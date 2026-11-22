Att ett enda fel kan slå mot flera banker samtidigt visade även JPMorgan Chase, USA:s största bank, den 16 november. Ett programfel i Chases egna system spred sig till kunder hos Wells Fargo, Bank of America och betaltjänsten Zelle, eftersom Chase är avsändare eller mottagare i en stor del av betalningarna mellan bankerna, enligt Al Jazeera. Felanmälningarna på Downdetector passerade 20 000.

Olive McCarthy, professor vid Cork University Business School, ser Revolut-avbrottet som ett skäl att inte lägga alla betalningar i mobilen. ”Sådana incidenter går sällan att förutse och kommer aldrig lägligt för konsumenterna”, säger hon till Irish Examiner. ”Mitt råd till konsumenterna är att se till att de har tillgång till flera olika betalsätt och att fortsätta använda kontanter dagligen.”

EU vill skärpa kravet på att ta emot sedlar

EU förhandlar nu om en förordning som ska stärka kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel och skärpa kravet på att handeln accepterar dem. Piero Cipollone i ECB:s direktion motiverade förordningen med krisberedskapen när han talade i Bryssel den 14 september.

”Till skillnad från elektroniska betalningar fungerar kontanter även vid ström- och internetavbrott, cyberangrepp och andra störningar”, sade han och förklarade att myndigheter runt om i Europa därför allt oftare ser kontanter som en del av beredskapen.

Riksbanken räknar bara vuxna

Flera länder har redan gett konkreta råd. I Nederländerna är rådet 70 euro per vuxen och 30 euro per barn, Österrikes centralbank rekommenderar 100 euro per person i hushållet och Finlands centralbank kontanter som räcker i 72 timmar, enligt en genomgång från irländska RTÉ.

Kontanter – guld värt om våra digitala system pajar. En tusenlapp per vuxen i kontanter bör vi ha hemma i beredskap, menar Riksbanken. (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

Riksbanken rekommenderar sedan mars 1 000 kronor per vuxen, så att det räcker till en veckas inköp av det nödvändigaste. När vice riksbankschefen Aino Bunge motiverade rådet i oktober pekade hon på just risken att en enskild bank slutar fungera. ”Vi har redan sett incidenter som påverkar möjligheten att betala i vardagen. Det kan till exempel handla om att en enskild bank får tekniska problem.”

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Omräknat med ECB:s växelkurs i fredags motsvarar det nederländska rådet 785 kronor per vuxen och det österrikiska 1 121 kronor per person. En familj med två vuxna och två barn skulle med Österrikes råd ha omkring 4 500 kronor hemma och med Riksbankens 2 000 kronor.

I april stod tusentals Swedbankkunder i flera dagar utan sina utbetalningar, när fel hos bankens leverantörer stoppade betalningarna. En av dem, Eva Klang, hade enligt Realtid ”knappt någon mat hemma” och fick låna ur sonens reskassa för att köpa medicin och mjölk.