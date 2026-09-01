Unga miljonärer har bara en tredjedel av sina pengar på börsen

Sparare mellan 21 och 45 år har övergett den klassiska aktieportföljen. I stället lägger de 15 procent i alternativa tillgångar som private equity, fastigheter och konst, och hela 13 procent i kryptovalutor.

67 procent av de unga förmögna anser att traditionella aktier och obligationer inte längre kan ge avkastning över genomsnittet. Och trenden förstärks. 88 procent uppger att de planerar att öka andelen alternativa investeringar de kommande åren.

Krypto rankas som bästa möjligheten

Mest anmärkningsvärt är synen på kryptovalutor. 29 procent av de unga miljonärerna rankar krypto som den främsta möjligheten att bygga förmögenhet, före både aktier och fastigheter. 58 procent äger redan digitala tillgångar, upp från 49 procent för två år sedan.

Nästan hälften, 47 procent, använder dessutom AI för att researcha bolag och marknader inför sina investeringsbeslut.

”Den stora förmögenhetsöverföringen är inte bara en flytt av tillgångar. Den innebär ett verkligt skifte i hur kunderna definierar och engagerar sig i sin förmögenhet”, säger Katy Knox, vd för Bank of America Private Bank, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är historiens största arvskifte, där enorma summor nu byter händer när äldre generationer för över sina förmögenheter till barn och barnbarn.

Bara i år har arvtagare ärvt 300 miljarder dollar, och pengarna landar hos sparare med en helt annan riskaptit och ett betydligt svalare förhållande till börsen.