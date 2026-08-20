Putins hot mot europeiska börsjätten

Putin har verktyget

Sedan 2023 kan Ryssland genom presidentdekret sätta tillgångar som ägs av företag från så kallade ”ovänliga” länder under tillfällig förvaltning.

Schweiz räknas dit efter sanktionerna mot Ryssland.

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Tillfällig förvaltning innebär inte automatiskt konfiskering, men tidigare fall visar att utländska ägare kan förlora kontrollen och att verksamheten senare kan säljas till ryska investerare.

Nestlé uppger dock att bolaget inte kontaktats av ryska myndigheter.

Stannade kvar – hotas ändå

Fallet sticker ut eftersom Nestlé gjorde annorlunda än många andra västbolag efter invasionen av Ukraina.

Bolaget stannade i Ryssland och driver fortfarande sex fabriker som bland annat tillverkar kaffe, konfektyr, barnmat och djurmat.

Verksamheten uppskattas vara värd omkring 1,9–2,1 miljarder dollar enligt uppgifter till Reuters.

Nestlé har motiverat sin fortsatta närvaro med att koncernen tillhandahåller grundläggande livsmedel.

JPMorgan: Kan kapa vinsten

För Nestlés aktieägare är hotet långt ifrån obetydligt.

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Enligt JPMorgans beräkningar, som återges av NZZ, skulle en förlust av Rysslandsverksamheten kunna slå med omkring 3–4 procent mot Nestlés vinst per aktie.

Det förändrar knappast Nestlés långsiktiga överlevnadsförmåga, men gör Rysslandsfrågan till en konkret börsrisk.

Carlsberg visar risken

Scenariot river upp obehagliga minnen för en annan börsjätte i vårt grannland Danmark.

2023 använde Putin samma mekanism mot danska Carlsberg. När Carlsberg försökte sälja Baltika Breweries tog den ryska staten i stället kontroll över verksamheten.

Som Dagens PS tidigare berättat uttryckte Carlsbergs vd Jacob Aarup-Andersen det betydligt skarpare: Ryssland hade ”stulit” bolagets bryggerier.

Carlsberg skrev därefter ned hela värdet på verksamheten.

Danone drabbades också

Även franska Danone förlorade kontrollen över sin ryska verksamhet. Den sattes under tillfällig förvaltning och fick en Putinallierad ledning.

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Senare kunde Dagens PS rapportera att verksamheten skulle säljas till en affärsman med kopplingar till Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov. Danone hade då gjort nedskrivningar på över en miljard euro.

För Nestlés aktieägare är historiken knappast lugnande.

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