Unga sparar smartare än du – här är knepen du kan kopiera  

Automatisering gör jobbet

Kuvert i all ära, men Gen Z har självklart inte övergett det digitala.

”De använder appar för att följa sina utgifter, automatisera sparandet och investera småpengar”, säger Thiergartner.

För många äldre kan just enkelheten i automatiseringen vara nyckeln till att faktiskt få pengarna att växa, menar han.

Sparutmaningar som spel

Att göra sparandet till en lek lockar också. Bland unga sprids allt från köpstopp-utmaningar till klassiska 52-veckorschallenges.

Ett exempel är initiativet No Buy July, där man under en månad pausar alla inköp som inte är absolut nödvändiga. Hanna Kaufman, certifierad finansiell rådgivare på Betterment, beskriver det som en chans att börja om.

”No Buy July är som en ekonomisk detox”, säger hon till Yahoo. ”Under en månad trycker du på paus för allt icke-nödvändigt – tänk takeout, impulsköp på Amazon, nya kläder – och fokuserar bara på det du verkligen behöver”.

Poängen är att skapa motivation och känslan av att vinna när man håller i pengarna.

”Loud budgeting” – att våga säga nej

En ny, högljudd spartrend har även det tagit fart bland världens unga. Gen Z kallar det ”loud budgeting”.

”Loud budgeting handlar egentligen om att vara öppen och ärlig med människor om din ekonomi”, säger Zoe Brett, finansiell planerare på EQ Investors, till brittiska Independent.

”Så istället för att försöka hänga med andra och betala för middagen på den trendiga restaurangen eller de senaste kläderna bara för att dina vänner eller din familj gör det, är du ärlig och säger: jag vill faktiskt inte lägga mina pengar på det, jag budgeterar”.

Strategin normaliserar samtal om ekonomi och gör det enklare att stå fast vid sina mål, konstaterar experterna.

På sociala medier sprids en ovanligt högljudd spartrend (Foto: Pexels)

Second hand är standard

Därtill är andrahandskulturen stark. En undersökning från 2024 visar att 63 procent av alla Gen Z köpt kläder eller accessoarer second hand, jämfört med 47 procent av alla vuxna.

Förutom att spara pengar bidrar återbruket till ett minskat avfall.

Extraknäck för extra pengar

Slutligen är så kallade “side hustles” nästan regel snarare än undantag. Hela 81,9 procent av alla unga amerikaner har ett extrajobb, enligt en undersökning från Self.

I snitt tjänar de motsvarande drygt 6 400 dollar per år vid sidan av studier eller arbete.

”Med tillgång till internet kan de hitta olika sätt, inte bara att tjäna pengar, utan också att behålla dem och få dem att arbeta för sig”, säger Thiergartner.

Ny generation – nya vanor

Gen Z kombinerar klassiska metoder med digitala vanor och sociala trender. Resultatet är en generation som trots pressad ekonomi visar att sparande inte behöver vara varken tråkigt eller svårt.

Är det dags för resten av oss att ta efter?

