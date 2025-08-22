Dagens PS
Akta dig för chattarna – det kan vara bedrägeri 


Allt fler svenskar luras in i bedrägliga chattgrupper (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Var på din vakt, råder Finansinspektionen. Detta efter att en växande skara svenskar lurats in i bedrägliga chattgrupper. 

Allt fler svenskar luras in i chattgrupper med aktietips som slutar i stora förluster, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande

Metoden kallas ”pump and dump” och går ut på att driva upp priset på en aktie med falsk eller vilseledande information, för att sedan sälja av den snabbt och lämna småsparare med förluster.

För att locka in personer använder bedragarna chattar på sociala medier, där de utger sig för att vara erfarna investerare eller finansiella rådgivare. Ibland används även kända namn inom finansvärlden för att skapa förtroende.

När tillräckligt många har köpt en aktie säljer förövarna av sina innehav och kursen rasar.

FI:s skarpa uppmaning

Finansinspektionen uppger att man sett en ökning av samtal från konsumenter som lurats på detta sätt.

”Dra öronen åt dig om du blir kontaktad av någon du inte känner som ger dig aktietips, även om personen till synes är en känd profil. Se alltid till att du vet vad du investerar i och tro aldrig på något som låter för bra för att vara sant”, säger Peter Hallström, senior finansinspektör på FI.

FI
Dra öronen åt dig om du blir kontaktad av någon du inte känner som ger dig aktietips, råder FI (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)
Utländska aktier i fokus

FI menar att det ofta gäller utländska aktier, som handlas på mindre kända börser och där informationen är bristfällig. Hallström betonar också att finansmarknadens aktörer måste ta sitt ansvar.

“Bedragare hittar hela tiden nya metoder. Nätmäklare och andra aktörer på marknaden har ett stort ansvar att göra vad de kan för att skydda sina kunder från bedrägerier”, säger han. 

Läs även: FI: Redan fler bluffbolag än under hela 2024. Dagens PS

Så avslöjar du bluffen

FI pekar på flera tecken som kan hjälpa konsumenter att känna igen upplägget:

  • Du blir inbjuden till en chatt där aktietips delas
  • I början handlar tipsen om välkända bolag som faktiskt går upp
  • Därefter kommer ett tips om ett litet, okänt bolag med låg omsättning
  • Du lockas med löften om stora vinster
  • Till slut säljer förövarna av och kursen faller – medan du blir sittande med förlust

Inte sällan kontaktas offren en andra gång, med erbjudanden om ”hjälp” att få tillbaka pengar – ännu ett steg i bluffen.

Läs också: Nya bedrägerivågen: Finansinspektionens varning: “Går snabbt”. E55

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

