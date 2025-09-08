Svenskarna hånar Trump med rekordsparande

Svenskarna sparande når nya höjder och rekord oberoende av en volatil börs, visar storbanken SEB:s senaste sparbarometer, berättar Dagens PS systertidning E55.

Under årets andra kvartal hade svenskarna, hör och häpna, över 30 miljarder kronor i sina spargömmor.

Till och med sparandet på bankkonto är historiskt högt.

Svenskarna når ny topp i sparandet

”Hushållens förmögenhet når en ny toppnotering trots Trumps tullkavalkad. En sval bostadsmarknad gör dessutom att hushållens balansräkning till stor del drivs av svängningar på aktiemarknaden, vilket innebär att vi kan se en del tvära kast i kommande mätningar”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

Nu är Sverige av hävd ett föredöme i Europa på sparfronten, även om en nedgång i sparandet märktes i början av året.

Återhämtningen kom dock snabbt och nettoförmögenheten ökade med 764 miljarder kronor till 24 884 miljarder.

De samlade tillgångarna steg vid sidan av det med 808 miljarder kronor till 30 289 miljarder kronor.