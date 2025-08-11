Metoden som kan rädda din ekonomi 

Privatekonomen och författaren Allison Baggerly berättar om ett vanligt mönster som många hamnar i när budgeten spricker.

Hon kallar det ”the crazy cycle” – en ond cirkel som börjar med att en oväntad utgift. Det kan handla om en trasig bil eller en dyrare än väntad födelsedagspresent – vad som helst som får budgeten att spricka.

Efteråt kommer skuldkänslorna.

Resultatet blir att man överger budgeten helt och återgår till impulsköp, tills nästa ekonomiska smäll kommer.

“Det farligaste är att tro att ett misstag betyder att du har misslyckats”, säger Baggerly till GoBankingRates.

Mini-budgeten kan rädda dig

Men istället för att vänta på en ny månad eller nästa löneutbetalning, rekommenderar Baggerly en ”mini-budget” – en kortsiktig och enkel plan som gäller fram till nästa lön.

Metoden är tänkt att vara flexibel och förlåtande, med fokus på bara de närmaste dagarna. Det gör det lättare att återfå kontrollen och bygga upp självförtroendet igen.

