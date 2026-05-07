Dessa tre utgifter tömmer din plånbok:  "AI kan hitta läckorna"

Så kan du göra

Det behöver inte vara särskilt krångligt.

”Till att börja med bör detta skötas i ett så kallat projekt via exempelvis ChatGPT eller Claude”, förklarar Laninge.

Där kan du löpande lägga in familjens utgifter och ge AI:n i uppgift att analysera dem.

Du kan exempelvis addera instruktioner som: ”Jag kommer att lägga in familjens löpande utgifter. Din uppgift är att hjälpa mig se vart pengarna tar vägen och hjälpa mig synliggöra utgifter som vi borde se över”.

På så sätt kan AI hjälpa till att synliggöra återkommande mönster. Vilka perioder som blir dyra. Vilka kostnader som sticker ut.

”Magin ligger i just instruktioner. Använd din fantasi, exempelvis genom att be tjänsten ”inta rollen av en privatekonomisk expert vars expertis kommer från decennier av väletablerad privatekonomisk forskning”. Själv går jag igenom mina kostnader på det här sättet varje månad”, säger Laninge, och tillägger:

”Jag har också bett om att få kritiska frågor kring vissa köp för att hjälpa mig förstå köpens roll på mitt mående”.

Så ska du inte använda AI

Det finns dock vissa risker, påpekar Laninge. AI kan vara användbart för struktur och reflektion, men ska inte användas som en genväg till investeringsbeslut.

”Särskilt farligt blir det om man följer konkreta köp- och säljråd utan att förstå risken med besluten”, säger Laninge, som menar att chattboten i slutändan bör ses som pengacoach och ingenting annat.

”Se det som ett verktyg för struktur och coaching för att lära dig undvika onödiga kostnader och få syn på de köp som faktiskt gör ditt liv rikare. Det är mer av att skapa en pengacoach som öppnar upp för viktiga ”samtal” om pengar och verkligen inte en investeringscoach som hjälper dig hitta nästa aktieraket. Något sådant brukar vare sig människor eller maskiner lyckas med”, avslutar han.

