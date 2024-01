Investmentbolag inom gaming går globalt 

Bolaget har på kort tid genomfört ett antal investeringar med betydande potential. Och samtidigt omstrukturerat och avvecklat innehav som bedöms ha en begränsad potential.

För att ta vara på möjligheterna till tillväxt genomför nu bolaget en företrädesemission på 9,7 miljoner kronor av så kallade units (aktie plus långfristig option).

Emissionsbeloppet garanteras fullt ut av emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Teckningsperioden pågår mellan den 15 och den 29 januari.

”Kapitalet ska accelerera arbetet att med vårt ekosystem som söker synergier kring intäkter, marknadsföring, försäljning, kundförvärv och teknologier. Det handlar om att öka värdet på våra portföljtillgångar genom att identifiera och genomföra synergier mellan våra portföljbolag och genom att tillföra kompetens, kapital och de verktyg som krävs för att accelerera deras tillväxt, säger Claes Kalborg, Rightbridge vd.

Bolagets kärnverksamhet innefattar investeringar i företag, infrastruktur, och immateriella rättigheter som är strategiskt positionerade. Detta för att dra nytta av den starka, exponentiella tillväxten inom respektive område.

Genom att samla en diversifierad portfölj ska Rightbridge skapa ett robust och ekosystem med betydande synergier, som kan maximera både skalfördelar och innovationspotentialen inom olika verksamhetsområden som intäkter, marknadsföring, försäljning, kundanskaffning och teknologisk utveckling.

Investmentbolagets primära fokus är att nu skapa en solid finansiell bas för att bygga en infrastruktur för fokusområdena gaming, Web3, IP-rättigheter och utbildningskoncept inom bland annat det som allmänt beskrivs som ”toxicity inom gaming”.

”Områden som på sikt ger Rightbridge goda möjligheter att nå lönsamhet”, säger Rightsbridges nytillträdde vd Claes Kalborg, och fortsätter:

”Rightbridge kommer också framgent fokusera på att vara en global aktör. Särskilt vad gäller IP-rättigheter är vår bedömning att det krävs en internationell närvaro för att skapa kommersiella värden.”

Claes Kalborg har en lång och framgångsrik karriär inom IP-rättigheter och särskilt IP-utveckling. En karriär som bland annat innefattade ansvaret för att utveckla de internationella succéerna Rovios (Angry Bird) och Kings(Candy Crush) IP-rättigheter.

”Med undantag för ett antal större aktörer inom gaming är min åsikt att branschen inte varit tillräckligt duktiga på att varken bygga upp egna IP-portföljer eller att genom olika samarbeten kapitalisera på den kraft som finns i starka IP-rättigheter. ”

Rightbridge har sedan Claes Kalborg tillträdde som vd tagit flera viktiga steg. Ett par kommersiellt viktiga avtal har redan tecknats där ett exklusivt samarbete med CF Entertainment, som är rättighetsinnehavare till Crazy Frog, är ett exempel. Crazy Frog en unik digital närvaro med över 8 miljarder visningar på Youtube.

”Vi ser en stor potential i utveckling av olika spelkoncept med Crazy Frog. Framför allt inom mobilspel men också på andra plattformar och Web3. Avtalet ger oss en exklusiv rätt att både genom egen försorg och utlicensiering till tredje part utveckla spel.”

Ett annat exempel är investeringen i bolaget Adventure Box, noterat på Nasdaq First North. Adventure Box har gamingplattform KoGaMa över 500 000 månatliga aktiva användare med över 40 miljoner skapade spel.

”Det är en plattform där vi ser stark potential i att använda inom vårt nätverk och tillgångar.”

Intäkter från licenssamarbeten kommer vara i form av royalties, förskott och garantier från licenstagare, det vill säga någon form av publishingavtal.

Den nya styrelsen som tillträdde senhösten 2023 har gjort bedömningen att bolagets tidigare affärsidé, verksamhet och arbetssätt inte varit tillfredsställande och avser därför att ändra Bolagets inriktning vilket VD och ledning omgående inlett.

Rightbridge har därför under hösten valt att göra stora nedskrivningar av historiska investeringar och har under de senaste månaderna omvärderat och omstrukturerat sin portfölj.

För att stärka kapitalbasen och därmed kunna förverkliga bolaget strategi genomför nu Rightbridge en företrädesemission av units (aktie plus långfristig option).

Vid full teckning av units i företrädesemissionen kommer bolaget initialt att tillföras cirka 9,7 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och om lösenkursen fastställs till den högsta lösenkursen inom respektive kursintervall för teckningsoptionerna tillförs bolaget högst ytterligare cirka 13 miljoner kronor.

Emissionserbjudandet i korthet

Läs mer om Rightbridge pågående företrädesemissionen nedan.

Teckningsperiod: 15 januari – 29 januari 2024

Rätt att teckna units: Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskurs: uppgår till 0,06 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt

Bolagsvärde: Cirka 3,2 MSEK (före Företrädesemissionen).

Handel med uniträtter och BTU: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16 januari – 24 januari 2024. Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 januari 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 7, 2024.

Teckningsoptioner: Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: Rightbridge har erhållit en teckningsförbindelse om cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 15,2 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets styrelseordförande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelsen. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från externa investerare och Bolagets styrelseordförande om totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 84,8 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 9,7 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp.