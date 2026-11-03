Under årets första sex månader ökade försäljningen av ekologisk mat volymmässigt med 9,3 procent jämfört med samma period förra året.
Uppsving för ekomat: ”Oerhört efterlängtat”
För första gången på åtta år tar den ekologiska maten marknadsandelar i Sverige.
Det är oerhört efterlängtat. Det har varit flera tuffa år för ekologiskt i Sverige, säger Emma Rung, vd för Krav.
Under årets första sex månader ökade försäljningen av ekologisk mat volymmässigt med 9,3 procent jämfört med samma period förra året.
Räknat i kronor spenderade konsumenterna 5,3 procent mer på ekologiskt, vilket är en snabbare försäljningsökning än i dagligvaruhandeln i stort, enligt statistik från Nielsen IQ.
Köpkraften hos konsumenterna har börjat komma tillbaka, konstaterar Emma Rung.
Kött, frukt och bär
Andra troliga förklaringar finns inom handeln, menar hon: bredare ekologiskt sortiment, större synlighet i butikerna och fler annonskampanjer.
Störst försäljningsökning ses för förpackat kött, frysta frukter och bär samt matlagningsost som halloumi och mozzarella.
Det långvarigt minskande suget efter ekologiska livsmedel i Sverige har fått konkreta effekter i jordbruket. Toppåret 2019 brukades 20,4 procent av den svenska jordbruksmarken ekologiskt. Förra året hade andelen backat till 15,9 procent.
Antalet svenska företag med ekologiskt brukad jordbruksmark minskade samtidigt från 5 658 år 2019 till 3 669 företag förra året, enligt Jordbruksverket.
Motsatt trend
Parallellt har trenden i många andra länder varit den motsatta.
I stora delar av Europa och även i USA har ekologiskt tagit rejäl fart. Att nu Sverige kliver på och bidrar till den ökningen är fantastiskt, säger Emma Rung.
Om den ökade försäljningen under årets första sex månader kommer att följas av fortsatt uppgång är för tidigt att säga.
Nu handlar det om att ta tillvara trendbrottet och skapa en positiv utveckling som håller i sig. Här behöver vi vara många som bidrar.
EU-ekologisk märkning:
Kemiska bekämpningsmedel, konstgödning och genmodifierade organismer får inte användas i odlingen. Produkterna måste innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser och dessutom uppfylla strikta villkor för återstående 5 procent. De ska vara certifierade av ett godkänt kontrollorgan.
Kravmärkning:
Kemiska bekämpningsmedel, konstgödning och genmodifierade organismer får inte användas i odlingen.
Om det handlar om kött, ägg och mjölk ställs även krav på djurvälfärd: möjligheten att få gå ute och utöva sitt naturliga beteende så mycket som möjligt samt äta foder som odlats utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Hönsen ska ha gott om plats att röra sig på, kalvarna ska få följa sin mor den första tiden och grisarna ska få böka i jorden.
Produkterna ska vara certifierade av ett godkänt kontrollorgan.