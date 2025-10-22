Dagens PS
Trendbrott på bostadsmarknaden – Stockholm vänder uppåt

Stockholm
Övertaget för köparna i Stor-Stockholm har minskat – ett tecken på att marknaden håller på att återhämta sig (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Fastighetsbyråns nya Mäklarpanel visar en försiktig återhämtning i huvudstaden. Göteborg går dock åt motsatt håll.

Det har länge blåst motvind på bostadsmarknaden. Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner och bakom siffrorna döljer sig ett bostadsklimat där nervositeten styr allt fler beslut.

Men nu kan något vara på väg att hända – åtminstone i Stockholm.

“Trendbrottet” 

Enligt Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel har övertaget för köparna i Stor-Stockholm minskat från 3,06 i augusti till 3,28 i oktober – siffror som kan vara ett första tecken på en vändning. 

“Övertaget för köparna är nu minst i Stockholm och trendbrottet kan indikera en utveckling som kan smitta av sig till andra delar av landet. Våra stockholmsmäklare kan ana en lite mer positiv inställning hos konsumenterna och bostadsrättsmarknaden i Stockholm brukar gå i bräschen för andra marknader”, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande

Göteborg åt andra hållet

Medan Stockholm visar livstecken går utvecklingen åt motsatt håll i Göteborg. Där har marknaden gått från 3,26 till 3,06 – alltså ett tydligare övertag för köparna.

“Utvecklingen spretar åt olika håll i olika delar av landet”, konstaterar Hedman. 

Ulrica Hedman
Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån (Foto: Fastighetsbyrån)

Nyproduktion fortsatt iskall

Den befintliga bostadsmarknaden visar alltså svaga tecken på återhämtning. För nyproduktionen ser det snäppet värre ut.

Snittet på frågan “För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu?” ligger på låga 2,46 – en minskning sedan augusti.

“Medvetenheten har ökat de senaste åren och föreningar med hög belåning och höga avgifter väljs bort i högre utsträckning. Det är en ytterligare faktor som gör det tufft för nyproduktion där efterfrågan är fortsatt väldigt svag”, säger Hedman.

Vill du veta vilken Sveriges osynliga bostadskris är? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

ÅterhämtningBostadsmarknadenStockholm
