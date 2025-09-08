Dagens PS
Svenskarna hånar Trump med rekordsparande

Svenskarnas sparande når nya rekordnivåer. (Foto: Seljan Salimova/Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Om USA:s president Donald Trump, mot förmodan får man anta, hade önskat att hans tullpolitik skulle få svenskarna att deppa har effekten åtminstone sett till sparandet blivit det rakt motsatta.

Svenskarna sparande når nya höjder och rekord oberoende av en volatil börs, visar storbanken SEB:s senaste sparbarometer, berättar Dagens PS systertidning E55.

Under årets andra kvartal hade svenskarna, hör och häpna, över 30 miljarder kronor i sina spargömmor.

Till och med sparandet på bankkonto är historiskt högt.

Svenskarna når ny topp i sparandet

”Hushållens förmögenhet når en ny toppnotering trots Trumps tullkavalkad. En sval bostadsmarknad gör dessutom att hushållens balansräkning till stor del drivs av svängningar på aktiemarknaden, vilket innebär att vi kan se en del tvära kast i kommande mätningar”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

Nu är Sverige av hävd ett föredöme i Europa på sparfronten, även om en nedgång i sparandet märktes i början av året.

Återhämtningen kom dock snabbt och nettoförmögenheten ökade med 764 miljarder kronor till 24 884 miljarder.

De samlade tillgångarna steg vid sidan av det med 808 miljarder kronor till 30 289 miljarder kronor.

Nu vinner sparkonto mark igen

Främst har svenskarna sitt sparande placerat på börsen, där noteras största ökningen, men bankkonto är också på stark frammarsch med ett sparande som var dubbelt så stort som för ett år sedan, enligt SEB, konstaterar E55 och förklarar att när aktiemarknaden är svajig lockar tryggare hamnar.

Det är samma mönster som setts tidigare, svenskarna drar ner på riskerna och under våren var det som bekant Trumps viftande med brutala strafftullar som fick börsen att skaka.

Det finns två sidor av myntet

Baksidan av myntet med det rekordhöga sparandet är att svensk konsumtion och tillväxt tar stryk, förklarar SEB-ekonomen Américo Fernández.

När det sedan kommer till skuldsättningen gick även svenskarnas skulder upp i Q2 med 44 miljarder kronor till drygt 5 400 miljarder kronor, främst drivet av bostads- och studielån.

Däremot har konsumtionslånen minskat något, vilket betecknas som ovanligt.

Sammanfattningsvis har svenskarna, totalt sett, blivit rikare. Dock håller de hårdare i plånboken och är mer observant på börsutvecklingen.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

