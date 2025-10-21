Så kan husägare få upp till 60 000 i bidrag

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Välkomnas av branschen

Installatörsbranschen välkomnar förlängningen men ser gärna ytterligare åtgärder.

“Vi har jobbat intensivt för att åstadkomma en förlängning av energieffektiviseringsstödet. Regeringens förslag är därför utmärkt”, säger Andreas Åström, chef för näringspolitik på Installatörsföretagen i en kommentar.

“Men vi hade såklart även önskat en förlängning av rotavdraget då det är ett styrmedel som kan gå till en mängd olika energieffektiviseringsåtgärder”, tillägger han.

Kritiseras för att inte gå tillräckligt långt

Bidraget kritiserades 2024 i en debattartikel av energieffektiviseringsbranschen och bostadsbranschen för att det inte riktigt nådde fram tillräckligt. Av totalt 300 miljoner kronor i anslag gick bara 50 miljoner ut som bidrag på grund av en stor andel avslagna ansökningar. Men den problematiken ska nu ha rättats till.

Läs även:

Förnybart är nu störst – räcker det för att rädda världen? Realtid

De som skrev under debattartikeln då kritiserade själva processen, men inte bidraget i sig. Men delar av kritiken kvarstår.

“Vi vet inte idag vad regeringen menar med att de ska ”utveckla” stödet. Det vore bra om man först får stöd för energieffektivisering och sen för att byta värmekälla, inte tvärtom som det varit hittills, säger Lotta Bångens, vd på, Eneff, Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering till Dagens PS.

ANNONS

Enligt henne borde prioriteringarna också skiftas om när det kommer till energieffektivisering kontra sänkt elskatt och högkostnadsskydd.

“I budgeten för 2026 avsätter regeringen en miljard till ett högkostnadsskydd för de som drabbas av höga elpriser. Det skulle vara mer kostnadseffektivt att hjälpa de med hög elanvändning med energieffektivisering i stället, menar Lotta Bångens.

“Hade vi hjälpt fler med energieffektivisering förra gången vi hade ett högkostnadsskydd, kanske vi inte hade behövt ett högkostnadsskydd idag”, säger hon.

Det nya bidraget förväntas träda i kraft under 2026 och är tänkt att bidra till att fler småhusägare kan minska sin energianvändning och klimatpåverkan.