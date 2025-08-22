Akta dig för chattarna – det kan vara bedrägeri 

Allt fler svenskar luras in i chattgrupper med aktietips som slutar i stora förluster, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Metoden kallas ”pump and dump” och går ut på att driva upp priset på en aktie med falsk eller vilseledande information, för att sedan sälja av den snabbt och lämna småsparare med förluster.

För att locka in personer använder bedragarna chattar på sociala medier, där de utger sig för att vara erfarna investerare eller finansiella rådgivare. Ibland används även kända namn inom finansvärlden för att skapa förtroende.

När tillräckligt många har köpt en aktie säljer förövarna av sina innehav och kursen rasar.

FI:s skarpa uppmaning

Finansinspektionen uppger att man sett en ökning av samtal från konsumenter som lurats på detta sätt.

”Dra öronen åt dig om du blir kontaktad av någon du inte känner som ger dig aktietips, även om personen till synes är en känd profil. Se alltid till att du vet vad du investerar i och tro aldrig på något som låter för bra för att vara sant”, säger Peter Hallström, senior finansinspektör på FI.

Dra öronen åt dig om du blir kontaktad av någon du inte känner som ger dig aktietips, råder FI (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)