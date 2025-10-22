Trendbrott på bostadsmarknaden – Stockholm vänder uppåt

Det har länge blåst motvind på bostadsmarknaden. Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner och bakom siffrorna döljer sig ett bostadsklimat där nervositeten styr allt fler beslut.

Men nu kan något vara på väg att hända – åtminstone i Stockholm.

“Trendbrottet”

Enligt Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel har övertaget för köparna i Stor-Stockholm minskat från 3,06 i augusti till 3,28 i oktober – siffror som kan vara ett första tecken på en vändning.

“Övertaget för köparna är nu minst i Stockholm och trendbrottet kan indikera en utveckling som kan smitta av sig till andra delar av landet. Våra stockholmsmäklare kan ana en lite mer positiv inställning hos konsumenterna och bostadsrättsmarknaden i Stockholm brukar gå i bräschen för andra marknader”, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.