Bankernas jakt på kriminella slår blint – laglydiga i kläm

Antalet privatpersoner och företagare som fått se sina konton frysta eller tjänster uppsagda har ökat kraftigt. Ofta sker det utan en rimlig förklaring.

Stoppar inte penningtvätten

Trots att bankerna i dag lägger miljarder på kontrollsystem och övervakning är utdelningen i kampen mot brottsligheten deprimerande låg. Finanspolisens chef Lena Palmklint konstaterar i en intervju med FinansWatch att det fortfarande är en försvinnande del av de transaktioner som rapporteras in som faktiskt stoppas, berättar Realtid som intervjuat Finansförbundets ordförande Camilla Linder om problemet.

”Banker är en välbeställd bransch. Min syn är att man borde använda resurserna på rätt sätt, så att medarbetarna har de förutsättningar som behövs för att kunna hjälpa kunden och ge den service som jag vet att bankerna vill kunna ge”, säger Linder i intervjun.

Kritiken mot bankerna rimlig

Fler röster höjs för att det behövs tydligare regler och att bankerna behöver satsa mer på kundtjänst som en del av lösningen. Denna syn delar av finansmarknadsministern i en tidigare intervju med Realtid, som uppger att ny forskning också ger stöd åt kritiken mot bankerna och penningtvättsreglerna.

Något är väldigt fel när bankpersonalen ska agera poliser. Systemet bygger på en misstänksamhet som fräter på förtroendet mellan bank och kund. När bankanställda pressas att prioritera dokumentation över service förlorar banken sin viktigaste tillgång, nämligen relationen till kunden.

Så befängd är hela situationen

Agnes Käll, doktor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, visar i sin forskning att regelverket länge fungerat bättre teorin än i praktiken. Enligt Käll har tillsynen fokuserat på att dokumentation finns på plats, snarare än om den faktiskt fångar upp de verkliga riskerna.

Det har skapat en absurd situation där bankerna kan följa lagen till punkt och pricka, men samtidigt misslyckas kapitalt med att stoppa de faktiska penningtvättsbrotten.

