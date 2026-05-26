Vd:n: Tänk som de rika – och spara "häpnadsväckande summor"

Bilköpet avslöjar skillnaden

Ett annat exempel finns i bilhallen.

Mallernee berättar att han själv jämförde en Honda med en Mercedes när han tittade på suvar. Hondan kostade omkring 50 000 dollar. Mercedesen kostade 125 000 dollar.

Skillnaden var alltså 75 000 dollar.

Poängen är inte att bilarna är likadana. Men enligt Mallernee var flera av funktionerna nästan identiska och båda tog honom dit han behövde åka.

”I många fall inser du att du hade tjänat mer på att ta de där extra 75 000 dollarna och investera dem i något som kan växa över tid. Det är så de allra rikaste tenderar att tänka kring sådana här saker”, menar Mallernee.

Alla köp är inte lika

Han lyfter också fram skillnaden mellan sådant som snabbt tappar i värde och sådant som kan öka i värde.

En ny bil faller ofta kraftigt i värde så fort den lämnar bilhallen. Ett semesterhus i ett populärt område kan däremot stiga i värde över tid – och dessutom hyras ut för att täcka kostnader.

Det betyder inte att alla ska köpa semesterhus. Men det visar hur de riktigt rika ofta resonerar: de frågar sig inte bara vad något kostar i dag, utan vad beslutet gör med ekonomin på lång sikt. Enligt Rob Mallernee, alltså.

Tänk ett steg längre

Vi kan nog alla vara överens om att få av världens superrika blivit rika för att de aldrig köper kaffe eller alltid väljer den billigaste bilen. Men, menar Mallernee, de är åtminstone mer benägna att räkna på konsekvensen av sina val.

Är den dyrare bilen värd 75 000 dollar extra? Eller handlar det mest om en kort känsla av status och belöning?

Sådana frågor borde fler ställa sig, tycker vd:n.

För i slutändan kan skillnaden mellan att konsumera och att investera bli mycket större än man tror.

