Sveriges osynliga bostadskris: “Extremt ökat behov”

När det talas om bostadskris talas det inte sällan om unga. Var femte ung svensk är fast i föräldrahemmet och var tredje person under 25 ser blancolånet – lån utan säkerhet – som enda vägen in på bostadsmarknaden.

Men bostadsbristen för unga har minskat – om än långsamt. Värre ser det ut för Sveriges äldre befolkning.

Fler äldre men färre boenden

Redan idag är vi i Sverige tre gånger så många hundraåringar som vi var vid sekelskiftet år 2000.

Inom tio år väntas tre miljoner svenskar vara över 60 år. Antalet 80-åringar väntas öka med 40 procent och gruppen över 85 kommer växa med mer än 60 procent fram till 2033.

Samtidigt byggs det alldeles för lite.

Grattis på hundraårsdagen? Ja, faktum är att fler av oss faktiskt uppnår den ärofyllda åldern i dag. (Foto: Pixabay)

“Egentligen är det bara gruppen som är 65 år och äldre som växer av landets befolkning framöver. Allra snabbast ökar 75- och 80-plussarna”, säger Adam Tyrcha, demograf och analyschef på Newsec, till Dagens Nyheter.

“Så det borde bli en ordentligt ökad efterfrågan på olika slags boenden för den gruppen. Men systemet hänger inte med”, fortsätter han.

Enligt Boverket uppger 112 kommuner att de redan har underskott på särskilda boenden för äldre och enligt en rapport från Länsförsäkringar från i fjol är det brist på äldreanpassade bostäder i åtta av tio svenska kommuner.