Ett snabbt lån via sociala medier kan följas av oklara villkor, höga krav och i värsta fall hot. Då kan chattar och Swish-betalningar bli viktiga. Nu berättar Kronofogden vad den som drabbas måste spara, och när polisen bör kopplas in.
Varning för osäkra privatlån – myndigheten: Det här måste du spara
Pengarna skickas snabbt och någon vanlig kreditprövning görs inte. I slutna grupper på sociala medier kan den som nekats av banken i stället låna av en främmande privatperson.
Det kan framstå som en utväg när pengarna inte räcker till mat, mediciner eller räkningar. Men för den som redan har skulder kan det nya lånet göra situationen betydligt värre.
”För den som lånar, om man redan är högt skuldsatt kan nya lån och krediter bli väldigt, väldigt allvarligt”, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, till TV4 Nyheterna.
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Lånade 7 000 – krävdes på 44 000 kronor
En som har fått erfara det är ”Jessica”, som egentligen heter något annat.
Efter en sjukskrivning behövde hon pengar till mat och hyra. Eftersom hon hade skulder hos Kronofogden nekades hon vanliga banklån och vände sig i stället till en privat långivare på Facebook.
Hon lånade 7 000 kronor. Därefter krävdes hon först på 12 000 och senare på 44 000 kronor.
När hon inte kunde betala kontaktade indrivarna hennes familj och vänner. De hotade även med att hänga ut henne i lokala Facebookgrupper.
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Tusentals söker lån i slutna grupper
När låneförmedlaren Sambla kartlade lånegrupperna hittade företaget minst ett trettiotal aktiva grupper på Facebook.
De åtta största hade tillsammans omkring 40 000 medlemmar. Totalt publicerades fler än 1 000 låneförfrågningar i månaden och aktiviteten ökade ofta dagarna före lön och bidrag.
Ofta handlade det om summor på omkring 1 000 kronor eller mindre. Villkoren kunde däremot skilja sig kraftigt mellan grupperna.
Vissa förbjöd ränta. I en annan grupp fick långivarna enligt reglerna ta ut upp till 50 procents ränta. Det fanns också grupper som uttryckligen erbjöd lån till personer med aktiva skulder hos Kronofogden.
Kronofogden: Spara underlagen
Kronofogden kan inte se hur många ärenden som har sitt ursprung i lån via sociala medier. När en långivare ansöker om betalningsföreläggande framgår det nämligen inte alltid hur skulden har uppstått.
Myndigheten känner dock till fenomenet. Den som hamnar i en konflikt med en privat långivare bör dokumentera både erbjudandet och vad som händer efter att pengarna har betalats ut.
”Det är viktigt att spara chattar, annonser, Swish-betalningar och annat underlag”, säger Davor Vuleta.
Dokumenten kan behövas om långivaren försöker driva in pengarna eller om den utsatta vill bestrida ett krav.
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Då ska polisen kontaktas
Vid hot eller hot om våld ska den utsatta vända sig till polisen.
Kronofogdens råd kan sammanfattas i fyra punkter:
- Spara annonser, chattar och andra meddelanden.
- Dokumentera Swish-betalningar och övriga överföringar.
- Bestrid ett krav från Kronofogden om det är felaktigt.
- Kontakta polisen om det förekommer hot eller hot om våld.
Den som behöver hjälp med sin ekonomi kan även vända sig till kommunens budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och det går att vara anonym.
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