Rådet i börsrallyt: ”Det är nu du måste...”

Även om börsen rusar uppåt nu så gäller det att tänka ett steg längre och passa på att förbereda för nästa nedgång påminner analysfirman Morningstar.
Även om börsen rusar uppåt nu så gäller det att tänka ett steg längre och passa på att förbereda för nästa nedgång påminner analysfirman Morningstar.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Börsen har gått starkt – men nu varnar Morningstar för att många investerare lutar sig tillbaka. När allt ser som lugnast ut är det dags att börja planera för nästa storm.

”Det kan verka malplacerat att tänka på marknadsvolatilitet under en uppgång,” skriver analysfirman i en nypublicerad insikt men det är just vad man bör göra.

Förbered dig för svängningarna

Den senaste tidens uppgångar har fått många investerare att känna sig trygga, men Morningstar varnar för att “complacency” – övertro på stabilitet – kan vara farligt.

“När marknaderna går uppåt och värderingarna stiger är det lätt att glömma hur snabbt sentimentet kan skifta.”

Därför är det klokt att redan nu bestämma hur man ska agera vid nästa sättning.

Enligt Samantha Lamas på Morningstar handlar det inte om att försöka tajma marknaden, utan om att ha en tydlig plan för hur du rebalanserar portföljen när kurserna börjar röra sig nedåt.

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
Se över balansen i portföljen

Morningstar betonar vikten av att se över risknivån i sina investeringar efter en stark börsperiod.

“Det är lätt att portföljen blir tyngre i aktier efter en uppgång, vilket betyder att du tar mer risk än du tänkt.”

Rådet är att se till att portföljen fortfarande speglar din egen risktålighet – inte den senaste börsstämningen. Det kan innebära att sälja av delar av innehav som gått väldigt starkt och öka i stabilare tillgångar.

“Rebalansering handlar inte om att förutse marknaden, utan om att hålla sig till sin plan.”

Tänk långsiktigt på börsen – och undvik snabba beslut

Morningstar påpekar att uppgångsperioder ofta leder till att investerare börjar jaga nästa vinnaraktie.

“Efter kraftiga uppgångar frestas många att ta mer risk, men det är sällan rätt väg framåt.”

I stället bör fokus ligga på vilka bolag som har långsiktig bärkraft när marknaden normaliseras.

“Marknaden tar ofta ut mycket i förskott, vilket betyder att avkastningen de kommande åren kan bli lägre än det historiska snittet.”

Börsuppgångar känns bra – men det kan lätt leda till hybrid. Som Morningstar sammanfattar det:

“Att ha en plan för nästa nedgång betyder inte att man är pessimist – det betyder att man är förberedd.”

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

