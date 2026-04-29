140 olagliga bekämpningsmedel i vanliga webbutiker

De såldes framför allt hos företag som använder dropshipping.

”Olagliga bekämpningsmedel förekom på alla plattformar, men problemen var särskilt tydliga inom dropshipping. Av de produkter vi kontrollerade bedömer vi att minst 58 procent såldes via dropshipping”, säger Jennifer Astorsdotter, inspektör på Kemikalieinspektionen.

”Risker för miljö och hälsa”

Dropshippingbutiker ser ut som vanliga webbutiker, men saknar eget lager. Det framgår inte heller att produkten skickas direkt till konsumenten från någon annan aktör som ofta finns utanför EU.

”För att ett bekämpningsmedel ska få säljas på den svenska marknaden måste det vara godkänt. Otillåtna eller felaktigt använda bekämpningsmedel kan innebära risker både för hälsa och miljö”,säger Jennifer Astorsdotter.

Flera av de produkter som kontrollerades saknade dessutom information på svenska, vilket gör att konsumenter inte kan veta hur de ska användas på ett säkert sätt.

