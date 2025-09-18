Dagens PS
JUST NU:

Kapar 800 miljoner – var tionde får gå

Dagensps.se
Privatekonomi

Bitcoin i pensionen? Så säger experterna 

Bitcoin
Är kryptovaluta något att ha i pensionssparandet? (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Bitcoin har rusat nästan 100 procent det senaste året. Men är kryptovaluta något att ha i pensionssparandet, eller är riskerna helt enkelt för stora?

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Kryptovalutan Bitcoin, världens största, har stigit i värde till nya rekordnivåer.

Den som investerade 100 kronor i bitcoin i juli 2010 skulle ha tjänat 50 miljoner kronor till sommaren 2023, konstaterade E55 i fjol

ANNONS

Men borde man investera sitt pensionssparande i krypto? 

Bitcoin
Bitcoin har rusat – och kan stiga ännu mer. Foto: (Unsplash)

På gång i USA 

En färsk undersökning från NerdWallet visar att 10 procent av alla amerikaner med pensionskonton redan äger krypto. Bland yngre investerare är siffrorna ännu högre: 18 procent av alla millennials och 14 procent av den ännu yngre generationen, Gen Z, uppger att de har krypto i sitt pensionssparande.

Därtill skrev president Donald Trump i augusti under en order som gör det möjligt att lägga till alternativa tillgångar, inklusive krypto, i pensionsplaner på arbetsplatser.

Dagens PS har dessutom redan 2021 konstaterat att fem miljoner svenskar äger Bitcoin indirekt genom sitt pensionssparande i “soffliggarfonden” AP7 Såfa.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Riskerna skrämmer rådgivare

ANNONS

Men trots stigande intresse är experterna splittrade. 

Jerry Schlichter, känd för att driva rättsfall kring höga avgifter i pensionsplaner, varnar för att krypto kan vara direkt olämpligt i ett tryggt pensionssparande.

”Målet för den genomsnittliga personen är att ha en trygg och säker pensionsplan. När man pratar om nya områden som kryptovalutor eller private equity är dessa fyllda av faror för investerare av en rad olika skäl”, säger han till CNBC.

Det Schlichter pekar på är framför allt volatiliteten. Bitcoin rör sig i värde upp och ner väldigt snabbt, och kan således vara riskabla för dig som pensionssparare.

Historiken visar också på rejäla ras: -74 procent 2018 och -64 procent 2022.

Men, avkastningen lockar

Samtidigt går det inte att bortse från att bitcoin över tid ofta har slagit både aktier, obligationer och guld. 

Joshua Brooks, finansiell rådgivare och grundare av Exponential Advisors, menar att många ser just bitcoin som ”den bästa risk–avkastningsinvesteringen just nu”.

Även Thomas Racca från Navy Federal Credit Union menar att krypto kan vara en möjlighet – men bara för de som är medvetna om riskerna. 

ANNONS

”Krypto är en enorm möjlighet för människor, beroende på deras risktolerans”, säger han.

”Du bör vara försiktig i ditt tillvägagångssätt när du lägger till krypto i din pensionspott, med tanke på alla riskfaktorer och din egen risktolerans”, skriver Binance Academy om att investera pensionspengar i kryptovalutor. 

Så gör du det rätt

Experterna är alltså eniga om att kryptoinvesteringar i pensionsportföljen kräver försiktighet. Det handlar om att:

  • Känna sin risknivå: yngre sparare kan ha större utrymme för svängningar än de som snart går i pension.
  • Göra sin research: förstå skillnaden mellan bitcoin, ether och andra tillgångar.
  • Inte överinvestera: enligt Brooks bör krypto aldrig utgöra mer än 5-15 procent av portföljen – och bara pengar du är beredd att förlora.

Melissa Caro, grundare av My Retirement Network, sammanfattar tveksamheten: 

”Vi har helt enkelt inte tillräckligt med information. Du kanske ser tillbaka och inser att du var alltför försiktig, men det är precis vad pensionsplanering handlar om”. 

Vill du veta mer om att investera i krypto? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BitcoinKryptoPensionen
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS