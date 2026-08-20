Trots räntebeskedet: Så mycket dyrare kan din ISK-skatt bli 2027

Räntan har stigit

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 2,87 procent för perioden 14–20 augusti.

Två veckor tidigare låg den på 2,82 procent.

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Det är fortfarande långt kvar tills nästa års ISK-skatt avgörs. Den viktiga avläsningen görs den 30 november, vilket Dagens PS tidigare uppmärksammat inför fastställandet av årets ISK-skatt.

Men om dagens nivå står sig går det redan nu att räkna på konsekvenserna.

Så bestäms din ISK-skatt

Beräkningen är relativt enkel.

Statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret adderas med en procentenhet. Resultatet blir den ränta som används för att beräkna schablonintäkten, vilken sedan beskattas med 30 procent.

För 2026 var statslåneräntan 2,55 procent. Det gav en schablonränta på 3,55 procent och därmed en effektiv ISK-skatt på 1,065 procent.

Om statslåneräntan den 30 november i år i stället skulle vara dagens 2,87 procent blir motsvarande skatt 1,161 procent.

672 kronor mer ISK-skatt på miljonen

Skillnaden blir tydlig för den som har ett större sparande.

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Från 2026 är de första 300 000 kronorna i sammanlagt sparande på ISK och kapitalförsäkring skattefria. För ett kapital på en miljon kronor beskattas därför i det förenklade exemplet 700 000 kronor.

År Statslåneränta Effektiv ISK-skatt Skatt på 1 miljon* 2026 2,55 % 1,065 % 7 455 kr 2027 vid 2,87 % 2,87 % 1,161 % 8 127 kr

*Beräknat med 300 000 kronor skattefritt sparande.

Det innebär 672 kronor högre skatt per år för spararen med en miljon kronor.

Regeringen har samtidigt sänkt skatten

Ränteuppgången motverkar därmed delvis den skattelättnad som regeringen infört.

Den skattefria grundnivån infördes på 150 000 kronor 2025 och höjdes till 300 000 kronor från 2026. Dagens PS har tidigare skrivit om hur den nya ISK-regeln påverkar svenska sparare.

Samtidigt vill Liberalerna gå ännu längre och höja den skattefria nivån till 500 000 kronor.

30 november avgör

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Någon ISK-skatt för 2027 är alltså inte fastställd ännu. Statslåneräntan kan både stiga och falla rejält innan slutet av november.

Men dagens nivå ger en första fingervisning.

Och för ISK-spararen innebär den internationella långränteuppgången en lite ovanlig situation: Riksbanken kan hålla sin egen styrränta stilla – samtidigt som skatten på aktie- och fondsparandet är på väg upp.

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