Rob Mallernee, vd för Eton Solutions, menar att de allra rikaste tänker mer systematiskt kring sin konsumtion än många andra. ”De allra flesta underskattar hur mycket de skulle kunna spara under ett helt liv genom att undvika de här vanliga konsumtionsfällorna”, konstaterar han.
Vd:n: Tänk som de rika – och spara "häpnadsväckande summor"
Vägarna till rikedom är många men grundar sig ofta på samma sak: att man gör av med mindre pengar än man tjänar.
Mallernee, som utöver sin chefsroll är lärare i private wealth management, undervisar bland annat sina studenter i hur medvetna köpbeslut kan påverka ekonomin på lång sikt.
Hans poäng är att många underskattar hur mycket pengar man kan spara under ett helt liv genom att undvika ett gäng vanliga konsumtionsfällor. Framförallt behöver vi bli bättre på att räkna på konsekvenserna av våra val. Det gör nämligen de ultrarika.
”De flesta tänker inte på konsumtion på ett så systematiskt sätt – men det gör de allra rikaste”, konstaterar Mallernee.
”Häpnadsväckande summa pengar”
Hos Business Insider ger han ett inte helt ovanligt exempel: kaffet.
Att köpa en kaffe för 40 riksdaler varje morgon kanske inte gröper ett hål i plånboken på kort sikt. Men gör man samma sak från 22 till 65 års ålder blir saken en annan.
”Räkna på vad det kostar om du gör det varje dag”, råder Mallernee. ”Skillnaden blir en häpnadsväckande summa pengar – tusentals kronor som du annars hade kunnat investera och se växa”.
Bilköpet avslöjar skillnaden
Ett annat exempel finns i bilhallen.
Mallernee berättar att han själv jämförde en Honda med en Mercedes när han tittade på suvar. Hondan kostade omkring 50 000 dollar. Mercedesen kostade 125 000 dollar.
Skillnaden var alltså 75 000 dollar.
Poängen är inte att bilarna är likadana. Men enligt Mallernee var flera av funktionerna nästan identiska och båda tog honom dit han behövde åka.
”I många fall inser du att du hade tjänat mer på att ta de där extra 75 000 dollarna och investera dem i något som kan växa över tid. Det är så de allra rikaste tenderar att tänka kring sådana här saker”, menar Mallernee.
Alla köp är inte lika
Han lyfter också fram skillnaden mellan sådant som snabbt tappar i värde och sådant som kan öka i värde.
En ny bil faller ofta kraftigt i värde så fort den lämnar bilhallen. Ett semesterhus i ett populärt område kan däremot stiga i värde över tid – och dessutom hyras ut för att täcka kostnader.
Det betyder inte att alla ska köpa semesterhus. Men det visar hur de riktigt rika ofta resonerar: de frågar sig inte bara vad något kostar i dag, utan vad beslutet gör med ekonomin på lång sikt. Enligt Rob Mallernee, alltså.
Tänk ett steg längre
Vi kan nog alla vara överens om att få av världens superrika blivit rika för att de aldrig köper kaffe eller alltid väljer den billigaste bilen. Men, menar Mallernee, de är åtminstone mer benägna att räkna på konsekvensen av sina val.
Är den dyrare bilen värd 75 000 dollar extra? Eller handlar det mest om en kort känsla av status och belöning?
Sådana frågor borde fler ställa sig, tycker vd:n.
För i slutändan kan skillnaden mellan att konsumera och att investera bli mycket större än man tror.
