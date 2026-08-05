Vill du bli rik som pensionär? Köp aktier i bolag som vänder sig till dem. De företagen ser sina kurser stiga markant.
Vill du bli rik som pensionär? Investera i dem
Om man vill bli rik som pensionär, är ett gott råd att köpa aktier i bolag som vänder sig till just pensionärer.
I Storbritannien har man kunnat konstatera att företag som vänder sig till brittiska pensionärer fått se sina aktiekurser skjuta i höjden under 2026.
Nasdaq 100-indexet har stigit omkring 14 procent sedan årets början, medan FTSE 350 gått upp nio procent.
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Bättre än index
Men det finns en aktieportfölj som presterar bättre än båda dessa och som Simon Hunt kallar ”OAP-ETF”, vilket står för ETF för pensionärer.
Hos City AM skriver Hunt att hans ”OAP-ETF” är en aktiekorg bestående av tio företag noterade på London-börsen och som vänder sig till samhällets äldre invånare.
Aktien omfattar bland annat kryssningsföretaget Saga, vårdhemsägaren Target Healthcare Reit, pensions- och livräntebolaget Legal & General samt Smith & Nephew som tillverkar höft- och knäproteser.
Denna aktiekorg har stigit hela 18 procent sedan januari, konstaterar Hunt hos City AM.
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”Inte förvånande”
”Det är kanske inte förvånande att företag som tillgodoser pensionärers behov presterar så bra”, skriver Simon Hunt.
”Babyboom-generationens enorma förmögenhet är redan väldokumenterad, och i takt med rådande demografiska trender växer marknaden för varje år.”
Vid halvårsskiftet 2024 fanns det 1,8 miljoner britter i åldern 85 år och äldre, vilket motsvarar 2,5 procent av befolkningen, enligt statistik från Office for National Statistics.
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Fördubblas på sikt
Till mitten av 2049 väntas siffran ha fördubblats till 3,6 miljoner, vilket motsvarar strax under 5 procent av Storbritanniens totala befolkning.
Sverige? Här räknar SCB med att andelen 85+ i befolkningen kommer att tredubblas till år 2070.
Och när det gäller måttstocken 65 år och äldre handlar det redan om 2,1 miljoner svenskar, 20 procent av befolkningen, så marknaden lär finnas även här.
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”Mer förutsägbara”
Russ Mould, investeringschef hos brittiska AJ Bell, ser ytterligare ett skäl att satsa på företag och aktier riktade mot äldre medborgare.
”I tider av osäkerhet ger pensionärers mer stabila och förutsägbara konsumtion också en trygghet i kassaflödet”, menar Mould.
Simon Hunts slutsats av aktieanalysen blir att dagens unga vuxna kanske aldrig når de välståndsnivåer generationen född decenniet efter andra världskriget, nått upp till – men att dra nytta av deras konsumtionsvanor i sina investeringar kan vara det näst bästa alternativet.