Sverige står inför en växande men nästintill osynlig bostadskris. Den handlar inte om unga som inte får tag i lägenheter – utan om äldre.
Sveriges osynliga bostadskris: “Extremt ökat behov”
När det talas om bostadskris talas det inte sällan om unga. Var femte ung svensk är fast i föräldrahemmet och var tredje person under 25 ser blancolånet – lån utan säkerhet – som enda vägen in på bostadsmarknaden.
Men bostadsbristen för unga har minskat – om än långsamt. Värre ser det ut för Sveriges äldre befolkning.
Fler äldre men färre boenden
Redan idag är vi i Sverige tre gånger så många hundraåringar som vi var vid sekelskiftet år 2000.
Inom tio år väntas tre miljoner svenskar vara över 60 år. Antalet 80-åringar väntas öka med 40 procent och gruppen över 85 kommer växa med mer än 60 procent fram till 2033.
Samtidigt byggs det alldeles för lite.
“Egentligen är det bara gruppen som är 65 år och äldre som växer av landets befolkning framöver. Allra snabbast ökar 75- och 80-plussarna”, säger Adam Tyrcha, demograf och analyschef på Newsec, till Dagens Nyheter.
“Så det borde bli en ordentligt ökad efterfrågan på olika slags boenden för den gruppen. Men systemet hänger inte med”, fortsätter han.
Enligt Boverket uppger 112 kommuner att de redan har underskott på särskilda boenden för äldre och enligt en rapport från Länsförsäkringar från i fjol är det brist på äldreanpassade bostäder i åtta av tio svenska kommuner.
Mellanboendet saknas
“Det är ett extremt ökat behov, men det görs väldigt lite. Alla skyller på varandra. För mig är det uppenbart att här behövs en produkt som inte riktigt finns än i tillräcklig skala”, säger Adam Tyrcha.
Behovet handlar inte bara om fler äldreboenden. Många äldre är för friska för vårdboende men vill inte bo ensamma i stora hus. Trygghetsboendet, tänkt som en mellanform, har aldrig slagit igenom.
“Vi saknar den här mellanprodukten. Hyresregleringen gör att det är svårt att få ihop kalkylen för fastighetsbolagen. Och investeringsstödet som fanns försvinner nu, det gör inte saken enklare”, säger Tyrcha.
Fast i sina villor
Många äldre vill flytta men gör det inte, något som inte minst beror på skattesystemet.
“Vi har en tydlig inlåsningseffekt. Folk vill inte sälja eftersom de då måste betala reavinstskatt. Hade vi fått igång flyttkedjorna hade både äldre och yngre vunnit. Unga hade kunnat komma in på villamarknaden och det hade sannolikt stimulerat barnafödandet”, säger Tyrcha.
En rapport från tidigare i år visar att en tredjedel av alla unga vuxna tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsmarknaden.
Lyckade undantag från bostadskrisen
Vissa försök ser dock ut att fungera. I Viken i Skåne har Granitor Properties byggt kooperativa hyresrätter för seniorer – ett mellanting mellan bostadsrätt och hyresrätt.
“Insatsen ligger på kanske en tredjedel till en fjärdedel jämfört med en bostadsrätt. Då får många råd att flytta och dessutom pengar över”, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande på Granitor Properties, till DN.
Han menar att modellen både sparar pengar för samhället och ger äldre bättre livskvalitet. Men utan statligt investeringsstöd kan även dessa projekt stanna av.
“Stödet försvann tillsammans med bidragen för särskilda boenden, men man verkar inte ha tänkt igenom konsekvenserna”, säger Skiöld.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
