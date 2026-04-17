Vanliga missen – då blir din framtidsfullmakt ogiltig

Missar som få tänker på

Utöver de formella kraven finns flera mer oväntade problem.

Många tror till exempel att en generell framtidsfullmakt automatiskt täcker digitala bankärenden, men så är det inte.

”Du kan alltså inte förnya din sjuka pappas bank-id eller skaffa en ny bankdosa genom att gå till banken med fullmakten. Det är en personlig behörighet som tillhör din pappa. Och det är inte tillåtet att låtsas vara din pappa”, säger Larsson.

Andra glömmer att utse en ersättare om den första personen inte kan ta uppdraget.

Även innehållet kan ställa till det. Otydliga formuleringar kan leda till att fullmakten inte går att använda.

”Vanligaste missen man gör är att man formulerar innehållet otydligt eller inte följer formkraven. Då står anhöriga trots allt utan möjlighet att fatta beslut eller hjälpa till med ekonomiska eller personliga frågor i framtiden”, förklarar Arne Larsson i ett pressmeddelande.

Kan skapa konflikter i familjen

En annan risk är att man inte berättar om fullmakten i förväg.

Om anhöriga inte vet vem som har rätt att fatta beslut kan det leda till både oro och konflikter när situationen väl uppstår.

”Konflikter kring framtidsfullmakter är tyvärr betydligt vanligare än vad bankernas konsumentekonomer ger intryck av”, säger juridikprofessorn John Asland.

Banken kan neka

I slutändan kan dock även en fullmakt som följer alla konstens regler nekas. Det konstaterade PS i fjol.

Detta då de svenska storbankerna tolkar reglerna olika, ibland till och med från kontor till kontor. På pappret säger bankerna förvisso att de godkänner alla fullmakter som följer lagen. Ändå vittnar fler kunder om att vissa kontor inte accepterar externa fullmakter alls. Istället hänvisar de till bankens egna dokument.

”Att bankerna inte har en gemensam policy för hur de hanterar framtidsfullmakter är olyckligt. Det gör det väldigt förvirrande för kunderna när det är olika regler som gäller beroende på vilken bank du vänder dig till”, säger Per Näsman, partneransvarig på Familjens Jurist.

