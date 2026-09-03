Experten trotsar gamla regeln – då kan pensionären ha 100 procent aktier

Då blir aktieandelen 100 procent

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Det tyska rådgivningsföretaget VZ VermögensZentrum visar resonemanget med ett förenklat räkneexempel.

Personen är 70 år, bor i en skuldfri bostad värd 600 000 euro och har dessutom ett placerbart kapital på 350 000 euro. Varje månad får pensionären in 3 000 euro och gör av med lika mycket.

Det finns alltså inget underskott som behöver täckas med pengar från kapitalet. Under de kommande tio åren behöver pensionären därför, enligt exemplet, inte använda en enda euro av de 350 000 euro som kan placeras.

VZ:s beräkning utgår från hur mycket av kapitalet som behöver reserveras för de närmaste tio årens underskott. Eftersom underskottet i detta scenario är noll behöver inga pengar räknas bort från det placerbara kapitalet.

Den beräknade maximala aktieandelen blir därför 100 procent. Det är inte ett generellt råd till alla 70-åringar, utan resultatet av förutsättningarna i just detta räkneexempel.

Utgifterna förändrar allt

Bilden blir en annan om pensionen inte täcker de löpande utgifterna.

I VZ:s andra scenario får personen fortfarande in 3 000 euro i månaden, men gör av med 4 000 euro. Underskottet blir då 1 000 euro i månaden, eller sammanlagt 120 000 euro under tio år.

Enligt modellen behöver dessa 120 000 euro reserveras för de kommande utgifterna. Av det ursprungliga kapitalet på 350 000 euro återstår då 230 000 euro som kan ligga i aktier. Det motsvarar ungefär 66 procent.

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I ett annat scenario stiger utgifterna till 6 000 euro i månaden, bland annat på grund av omsorgskostnader. Inkomsterna är då 4 000 euro, vilket lämnar ett underskott på 2 000 euro i månaden.

Under tio år behöver 240 000 euro av kapitalet reserveras för att täcka underskottet. Bara 110 000 euro återstår då till aktier, motsvarande omkring 31 procent.

För en 70-åring med samma grundförmögenhet kan den beräknade maximala aktieandelen alltså bli 31, 66 eller 100 procent. Det som avgör är inte bara åldern, utan hur mycket av kapitalet som kan behövas under de kommande tio åren.

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Pengarna kan gå vidare

Även arvet spelar in.

Många pensionärer planerar inte att förbruka hela sitt kapital, utan vill lämna en del till barn eller barnbarn. För de pengarna tar placeringshorisonten inte slut med den nuvarande ägaren.

VZ konstaterar att arvingarna vanligtvis har betydligt längre tid på sig och att aktier därför kan passa bättre för den delen av kapitalet.

Minst 50 procent, enligt experten

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Även kapitalmarknadsanalytikern Robert Halver ifrågasätter den försiktiga åldersregeln. Han pekar bland annat på längre livslängd och risken för att inflationen äter upp värdet på säkrare ränteplaceringar.

För en typisk 65-åring skulle den gamla formeln ge 35 procent aktier. Halver anser att det är för lite och beskriver i en kolumn hos Das Investment i stället 50 procent som ett minimum.

Martin Weber förespråkar samtidigt en bred riskspridning. I en intervju med Tagesspiegel säger han att han skulle placera mer än hälften av kapitalet i globala aktier och komplettera med obligationer för att dämpa svängningarna.

Ingen lösning för alla

Att en pensionär kan ha 100 procent aktier betyder inte att alla bör ha det.

Den som behöver sälja aktier varje månad riskerar att tvingas sälja fler fondandelar när börsen står lågt. Därför kan kapital som ska täcka de närmaste årens utgifter behöva placeras med lägre risk.

Även den egna inställningen till börsfall spelar roll. Den som får sömnproblem när aktierna rasar lär knappast bli lugnare av en matematiskt möjlig aktieandel.

Den gamla tumregeln missar dock en central fråga. Det viktiga är inte bara hur gammal pensionären är – utan hur länge pengarna ska arbeta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Artikeln utgör inte personlig investeringsrådgivning.

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