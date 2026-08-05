Vill du bli rik som pensionär? Investera i dem

”Inte förvånande”

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”Det är kanske inte förvånande att företag som tillgodoser pensionärers behov presterar så bra”, skriver Simon Hunt.

”Babyboom-generationens enorma förmögenhet är redan väldokumenterad, och i takt med rådande demografiska trender växer marknaden för varje år.”

Vid halvårsskiftet 2024 fanns det 1,8 miljoner britter i åldern 85 år och äldre, vilket motsvarar 2,5 procent av befolkningen, enligt statistik från Office for National Statistics.

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Fördubblas på sikt

Till mitten av 2049 väntas siffran ha fördubblats till 3,6 miljoner, vilket motsvarar strax under 5 procent av Storbritanniens totala befolkning.

Sverige? Här räknar SCB med att andelen 85+ i befolkningen kommer att tredubblas till år 2070.

Och när det gäller måttstocken 65 år och äldre handlar det redan om 2,1 miljoner svenskar, 20 procent av befolkningen, så marknaden lär finnas även här.

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Kryssningsföretag ingår i den aktiekorg som visar att företag som satsar på målgruppen pensionär går bättre än börsen som helhet. (Foto: Richard Drew /AP-TT)

”Mer förutsägbara”

Russ Mould, investeringschef hos brittiska AJ Bell, ser ytterligare ett skäl att satsa på företag och aktier riktade mot äldre medborgare.

”I tider av osäkerhet ger pensionärers mer stabila och förutsägbara konsumtion också en trygghet i kassaflödet”, menar Mould.

Simon Hunts slutsats av aktieanalysen blir att dagens unga vuxna kanske aldrig når de välståndsnivåer generationen född decenniet efter andra världskriget, nått upp till – men att dra nytta av deras konsumtionsvanor i sina investeringar kan vara det näst bästa alternativet.

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