en ny och transparent vd fick Handelsbankens ”konservative” Sverigechef Michael Green ta över efter Carina Åkerström. Bloomberg berättar att missnöjet jäser bland investerare över avsaknaden av transparens hos Handelsbanken (börskurs), de är ”oroade” över att ”konservatism och brist på transparens” får gro hos den svenska storbanken, enligt nyhetsbyrån. Carina Åkerström, Handelsbankens …
Superrika överger lyxvaror när medelklassen kommer ikapp
Fler har råd att köpa dyra lyxprodukter. Det får de superrika att söka sig till något helt annat som de kan vara ensamma om. Efter år av stigande priser på vin, konst, diamanter och lyxbostäder har marknaden för traditionella lyxvaror tappat fart. De allra rikaste i världen tycks nu vända ryggen åt materiella symboler för …
Han blev 179 miljarder rikare – över en natt
Efter den ”häpnadsväckande” vinstökningen mellan den 14 och 15 oktober har den redan stenrike lyxmagnaten med sina miljarder klättrat en placering i rikemanslistan. Bernard Arnault, som är vd och ordförande för LVMH, tillika grundare, fick under den aktuella natten se sin nettoförmögenhet växa från cirka 1 629 miljarder kronor till drygt 1 808 miljarder kronor, …
Miljarder i beslag, Google jagas och Arnault rusar
Bankerna slog förväntningarna, en Wall Street-skandal blottar sprickorna i privat kredit, EU:s rättsmaskin laddar mot Google och arbetslivet får både löne-och generationschock. Samtidigt beslagtas 165 miljarder i en global cyberhärva och en advokat grips för insiderbrott. Veckan summeras i tre ord: styrka, friktion, ansvarsskifte. Bankerna visar vägen Veckan började i hårt tempo med Q3-besked som …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
”Det kan verka malplacerat att tänka på marknadsvolatilitet under en uppgång,” skriver analysfirman i en nypublicerad insikt men det är just vad man bör göra.
Läs även: Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk – Dagens PS
Förbered dig för svängningarna
Den senaste tidens uppgångar har fått många investerare att känna sig trygga, men Morningstar varnar för att “complacency” – övertro på stabilitet – kan vara farligt.
“När marknaderna går uppåt och värderingarna stiger är det lätt att glömma hur snabbt sentimentet kan skifta.”
Därför är det klokt att redan nu bestämma hur man ska agera vid nästa sättning.
Enligt Samantha Lamas på Morningstar handlar det inte om att försöka tajma marknaden, utan om att ha en tydlig plan för hur du rebalanserar portföljen när kurserna börjar röra sig nedåt.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Se över balansen i portföljen
Morningstar betonar vikten av att se över risknivån i sina investeringar efter en stark börsperiod.
“Det är lätt att portföljen blir tyngre i aktier efter en uppgång, vilket betyder att du tar mer risk än du tänkt.”
Rådet är att se till att portföljen fortfarande speglar din egen risktålighet – inte den senaste börsstämningen. Det kan innebära att sälja av delar av innehav som gått väldigt starkt och öka i stabilare tillgångar.
“Rebalansering handlar inte om att förutse marknaden, utan om att hålla sig till sin plan.”
Tänk långsiktigt på börsen – och undvik snabba beslut
Morningstar påpekar att uppgångsperioder ofta leder till att investerare börjar jaga nästa vinnaraktie.
“Efter kraftiga uppgångar frestas många att ta mer risk, men det är sällan rätt väg framåt.”
I stället bör fokus ligga på vilka bolag som har långsiktig bärkraft när marknaden normaliseras.
Mitt i noteringsvågen: DNB Carnegie-toppen i stor intervju
Börsnoteringsfönstret har efter flera tröga år återigen öppnats på vid gavel. Och Stockholmsbörsen fullständigt krossar övriga Europa när det gäller förmågan att lista nya bolag.
“Marknaden tar ofta ut mycket i förskott, vilket betyder att avkastningen de kommande åren kan bli lägre än det historiska snittet.”
Börsuppgångar känns bra – men det kan lätt leda till hybrid. Som Morningstar sammanfattar det:
“Att ha en plan för nästa nedgång betyder inte att man är pessimist – det betyder att man är förberedd.”
Läs även: Då kan USA-börsen bli landets värsta mardröm – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Turistdrömmen i Sinai blev en diplomatisk mardröm
Egypten ville bygga ett lyxhotell vid foten av Sinai. Grekland såg rött, munkarna bad, FN protesterade – och nu är klostret räddat. Den diplomatiska fejden mellan Egypten och Grekland om Sankta Katarina-klostret är över. "All omvandling av klostret liksom av de övriga gudstjänstlokalerna är förbjuden", säger Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis. Moses berg och munkarnas tålamod …
Därför är denna Ferrari helt unik i världen
Det är en hyllning till en ikon och ett unikt kapitel i biltillverkarens historia. Den italienska sportbilstillverkaren har nu visat upp sin senaste skapelse, en specialbyggd superbil som endast kommer att byggas i ett enda exemplar. Denna "one-off" är resultatet av ett nära samarbete med en av märkets allra mest hängivna kunder, och den andas …
Vd:n om framtiden för ikonen: Den får en uppföljare
Den retroinspirerade elbilen har tagit Europa med storm, och framgångarna är så stora att tillverkaren redan nu hintar om en efterföljare. Att låta succén dö ut vore ett misstag, enligt en av företagets nyckelpersoner. En elbil som väcker nostalgi och säljer i rekordtakt Renault 5 E-Tech har blivit mer än vad tillverkaren kunnat drömma om. …
Viggos testar Cadillac Optiq
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har gjort det Elvis bara kunde drömma om – provkört Cadillacs eldrivna familjeSUV i bergen utanför Barcelona. Det mullrar inte längre under huven, men skärmen är större än en biosalong och ljudsystemet får till och med Presley att snurra i graven av avund. Frågan är bara om den elektriska Optiq …
Rådet i börsrallyt: ”Det är nu du måste...”
Börsen har gått starkt – men nu varnar Morningstar för att många investerare lutar sig tillbaka. När allt ser som lugnast ut är det dags att börja planera för nästa storm. ”Det kan verka malplacerat att tänka på marknadsvolatilitet under en uppgång,” skriver analysfirman i en nypublicerad insikt men det är just vad man bör …