Så kan husägare få upp till 60 000 i bidrag

Lotta Bångens vill ser mer satsningar på energieffektivisering. (Foto: Alex He /Unsplash/ Swedisol/ Pressbild)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Regeringen vill satsa på energieffektivisering och sätter därför av 300 miljoner kronor för att småhus ska kunna spara mer energi framöver.

Regeringen har beslutat att förlänga och utvidga bidraget för energieffektivisering i småhus. 300 miljoner kronor per år avsätts under perioden 2026–2028 för satsningar på energieffektiviseringar i småhus, enligt regeringens budgetproposition.

Det ursprungliga bidraget avslutades den 1 juni 2025, men efter stor efterfrågan och politiska överläggningar har regeringen valt att återinföra stödet med förbättrade villkor.

Upp till 60 000 kronor i bidrag

Bidraget riktar sig särskilt till småhus med sämre energiprestanda, där husägare med direktverkande el eller gasuppvärmning kan få stöd för materialkostnaderna vid energi- och effekteffektiviseringsåtgärder.

Husägare kan få bidrag upp till 60 000 för att sänka sina energikostnader. (Foto: Jessica Gow/TT)

En småhusägare kan maximalt få 60 000 kronor i bidrag, fördelat på 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.

Utöver att stödet ska riktas till åtgärder i el- och gasuppvärmda småhus, pekar regeringen också på att stödet kan utvidgas till även andra grupper av småhus framöver. Stödet ska också kunna användas till informations- och kompetenshöjande insatser.

Välkomnas av branschen

Installatörsbranschen välkomnar förlängningen men ser gärna ytterligare åtgärder.

“Vi har jobbat intensivt för att åstadkomma en förlängning av energieffektiviseringsstödet. Regeringens förslag är därför utmärkt”, säger Andreas Åström, chef för näringspolitik på Installatörsföretagen i en kommentar.

“Men vi hade såklart även önskat en förlängning av rotavdraget då det är ett styrmedel som kan gå till en mängd olika energieffektiviseringsåtgärder”, tillägger han.

Kritiseras för att inte gå tillräckligt långt

Bidraget kritiserades 2024 i en debattartikel av energieffektiviseringsbranschen och bostadsbranschen för att det inte riktigt nådde fram tillräckligt. Av totalt 300 miljoner kronor i anslag gick bara 50 miljoner ut som bidrag på grund av en stor andel avslagna ansökningar. Men den problematiken ska nu ha rättats till.

De som skrev under debattartikeln då kritiserade själva processen, men inte bidraget i sig. Men delar av kritiken kvarstår.

“Vi vet inte idag vad regeringen menar med att de ska ”utveckla” stödet. Det vore bra om man först får stöd för energieffektivisering och sen för att byta värmekälla, inte tvärtom som det varit hittills, säger Lotta Bångens, vd på, Eneff, Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering till Dagens PS.

Enligt henne borde prioriteringarna också skiftas om när det kommer till energieffektivisering kontra sänkt elskatt och högkostnadsskydd.

“I budgeten för 2026 avsätter regeringen en miljard till ett högkostnadsskydd för de som drabbas av höga elpriser. Det skulle vara mer kostnadseffektivt att hjälpa de med hög elanvändning med energieffektivisering i stället, menar Lotta Bångens.

“Hade vi hjälpt fler med energieffektivisering förra gången vi hade ett högkostnadsskydd, kanske vi inte hade behövt ett högkostnadsskydd idag”, säger hon.

Det nya bidraget förväntas träda i kraft under 2026 och är tänkt att bidra till att fler småhusägare kan minska sin energianvändning och klimatpåverkan.

Johan Colliander
Johan Colliander
