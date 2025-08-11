Starta paniken? Inte då. En miss i budgeten behöver faktiskt inte betyda katastrof. Det finns nämligen ett knep som kan rädda situationen.
Metoden som kan rädda din ekonomi
Privatekonomen och författaren Allison Baggerly berättar om ett vanligt mönster som många hamnar i när budgeten spricker.
Hon kallar det ”the crazy cycle” – en ond cirkel som börjar med att en oväntad utgift. Det kan handla om en trasig bil eller en dyrare än väntad födelsedagspresent – vad som helst som får budgeten att spricka.
Efteråt kommer skuldkänslorna.
Resultatet blir att man överger budgeten helt och återgår till impulsköp, tills nästa ekonomiska smäll kommer.
“Det farligaste är att tro att ett misstag betyder att du har misslyckats”, säger Baggerly till GoBankingRates.
Mini-budgeten kan rädda dig
Men istället för att vänta på en ny månad eller nästa löneutbetalning, rekommenderar Baggerly en ”mini-budget” – en kortsiktig och enkel plan som gäller fram till nästa lön.
Metoden är tänkt att vara flexibel och förlåtande, med fokus på bara de närmaste dagarna. Det gör det lättare att återfå kontrollen och bygga upp självförtroendet igen.
Börja med att möta siffrorna
Ett första steg är att kontrollera saldot på bankkontot.
“Att titta på saldot definierar inte ditt värde. Det är bara en datapunkt som hjälper dig att gå vidare”, säger Baggerly.
Hon tipsar om att subtrahera alla väntande transaktioner för att få en tydlig bild av hur mycket pengar som faktiskt finns att använda.
Räkna dagar och kostnader
Nästa steg är att se hur många dagar som är kvar till nästa lön och skriva en lista över alla utgifter under den perioden. Mat, bensin, räkningar och prenumerationer.
Baggerly råder också att lägga till en liten buffert för oväntade kostnader.
Om summan överstiger saldot? Då gäller det att skära ner. Det kan handla om att hoppa över take-away, skjuta upp inköp eller sälja något man inte längre behöver. I vissa fall kan en mindre överföring från sparandet vara nödvändig.
Håll din budget synlig
När mini-budgeten är klar ska den inte gömmas undan.
Sätt upp den på kylskåpet, badrumsspegeln eller någon annan plats där den syns varje dag. Det skapar både påminnelse och ansvarskänsla, särskilt om fler i hushållet är involverade i ekonomin.
Baggerly jämför sin metod med att planera måltider: du behöver inte veta vad du ska äta hela året, bara de närmaste dagarna.
På samma sätt kan du fråga dig själv: ”Var vill jag att mina pengar ska gå den här veckan?” – och låta det styra dina val.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
