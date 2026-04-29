140 olagliga bekämpningsmedel i vanliga webbutiker
Det är vanligt att olagliga bekämpningsmedel säljs via dropshipping. När Kemikalieinspektionen granskade försäljningen hittade man 140 olagliga produkter.
De såldes framför allt hos företag som använder dropshipping.
”Olagliga bekämpningsmedel förekom på alla plattformar, men problemen var särskilt tydliga inom dropshipping. Av de produkter vi kontrollerade bedömer vi att minst 58 procent såldes via dropshipping”, säger Jennifer Astorsdotter, inspektör på Kemikalieinspektionen.
”Risker för miljö och hälsa”
Dropshippingbutiker ser ut som vanliga webbutiker, men saknar eget lager. Det framgår inte heller att produkten skickas direkt till konsumenten från någon annan aktör som ofta finns utanför EU.
”För att ett bekämpningsmedel ska få säljas på den svenska marknaden måste det vara godkänt. Otillåtna eller felaktigt använda bekämpningsmedel kan innebära risker både för hälsa och miljö”,säger Jennifer Astorsdotter.
Flera av de produkter som kontrollerades saknade dessutom information på svenska, vilket gör att konsumenter inte kan veta hur de ska användas på ett säkert sätt.
140 olagliga produkter
Granskningen omfattade 35 e-handelsaktörer som sålde bekämpningsmedel till konsumenter. Totalt hittade Kemikalieinspektionen 140 olagliga produkter.
Bland de produkter som granskades finns insektsmedel, rått- och musmedel och olika avskräckande medel.
Flera av produkterna är godkända i andra länder men saknar godkännande för den svenska marknaden, vilket gör dem olagliga att sälja eller använda i Sverige.
Anmäler misstänkta brott
Efter Kemikalieinspektionens granskning stoppades försäljningen av de olagliga produkterna hos 33 av de 35 aktörerna.
När den ansvariga aktören finns i Sverige gör myndigheten en polisanmälan om misstänkt brott.
”Det kan vara svårt att stoppa olagliga bekämpningsmedel som säljs av utländska aktörer, eftersom vissa undviker kontakt med myndigheter”, påpekar Jennifer Astorsdotter.
Fakta/Granskningen i siffror
- 35 e-handelsaktörer granskades.
- 140 olagliga produkter hittades.
- Minst 58 procent av produkterna bedöms ha sålts via dropshipping.
- Försäljningen stoppades hos 33 aktörer.
(Källa: Kemikalieinspektionen)