Staten vill uppmuntra villaägare att energieffektivisera sina småhus – om mindre än två veckor kan du ansöka om stödet på upp till 60 000 kronor.
Villaägare: Dags att se om ditt hus – och få 60 000 i bidrag
Förhoppningen med stödet – som går under benämningen villaeffekten – är att villaägare ska bli mindre känsliga för elprisets stundtals kraftiga svängningar genom energieffektiviseringen.
Handelsbanken råder nu småhusägare att till att börja med se över sin energiförbrukning och ekonomi inför relevanta renoveringar.
Då kan villaägare ansöka om stödet
Det nya stödet, som börjar gälla den 1 september, om bara några dagar alltså, kan täcka 30 procent av materialkostnaderna för en husägare som gör åtgärder för att hushållet ska bli mer energieffektivt.
Maxbeloppet som staten betalar ut för det vällovliga ändamålet är 60 000 kronor.
””Många villaägare vill sänka sina energikostnader men det kan vara svårt att veta var man ska börja och vilka investeringar som gör störst skillnad. Ett bra första steg är att få koll på husets energianvändning och vilken skillnad investeringen gör för både plånboken, energiklass och klimatet”, säger Mathias Olausson, kontorschef Handelsbanken Kungälv.
Läs mer: Villaägare kan få 60 000 kronor i bidrag – då öppnar ansökan DagensPS
Här är tips på hur du kommer igång:
1. Börja med att se över husets energiförbrukning och var de största energitjuvarna finns, här kan du få en överblick av energianvändningen: handelsbanken.se/energikollen
2. Kontrollera om du omfattas. För att du ska omfattas av stödet ska huset bland annat ha ett värdeår före 1990 och användas som permanentbostad. Villor om redan är anslutna till fjärrvärmenätet omfattas inte. Det finns även andra villkor som behöver vara uppfyllda.
3. Se vilka åtgärder som passar ditt hus. Stödet omfattar flera typer av åtgärder, bland annat tilläggsisolering, byte eller förbättringar av fönster och dörrar samt vissa åtgärder och förbättringar av husets uppvärmningssystem. Vilka åtgärder som passar bäst beror på husets förutsättningar och energibehov.
4. Planera ekonomin innan du startar. Stödet betalas ut först när åtgärderna är genomförda. Därför är det bra att tidigt räkna på hela investeringen och fundera över hur den ska finansieras. Titta på kostnaden här och nu och på hur åtgärden kan påverka husets framtida energianvändning och dina boendekostnader.
5. Se till helheten och tänk långsiktigt. Att energieffektivisera ett hus är ofta en långsiktig investering. Genom att väga samman husets energianvändning, planerade renoveringar och den egna ekonomin blir det lättare att prioritera mellan olika åtgärder.
Källa: Handelsbanken
Läs även: Tusenlappar i potten för 60-plussares smarta hem E55
Läs vidare: Ekonom: Elkostnaderna kan ge lägre villapriser DagensPS