Avslöjade pyramidspelet som lurade tusentals

Tusentals ska ha blivit lurade över hela världen och mycket pekar på att Space AI är ett danskt bolag som satte upp pyramidspel.

Varnade för pyramidspelet

Flera av Fadil Kurtovics danska vänner blev lurade av Space AI och han har under året varnat många för att investera i bolaget som lovade stora vinster genom sin kryptoinvesteringsrobot.

Han bygger själv hemsidor och mjukvarulösningar och kunde därför snabbt se igenom luftslottet som hela AI-bolaget byggde på, uppger Ny Teknik.

“Deras sajt är något kinesiskt skräp. Själva det underliggande cms:et har öppen källkod, men några utvecklare har byggt vidare på det – och det är riktigt dåligt gjort”, säger Fadil Kurtovic.

Bedrägeriet varade i 15 månader där tusentals danskar gick i pyramidfällan, men även andra nationaliteter ska ha fallit offer världen över.

Krypto kom in

Kurtovic har lagt ner mycket av sin fritid på att avslöja Space AI och han uppger att krypton som betalades in i bolaget inte fördes vidare till något konto som gjorde affärer eller investeringar, som hade utlovats.

“Blockchain är helt transparent, och jag kan se att medlen bara förvaras passivt på ett konto, tills de vid ett senare tillfälle överförs till bakmannen”, uppgav han i en varning på Facebook.

“Efter mitt inlägg försökte de dölja det genom att kryptera meddelandena”, uppger Kurtovic vidare.

“Jag kan se att flera av de saker jag påpekade har ändrats. Mycket tyder på att det är samma personer som bara kör samma bluff om och om igen.”

