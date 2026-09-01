Förmögna amerikaner under 45 år lägger bara 32 procent av portföljen i aktier, mot 58 procent för äldre generationer. Två av tre tror inte längre att börsen räcker för att bygga förmögenhet, visar en ny studie.
Unga miljonärer har bara en tredjedel av sina pengar på börsen
Det är Bank of America Private Bank som har frågat 1 431 amerikaner med minst tre miljoner dollar i investerbara tillgångar hur de placerar sina pengar. Resultatet visar en tydlig generationsklyfta.
Sparare mellan 21 och 45 år har övergett den klassiska aktieportföljen. I stället lägger de 15 procent i alternativa tillgångar som private equity, fastigheter och konst, och hela 13 procent i kryptovalutor.
67 procent av de unga förmögna anser att traditionella aktier och obligationer inte längre kan ge avkastning över genomsnittet. Och trenden förstärks. 88 procent uppger att de planerar att öka andelen alternativa investeringar de kommande åren.
Krypto rankas som bästa möjligheten
Mest anmärkningsvärt är synen på kryptovalutor. 29 procent av de unga miljonärerna rankar krypto som den främsta möjligheten att bygga förmögenhet, före både aktier och fastigheter. 58 procent äger redan digitala tillgångar, upp från 49 procent för två år sedan.
Nästan hälften, 47 procent, använder dessutom AI för att researcha bolag och marknader inför sina investeringsbeslut.
”Den stora förmögenhetsöverföringen är inte bara en flytt av tillgångar. Den innebär ett verkligt skifte i hur kunderna definierar och engagerar sig i sin förmögenhet”, säger Katy Knox, vd för Bank of America Private Bank, i ett pressmeddelande.
Bakgrunden är historiens största arvskifte, där enorma summor nu byter händer när äldre generationer för över sina förmögenheter till barn och barnbarn.
Bara i år har arvtagare ärvt 300 miljarder dollar, och pengarna landar hos sparare med en helt annan riskaptit och ett betydligt svalare förhållande till börsen.
Så bör du tänka som svensk sparare
Frågan är om de unga miljonärerna är föregångare eller varnande exempel. Alternativa tillgångar är ofta illikvida, svåra att värdera och dyra att äga.
Krypto har dessutom en historik av våldsamma svängningar, och experter som väger bitcoin i pensionssparandet rekommenderar sällan mer än 5 till 15 procent av portföljen, och bara pengar du klarar av att förlora.
Samtidigt går utvecklingen på tvärs med Europa, där aktiesparandet släpar efter USA och EU snarare försöker få fler hushåll in på börsen.
För de flesta svenska sparare är slutsatsen därför inte att sälja fonderna. Men studien visar vart kapitalet är på väg.
När nästa generation förmögna viker en åttondel av portföljen åt krypto och nästan hälften åt alternativa tillgångar påverkar det förr eller senare priser, produktutbud och rådgivning även här.