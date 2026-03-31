Så mycket sparar du på "rätt" begagnad bil

Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.
Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

När du köper bil är det lätt att fastna på inköpspriset, men med alla faktorer inräknade – som service, försäkring och bränslekostnade – kan bilden bli annorlunda. Här tittar vi på TCO för några populära begagnatmodeller.

Att köpa bil är en konstform, speciellt på begagnatmarknaden. Något som kan hjälpa en på traven för att hitta rätt bil är att titta på TCO, eller Total Cost of Ownership. I korta ordalag handlar det om att slå samman alla kostnader som relateras till bilköpet.

Kvdbil har nyligen undersökt TCO för 11 olika populära familjebilar från 2021 och 2022 på begagnatmarknaden. Mellan den billigaste och den dyraste skiljer det cirka 3 600 per månad, eller 43 000 kronor per år.

Kalkylen bygger på tre års ägande och cirka 4 500 körda mil och inkluderar kostnader för värdeminskning, bränsle eller el, försäkring, skatt och service.

I kalkylen har drivmedelspriser på 16 kronor per liter för bensin, 17 kronor per liter för diesel och ett elpris på 3 kronor per kWh använts. För laddhybrider har en eldriftsandel på 60 procent använts.

Vinnaren

Billigast att äga i jämförelsen är laddhybriden Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid Advance, med en månadskostnad på strax under 4 000 kronor.

”Många fokuserar på inköpspriset när de väljer bil, men värdeminskningen är ofta den största kostnaden, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil i ett pressmeddelande.

Den dyraste modellen i sammanställningen är Volvo XC60 T6 Recharge AWD, med en uppskattad ägandekostnad på drygt 7 500 kronor i månaden. Den höga kostnaden förklaras främst av en större värdeminskning.

Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid Advance

DrivlinaPHEV
Pris idag250 000 kr 
RV +36 mån +4 500 mil från idag170 000 kr 
Procentuell behållning68 %
Bränslekostnad kr/år9 180 kr 
Försäkring kr/år*7 478 kr 
Skatt kr/år360 kr 
Service kr/år*3 989 kr 
Värdeminskning kr/år26 667 kr 
TCO kr/år47 674 kr 
TCO kr/månad3 973 kr 

Toyota Corolla Hybrid Active

DrivlinaBensin
Pris idag230 000 kr 
RV +36 mån +4 500 mil från idag160 000 kr 
Procentuell behållning70 %
Bränslekostnad kr/år10 800 kr 
Försäkring kr/år*11 310 kr 
Skatt kr/år360 kr 
Service kr/år*3 727 kr 
Värdeminskning kr/år23 333 kr 
TCO kr/år49 530 kr 
TCO kr/månad4 128 kr 

VW ID.4 Pro Performance

DrivlinaBEV
Pris idag295 000 kr 
RV +36 mån +4 500 mil från idag200 000 kr 
Procentuell behållning68 %
Bränslekostnad kr/år8 190 kr 
Försäkring kr/år*10 926 kr 
Skatt kr/år360 kr 
Service kr/år*1 294 kr 
Värdeminskning kr/år31 667 kr 
TCO kr/år52 437 kr 
TCO kr/månad4 370 kr 

Lynk & Co 01

DrivlinaPHEV
Pris idag260 000 kr 
RV +36 mån +4 500 mil från idag155 000 kr 
Procentuell behållning60 %
Bränslekostnad kr/år10 200 kr 
Försäkring kr/år*8 892 kr 
Skatt kr/år360 kr 
Service kr/år*4 042 kr 
Värdeminskning kr/år35 000 kr 
TCO kr/år58 494 kr 
TCO kr/månad4 875 kr 

Volvo XC40 P6 Recharge Plus

DrivlinaBEV
Pris idag330 000 kr 
RV +36 mån +4 500 mil från idag210 000 kr 
Procentuell behållning64 %
Bränslekostnad kr/år8 460 kr 
Försäkring kr/år*8 697 kr 
Skatt kr/år360 kr 
Service kr/år*1 702 kr 
Värdeminskning kr/år40 000 kr 
TCO kr/år59 219 kr 
TCO kr/månad4 935 kr 

Kia EV6 RWD

DrivlinaBEV
Pris idag360 000 kr 
RV +36 mån +4 500 mil från idag240 000 kr 
Procentuell behållning67 %
Bränslekostnad kr/år7 425 kr 
Försäkring kr/år*10 294 kr 
Skatt kr/år360 kr 
Service kr/år*1 700 kr 
Värdeminskning kr/år40 000 kr 
TCO kr/år59 779 kr 
TCO kr/månad4 982 kr 

Skoda Enyaq 80 IV

DrivlinaBEV
Pris idag340 000 kr 
RV +36 mån +4 500 mil från idag210 000 kr 
Procentuell behållning62 %
Bränslekostnad kr/år7 515 kr 
Försäkring kr/år*9 812 kr 
Skatt kr/år360 kr 
Service kr/år*1 293 kr 
Värdeminskning kr/år43 333 kr 
TCO kr/år62 313 kr 
TCO kr/månad5 193 kr 

Mazda CX-60 PHEV Exclusive

DrivlinaPHEV
Pris idag370 000 kr 
RV +36 mån +4 500 mil från idag250 000 kr 
Procentuell behållning68 %
Bränslekostnad kr/år10 200 kr 
Försäkring kr/år*14 173 kr 
Skatt kr/år360 kr 
Service kr/år*5 987 kr 
Värdeminskning kr/år40 000 kr 
TCO kr/år70 720 kr 
TCO kr/månad5 893 kr 

Tesla Model Y Long Range AWD

DrivlinaBEV
Pris idag390 000 kr 
RV +36 mån +4 500 mil från idag250 000 kr 
Procentuell behållning64 %
Bränslekostnad kr/år7 605 kr 
Försäkring kr/år*21 061 kr 
Skatt kr/år360 kr 
Service kr/år*
Värdeminskning kr/år46 667 kr 
TCO kr/år75 693 kr 
TCO kr/månad6 308 kr 

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Active

DrivlinaPHEV
Pris idag430 000 kr 
RV +36 mån +4 500 mil från idag305 000 kr 
Procentuell behållning71 %
Bränslekostnad kr/år10 200 kr 
Försäkring kr/år*22 705 kr 
Skatt kr/år360 kr 
Service kr/år*4 139 kr 
Värdeminskning kr/år41 667 kr 
TCO kr/år79 071 kr 
TCO kr/månad6 589 kr 

Volvo XC60 T6 Recharge T6 AWD Momentum

DrivlinaPHEV
Pris idag455 000 kr 
RV +36 mån +4 500 mil från idag295 000 kr 
Procentuell behållning65 %
Bränslekostnad kr/år10 200 kr 
Försäkring kr/år*20 413 kr 
Skatt kr/år360 kr 
Service kr/år*6 609 kr 
Värdeminskning kr/år53 333 kr 
TCO kr/år90 915 kr 
TCO kr/månad7 576 kr 


*Uppskattade kostnader. Varierar beroende på val av leverantör. Försäkringskostnaderna baseras på genomsnittliga premier för respektive bilmodell från Söderberg & Partners Privat, medan servicekostnaderna utgår från Autoexpertens lägsta pris per bilmodell.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

