Varning för osäkra privatlån – myndigheten: Det här måste du spara 

Det kan framstå som en utväg när pengarna inte räcker till mat, mediciner eller räkningar. Men för den som redan har skulder kan det nya lånet göra situationen betydligt värre.

”För den som lånar, om man redan är högt skuldsatt kan nya lån och krediter bli väldigt, väldigt allvarligt”, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, till TV4 Nyheterna.

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Lånade 7 000 – krävdes på 44 000 kronor

En som har fått erfara det är ”Jessica”, som egentligen heter något annat.

Efter en sjukskrivning behövde hon pengar till mat och hyra. Eftersom hon hade skulder hos Kronofogden nekades hon vanliga banklån och vände sig i stället till en privat långivare på Facebook.

Hon lånade 7 000 kronor. Därefter krävdes hon först på 12 000 och senare på 44 000 kronor.

När hon inte kunde betala kontaktade indrivarna hennes familj och vänner. De hotade även med att hänga ut henne i lokala Facebookgrupper.

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