Villaägare: Dags att se om ditt hus – och få 60 000 i bidrag

Handelsbanken råder nu småhusägare att till att börja med se över sin energiförbrukning och ekonomi inför relevanta renoveringar.

Då kan villaägare ansöka om stödet

Det nya stödet, som börjar gälla den 1 september, om bara några dagar alltså, kan täcka 30 procent av materialkostnaderna för en husägare som gör åtgärder för att hushållet ska bli mer energieffektivt.

Maxbeloppet som staten betalar ut för det vällovliga ändamålet är 60 000 kronor.

””Många villaägare vill sänka sina energikostnader men det kan vara svårt att veta var man ska börja och vilka investeringar som gör störst skillnad. Ett bra första steg är att få koll på husets energianvändning och vilken skillnad investeringen gör för både plånboken, energiklass och klimatet”, säger Mathias Olausson, kontorschef Handelsbanken Kungälv.

Läs mer: Villaägare kan få 60 000 kronor i bidrag – då öppnar ansökan DagensPS