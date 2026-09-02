Ekonom: Hushållen inte beredda på räntehöjning

Två höjningar framåt skulle innebära en styrränta på 2,25 procent, en räntenivå som man bedömer Riksbanken kommer att ligga på under hela prognosperioden, det vill säga fram till och med december 2028, spår Nordea i sin senaste prognos.

Tidigare var Nordeas bedömning att de två räntehöjningarna skulle ske under andra och tredje kvartalet 2027.

Svag krona

Skälet till att Nordea nu spår tidigare räntehöjningar är tecken på att svensk ekonomi växer sig allt starkare. Dessutom har flera andra centralbanker redan höjt eller signalerat höjningar.

Om den europeiska centralbanken höjer räntan flera gånger så är ju risken att vi får en svagare krona och har man en svagare krona så importerar man inflation. Den svenska kronan är svag i dagsläget och jag tror inte att Riksbanken vill se att den blir betydligt svagare, säger Annika Winsth.

Hon pekar samtidigt på att många hushåll förmodligen inte är beredda på att räntan ska upp. Därför kommer banken att stanna vid två höjningar.

Riksbanken kommer nog att vara lite varsamma här. Hushållen har i starkt minne när styrräntan gick från 0 till 4 procent och hur besvärligt det var.

Påverka konsumtionen

Hushållen har visserligen lättat på sina plånböcker den senaste tiden, även om konsumtionen inte riktigt är på samma nivåer som innan pandemin, enligt Nordea. Skulle Riksbanken höja räntan för mycket så finns risken att konsumtionen avstannar.

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Och det vill man ju undvika, säger Winsth.