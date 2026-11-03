Uppsving för ekomat: ”Oerhört efterlängtat”

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Under årets första sex månader ökade försäljningen av ekologisk mat volymmässigt med 9,3 procent jämfört med samma period förra året.

Räknat i kronor spenderade konsumenterna 5,3 procent mer på ekologiskt, vilket är en snabbare försäljningsökning än i dagligvaruhandeln i stort, enligt statistik från Nielsen IQ.

Köpkraften hos konsumenterna har börjat komma tillbaka, konstaterar Emma Rung.

Kött, frukt och bär

Andra troliga förklaringar finns inom handeln, menar hon: bredare ekologiskt sortiment, större synlighet i butikerna och fler annonskampanjer.

Störst försäljningsökning ses för förpackat kött, frysta frukter och bär samt matlagningsost som halloumi och mozzarella.

Det långvarigt minskande suget efter ekologiska livsmedel i Sverige har fått konkreta effekter i jordbruket. Toppåret 2019 brukades 20,4 procent av den svenska jordbruksmarken ekologiskt. Förra året hade andelen backat till 15,9 procent.

Antalet svenska företag med ekologiskt brukad jordbruksmark minskade samtidigt från 5 658 år 2019 till 3 669 företag förra året, enligt Jordbruksverket.