Att göra en budget kan väl låta ungefär lika roligt som att rensa avloppet. Men nu sprids en betydligt enklare metod för den som både vill få bättre koll på pengarna och spara mer.
Virala spartrenden: Så ska du dela upp lönen
Budgetmetoderna är många och sprids inte sällan på sociala medier. Föga förvånande, kan tyckas. De flesta hushåll kan ju spara runt 20 procent genom att skapa en budget för sina utgifter, enligt sparekonomerna.
En hyfsat vanlig metod är 50-30-20-metoden. Där går 50 procent till behov, 30 procent till nöjen och 20 procent till sparande och skulder.
Men nu sprids en ny version på sociala medier. Den kallas 70-20-10-regeln och går även den ut på att dela upp inkomsten efter skatt i tre tydliga delar.
70 procent till livet här och nu
Till skillnad från 50-30-20-metoden ska 70-20-10-regeln vara enklare att följa eftersom den inte gör någon tydlig skillnad på måsten och nöjen. I stället hamnar både hyra, mat, räkningar, restaurangbesök och andra vardagsutgifter i samma pott: 70 procent av inkomsten. Allt du behöver för att ta dig igenom månaden hamnar där, helt enkelt.
Poängen med metoden är att den inte kräver en lång lista över varje liten utgift. I stället samlas pengarna i större kategorier, vilket ska göra budgeten lättare att hålla fast vid.
”Alla som vill ha en tydlig riktlinje för att balansera levnadskostnader, långsiktigt investerande och livsstilsutgifter kan använda den som en startpunkt”, tycker Jack Howard, ansvarig för money wellness på Ally Bank, hos Yahoo.
20 procent ska växa
Nästa del är sparandet. Enligt budgetmetoden ska 20 procent av inkomsten gå till sparande och investeringar.
Här snackar vi buffert, pensionssparande eller andra långsiktiga mål. Tanken är att sparandet inte ska bli något man tar av det som råkar bli över i slutet av månaden, utan en självklar del av budgeten från början.
Sista delen går till skulder
De sista 10 procenten går till skuldbetalning, donationer eller andra ekonomiska mål.
Men, konstaterar Howard, metoden är ingen absolut regel. Har man höga boendekostnader eller stora skulder kan procentsatserna behöva justeras.
”Det viktigaste är inte att träffa de exakta siffrorna – det är att vara medveten om hur dina pengar delas upp på ett sätt som speglar dina värderingar, prioriteringar och ekonomiska mål”, säger han.
