Att skriva en framtidsfullmakt har blivit vanligare i Sverige. Det finns dock ett gäng misstag som kan göra dokumentet ogiltigt.
Vanliga missen – då blir din framtidsfullmakt ogiltig
Många svenskar, inte minst yngre, har börjat intressera sig för framtidsfullmakt.
En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som du skriver i förväg och som börjar gälla först om du en dag inte längre kan fatta egna beslut, till exempel på grund av sjukdom eller nedsatt hälsa. Med en sådan fullmakt kan du själv bestämma vem som ska ta hand om dina personliga och ekonomiska frågor.
Det finns dock både risker och fallgropar när man upprättar dokumentet.
Läs även: Ny regel för Sveriges bostadsföreningar: ”Ökar kraven ytterligare”. Dagens PS
Vanliga misstag
Ett av de största misstagen är att vänta för länge. En framtidsfullmakt måste skrivas medan personen fortfarande är vid full mental hälsa – annars gäller den inte.
”Framtidsfullmakten måste du upprätta när du är frisk och pigg. Det kan du alltså inte göra i efterhand när du väl blivit sjuk. Det är den vanligaste missen som folk gör”, förklarade Arne Larsson, jurist på Familjens Jurist, i fjol.
Formalia är en annan klassisk snubbeltråd. Dokumentet måste vara korrekt underskrivet och bevittnat av två personer som är närvarande samtidigt och inte jäviga.
Det är också vanligt att viktiga detaljer saknas, som personnummer eller adresser.
Missa inte: Tusentals svenskar fast i fonder – undvik pensionärernas misstag. Dagens PS
Missar som få tänker på
Utöver de formella kraven finns flera mer oväntade problem.
Många tror till exempel att en generell framtidsfullmakt automatiskt täcker digitala bankärenden, men så är det inte.
”Du kan alltså inte förnya din sjuka pappas bank-id eller skaffa en ny bankdosa genom att gå till banken med fullmakten. Det är en personlig behörighet som tillhör din pappa. Och det är inte tillåtet att låtsas vara din pappa”, säger Larsson.
Andra glömmer att utse en ersättare om den första personen inte kan ta uppdraget.
Även innehållet kan ställa till det. Otydliga formuleringar kan leda till att fullmakten inte går att använda.
”Vanligaste missen man gör är att man formulerar innehållet otydligt eller inte följer formkraven. Då står anhöriga trots allt utan möjlighet att fatta beslut eller hjälpa till med ekonomiska eller personliga frågor i framtiden”, förklarar Arne Larsson i ett pressmeddelande.
Kan skapa konflikter i familjen
En annan risk är att man inte berättar om fullmakten i förväg.
Om anhöriga inte vet vem som har rätt att fatta beslut kan det leda till både oro och konflikter när situationen väl uppstår.
”Konflikter kring framtidsfullmakter är tyvärr betydligt vanligare än vad bankernas konsumentekonomer ger intryck av”, säger juridikprofessorn John Asland.
Läs även: Tusentals svenskar fast i bank – får inte tillbaka sina pengar. Dagens PS
Banken kan neka
I slutändan kan dock även en fullmakt som följer alla konstens regler nekas. Det konstaterade PS i fjol.
Detta då de svenska storbankerna tolkar reglerna olika, ibland till och med från kontor till kontor. På pappret säger bankerna förvisso att de godkänner alla fullmakter som följer lagen. Ändå vittnar fler kunder om att vissa kontor inte accepterar externa fullmakter alls. Istället hänvisar de till bankens egna dokument.
”Att bankerna inte har en gemensam policy för hur de hanterar framtidsfullmakter är olyckligt. Det gör det väldigt förvirrande för kunderna när det är olika regler som gäller beroende på vilken bank du vänder dig till”, säger Per Näsman, partneransvarig på Familjens Jurist.
Läs också: Enorm förmögenhetsöverföring väntar – 2 000 miljarder inom 20 år. Realtid