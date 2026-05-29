Virala spartrenden: Så ska du dela upp lönen

En hyfsat vanlig metod är 50-30-20-metoden. Där går 50 procent till behov, 30 procent till nöjen och 20 procent till sparande och skulder.

Men nu sprids en ny version på sociala medier. Den kallas 70-20-10-regeln och går även den ut på att dela upp inkomsten efter skatt i tre tydliga delar.

70 procent till livet här och nu

Till skillnad från 50-30-20-metoden ska 70-20-10-regeln vara enklare att följa eftersom den inte gör någon tydlig skillnad på måsten och nöjen. I stället hamnar både hyra, mat, räkningar, restaurangbesök och andra vardagsutgifter i samma pott: 70 procent av inkomsten. Allt du behöver för att ta dig igenom månaden hamnar där, helt enkelt.

Poängen med metoden är att den inte kräver en lång lista över varje liten utgift. I stället samlas pengarna i större kategorier, vilket ska göra budgeten lättare att hålla fast vid.

”Alla som vill ha en tydlig riktlinje för att balansera levnadskostnader, långsiktigt investerande och livsstilsutgifter kan använda den som en startpunkt”, tycker Jack Howard, ansvarig för money wellness på Ally Bank, hos Yahoo.

