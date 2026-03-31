Så mycket sparar du på "rätt" begagnad bil

Kvdbil har nyligen undersökt TCO för 11 olika populära familjebilar från 2021 och 2022 på begagnatmarknaden. Mellan den billigaste och den dyraste skiljer det cirka 3 600 per månad, eller 43 000 kronor per år.

Kalkylen bygger på tre års ägande och cirka 4 500 körda mil och inkluderar kostnader för värdeminskning, bränsle eller el, försäkring, skatt och service.

I kalkylen har drivmedelspriser på 16 kronor per liter för bensin, 17 kronor per liter för diesel och ett elpris på 3 kronor per kWh använts. För laddhybrider har en eldriftsandel på 60 procent använts.

Vinnaren

Billigast att äga i jämförelsen är laddhybriden Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid Advance, med en månadskostnad på strax under 4 000 kronor.

”Många fokuserar på inköpspriset när de väljer bil, men värdeminskningen är ofta den största kostnaden, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil i ett pressmeddelande.

Den dyraste modellen i sammanställningen är Volvo XC60 T6 Recharge AWD, med en uppskattad ägandekostnad på drygt 7 500 kronor i månaden. Den höga kostnaden förklaras främst av en större värdeminskning.

ANNONS

