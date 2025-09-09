De är unga, digitala och hårt pressade ekonomiskt. Ändå lyckas Generation Z spara pengar på sätt som vi alla kan lära något av.
Unga sparar smartare än du – här är knepen du kan kopiera
Gen Z – alltså de som är födda mellan 1997 och 2012 – växer upp med inflation och skyhöga bostadskostnader. De drar ner genomsnittet av lycka och kämpar med ohälsa, har svårigheter att hitta mening i livet, brottas med ekonomisk otrygghet och har dåliga relationer.
Men spara, det kan de.
”Generation Z blir bra på att spara, särskilt med tanke på den miljö de växer upp i”, säger Brennan Thiergartner, finansiell rådgivare på Fidato Wealth, till Yahoo Finance. Han påpekar att pandemin, stigande priser och ständig oro kring studielån har gjort unga mer försiktiga med pengar.
Och knepen de använder? De fungerar för alla.
Kuvertbudget – en viral trend
En smula utdaterad? Kanske. Ändå har den nygamla budgetmetoden kuvertbudgetering, eller ”cash stuffing”, fått nytt liv.
Här delas inkomsten upp i olika kuvert eller fack för exempelvis hyra, mat och nöjen. När pengarna i ett kuvert är slut – ja, då är det slut.
På TikTok och Instagram har trenden exploderat, där unga filmar hur de fyller sina budgetpärmar. Resultatet blir att ekonomisk självdisciplin plötsligt känns både visuellt och belönande.
”Jag har rekommenderat kuvertmetoden i flera år till personer som tenderar att överskrida sin budget inom vissa områden”, sa R.J. Weiss, certifierad finansiell planerare, till Yahoo Finance i somras.
Automatisering gör jobbet
Kuvert i all ära, men Gen Z har självklart inte övergett det digitala.
”De använder appar för att följa sina utgifter, automatisera sparandet och investera småpengar”, säger Thiergartner.
För många äldre kan just enkelheten i automatiseringen vara nyckeln till att faktiskt få pengarna att växa, menar han.
Läs även: Svenskarna hånar Trump med rekordsparande. Dagens PS
Sparutmaningar som spel
Att göra sparandet till en lek lockar också. Bland unga sprids allt från köpstopp-utmaningar till klassiska 52-veckorschallenges.
Ett exempel är initiativet No Buy July, där man under en månad pausar alla inköp som inte är absolut nödvändiga. Hanna Kaufman, certifierad finansiell rådgivare på Betterment, beskriver det som en chans att börja om.
”No Buy July är som en ekonomisk detox”, säger hon till Yahoo. ”Under en månad trycker du på paus för allt icke-nödvändigt – tänk takeout, impulsköp på Amazon, nya kläder – och fokuserar bara på det du verkligen behöver”.
Poängen är att skapa motivation och känslan av att vinna när man håller i pengarna.
”Loud budgeting” – att våga säga nej
En ny, högljudd spartrend har även det tagit fart bland världens unga. Gen Z kallar det ”loud budgeting”.
”Loud budgeting handlar egentligen om att vara öppen och ärlig med människor om din ekonomi”, säger Zoe Brett, finansiell planerare på EQ Investors, till brittiska Independent.
”Så istället för att försöka hänga med andra och betala för middagen på den trendiga restaurangen eller de senaste kläderna bara för att dina vänner eller din familj gör det, är du ärlig och säger: jag vill faktiskt inte lägga mina pengar på det, jag budgeterar”.
Strategin normaliserar samtal om ekonomi och gör det enklare att stå fast vid sina mål, konstaterar experterna.
Second hand är standard
Därtill är andrahandskulturen stark. En undersökning från 2024 visar att 63 procent av alla Gen Z köpt kläder eller accessoarer second hand, jämfört med 47 procent av alla vuxna.
Förutom att spara pengar bidrar återbruket till ett minskat avfall.
Missa inte: Svenskar går miste om 18 miljarder – varje år. Dagens PS
Extraknäck för extra pengar
Slutligen är så kallade “side hustles” nästan regel snarare än undantag. Hela 81,9 procent av alla unga amerikaner har ett extrajobb, enligt en undersökning från Self.
I snitt tjänar de motsvarande drygt 6 400 dollar per år vid sidan av studier eller arbete.
”Med tillgång till internet kan de hitta olika sätt, inte bara att tjäna pengar, utan också att behålla dem och få dem att arbeta för sig”, säger Thiergartner.
Läs mer: Tre jobb du kan göra hemifrån – utan erfarenhet. Dagens PS
Ny generation – nya vanor
Gen Z kombinerar klassiska metoder med digitala vanor och sociala trender. Resultatet är en generation som trots pressad ekonomi visar att sparande inte behöver vara varken tråkigt eller svårt.
Är det dags för resten av oss att ta efter?
Läs också: Sänkt skatt för din el: Spara 1 000 kronor – per år. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
