Det är främst tre kategorier som står för mer än 50 procent av våra utgifter. Som tur är finns där pengar att spara, inte minst om du tar hjälp av AI. ”Själv går jag igenom mina kostnader på det här sättet varje månad”, säger sparpsykologen.
Dessa tre utgifter tömmer din plånbok: "AI kan hitta läckorna"
Det har blivit 13 000 kronor dyrare att bo i hus idag jämfört med kvartalet innan.
Därtill har matpriserna mer eller mindre skenat. Jämfört med 2022 kostar matkassen för en familj på fyra personer nu 2 617 kronor mer i månaden.
I slutändan står boende, mat och transport, i grova drag, för mer än hälften av våra utgifter. Det menar sparpsykologen Niklas Laninge. Det betyder också att det är där många har mest att vinna på att börja leta.
Inte nödvändigtvis genom att leva snålare. Utan genom att förstå vart pengarna faktiskt tar vägen. Här kan ett utomstående öga göra stor nytta – även om det råkar vara digitalt.
AI kan bli ett ekonomiskt bollplank
AI kan ge fler tillgång till något som många egentligen skulle behöva: ett bollplank, konstaterar Laninge.
”De populära AI-chattbotarna kan löpande hjälpa dig att förstå dina utgifter och dina köpmönster för att synliggöra vart pengarna försvinner, och vad du hade kunnat göra annorlunda”, säger han till PS.
Så kan du göra
Det behöver inte vara särskilt krångligt.
”Till att börja med bör detta skötas i ett så kallat projekt via exempelvis ChatGPT eller Claude”, förklarar Laninge.
Där kan du löpande lägga in familjens utgifter och ge AI:n i uppgift att analysera dem.
Du kan exempelvis addera instruktioner som: ”Jag kommer att lägga in familjens löpande utgifter. Din uppgift är att hjälpa mig se vart pengarna tar vägen och hjälpa mig synliggöra utgifter som vi borde se över”.
På så sätt kan AI hjälpa till att synliggöra återkommande mönster. Vilka perioder som blir dyra. Vilka kostnader som sticker ut.
”Magin ligger i just instruktioner. Använd din fantasi, exempelvis genom att be tjänsten ”inta rollen av en privatekonomisk expert vars expertis kommer från decennier av väletablerad privatekonomisk forskning”. Själv går jag igenom mina kostnader på det här sättet varje månad”, säger Laninge, och tillägger:
”Jag har också bett om att få kritiska frågor kring vissa köp för att hjälpa mig förstå köpens roll på mitt mående”.
Så ska du inte använda AI
Det finns dock vissa risker, påpekar Laninge. AI kan vara användbart för struktur och reflektion, men ska inte användas som en genväg till investeringsbeslut.
”Särskilt farligt blir det om man följer konkreta köp- och säljråd utan att förstå risken med besluten”, säger Laninge, som menar att chattboten i slutändan bör ses som pengacoach och ingenting annat.
”Se det som ett verktyg för struktur och coaching för att lära dig undvika onödiga kostnader och få syn på de köp som faktiskt gör ditt liv rikare. Det är mer av att skapa en pengacoach som öppnar upp för viktiga ”samtal” om pengar och verkligen inte en investeringscoach som hjälper dig hitta nästa aktieraket. Något sådant brukar vare sig människor eller maskiner lyckas med”, avslutar han.
