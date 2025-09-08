Om USA:s president Donald Trump, mot förmodan får man anta, hade önskat att hans tullpolitik skulle få svenskarna att deppa har effekten åtminstone sett till sparandet blivit det rakt motsatta.
Svenskarna hånar Trump med rekordsparande
Mest läst i kategorin
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
Skarp varning: Då går säkringen på börsen
Goldman Sachs ser hotet rycka allt närmare och kontentan av det blir att börsen faller som en sten. Har du tagit höjd för det? Enligt den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs analytiker kommer börsen (läs det breda indexet S&P 500) åka på en saftig smäll när AI-hajpen avtar. Att det kommer en avmattning för artificiell intelligens …
Köpte hus för 585 miljoner – nu värderat till 43
Tänk dig att köpa en bostad för 585 miljoner och strax se den värderad till 43 miljoner. Omöjligt? Inte med hjälp av officiell statistik. Det handlar om Norge och därmed om SCB:s motsvarighet där Statistisk sentralbyrå. När norska skattemyndigheten värderar hus och lägenheter i Oslo använder de nämligen en modell från SSB. Den gör bostäderna …
Ståljätte sparkar mer än 4 000 anställda
Stålbranschen krisar när konjunktur och handelskrig kolliderar med hård konkurrens från Kina. Nu sparkar en ståljätte drygt 4 000 anställda. För en tid sedan meddelade Amsa, Arcelor Mittal South Africa, att man behövde skära ned kraftigt. Det handlade om att sparka 3 500 anställda. Nu kommer beskedet att det inte räcker. Amsa kommer att göra sig av …
Skatten skrämmer bort rika norrmän – hyllar Sverige
Norge har kvar sin förmögenhetsskatt, men nu vill högern skrota den och rika ser Sverige som ett föregångsland, berättar SVT. ”Här är Sverige ett gott exempel och en förebild”, säger Mathilde Fasting, som är forskare med koppling till den liberala tankesmedjan Civitas i Oslo, till public service-kanalen. Enligt henne bromsar förmögenhetsskatten näringslivets utveckling, bland annat …
Svenskarna sparande når nya höjder och rekord oberoende av en volatil börs, visar storbanken SEB:s senaste sparbarometer, berättar Dagens PS systertidning E55.
Under årets andra kvartal hade svenskarna, hör och häpna, över 30 miljarder kronor i sina spargömmor.
Till och med sparandet på bankkonto är historiskt högt.
Svenskarna når ny topp i sparandet
”Hushållens förmögenhet når en ny toppnotering trots Trumps tullkavalkad. En sval bostadsmarknad gör dessutom att hushållens balansräkning till stor del drivs av svängningar på aktiemarknaden, vilket innebär att vi kan se en del tvära kast i kommande mätningar”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.
Nu är Sverige av hävd ett föredöme i Europa på sparfronten, även om en nedgång i sparandet märktes i början av året.
Missa inte: Ekonom: Sverige EU-föredöme på sparfronten Dagens PS
Återhämtningen kom dock snabbt och nettoförmögenheten ökade med 764 miljarder kronor till 24 884 miljarder.
De samlade tillgångarna steg vid sidan av det med 808 miljarder kronor till 30 289 miljarder kronor.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Nu vinner sparkonto mark igen
Främst har svenskarna sitt sparande placerat på börsen, där noteras största ökningen, men bankkonto är också på stark frammarsch med ett sparande som var dubbelt så stort som för ett år sedan, enligt SEB, konstaterar E55 och förklarar att när aktiemarknaden är svajig lockar tryggare hamnar.
Det är samma mönster som setts tidigare, svenskarna drar ner på riskerna och under våren var det som bekant Trumps viftande med brutala strafftullar som fick börsen att skaka.
Det finns två sidor av myntet
Baksidan av myntet med det rekordhöga sparandet är att svensk konsumtion och tillväxt tar stryk, förklarar SEB-ekonomen Américo Fernández.
När det sedan kommer till skuldsättningen gick även svenskarnas skulder upp i Q2 med 44 miljarder kronor till drygt 5 400 miljarder kronor, främst drivet av bostads- och studielån.
Däremot har konsumtionslånen minskat något, vilket betecknas som ovanligt.
Sammanfattningsvis har svenskarna, totalt sett, blivit rikare. Dock håller de hårdare i plånboken och är mer observant på börsutvecklingen.
Läs också: Sparandet: Nu satsar vi på säkra kort DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.
Senaste nytt
Så mycket kan sänkt elskatt påverka din plånbok
Regeringen föreslår sänkt elskatt från årsskiftet. Men hur mycket kommer det att påverka hushållens plåböcker? Inför höstbudgeten har regeringen nu presenterat en rad nya förslag på satsningar som jobbskatteavdrag, sänkta förskole- och fritidshemsavgift och sänkt matmoms. De föreslår nu även sänkt elskatt på knappt tio öre per kilowattimme för totalt 6,5 miljarder kronor. Regeringen gick …
EU laddar för nytt ryskt sanktionspaket
Europeiska unionen, EU, planerar nya sanktioner mot Ryssland. Banker, energiföretag men även kryptobörser ser ut att bli måltavlor. Det rör sig om ett halvt dussin sanktioner, där även kreditkortssystem riskerar att drabbas, förutom den ryska oljehandeln, enligt initierade källor. Det uppger Bloomberg och förklarar att motivet är att sätta ytterligare press på Putin att avsluta …
Bedragare utnyttjar svenska AI-raketen – tusentals bluffsajter
Svensk AI lockar både investerare och cyberbrottslingar. På bara några minuter kan professionella bluffsajter byggas. Svenska Lovable hyllas för sin banbrytande AI-teknik. Men nu har cyberkriminella hittat en ny inkomstkälla, och skapar tusentals bedrägerisajter varje månad. Missa inte: Mäklare: "Aldrig haft så många bostäder ute" – köpare gynnas. Dagens PS AI-raketen cyberbrottslingarnas favorit Lovable beskrivs …
Svensken som styr världens största privatflygbolag
Perfect Weekend träffar Malmösonen Mats Leander. Han har tagit klivet från Skåne till den internationella scenen för privatflygbolag. Som Europachef på VistaJet – världens största – leder han expansionen i en bransch som gått från lyxsymbol till strategiskt affärsverktyg för miljardärer, techgrundare och globala bolag. Privatflyg har länge förknippats med champagneglas, fotoblixtar och röda mattor. …
Nu ska investerarna "besikta" svenska Klarna
Frågan är om Klarna klarar prövningen inför börsentrén om att det svenska företagets affärsidé är så mycket mer än ”köp nu, betala senare”. Klarna, som är ett svensk fintech-bolag och är på väg att ta klivet in på Wall Street, vill gärna trumma ut att man är en digital detaljhandelsbank. Det ger bättre rykte än …