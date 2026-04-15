Många svenskar låter diverse hushållsmaskiner jobba medan de själva sover, och det av goda skäl. Många av oss har ju nämligen fått lära oss att elpriserna är som högst på dagtid och sjunker nattetid. Men det finns risker.
Uppmaning till svenskar: Sluta köra diskmaskinen på natten
Senast i fjol konstaterade PS att var fjärde svensk har börjat skjuta upp användandet av sina elintensiva apparater till dygnets mörka timmar.
Faktum är att hela 65 procent låter diskmaskinen gå när de sover eller inte är hemma. För tvättmaskinen ligger siffran på 57 procent. Detta enligt en undersökning från Länsförsäkringar.
Men beteendet kan båda vara riskfyllt – och helt onödigt.
Finns risker
”Att ha hushållsapparater igång under natten ökar risken för både tråkiga och kostsamma skador, vilket eventuella besparingar på elräkningen kanske inte kan motivera”, konstaterar Frida Berglund, Affärsutvecklare Trygghetstjänster på Länsförsäkring Kronoberg.
Hon pekar särskilt på två risker: brand och vattenskador.
”Att låta maskinerna gå under natten har blivit mer vanligt när elpriserna är höga, men konsekvenserna kan bli tråkiga om man inte kan upptäcka en eventuell brand eller annan skada i tid”, fortsätter Berglund.
Många tjänar inte på det
Dessutom kan mycket av natt-diskandet ske helt i onödan. Det menar åtminstone privatekonomen Claes Hemberg.
Faktum är att det för fyra av fem svenskar är helt verkningslöst. Detta eftersom de har ett rörligt elavtal, vilket baseras på ett snittpris för hela månaden och inte enskilda timmar. Därför påverkas inte fakturan av när på dygnet elen har förbrukats, menar Hemberg.
”Att minska förbrukning, släcka lampor och sådant, är inte det som kommer spara de stora pengarna. Det är att flytta förbrukningen till billiga timmar som är alexanderhugget och det har många förstått, men ändå blir det så fel när de här kunderna har fel avtal”, sa han till DN i fjol.
Så minskar du risken
Vill du ändå fortsätta med dina nattliga vanor bör säkerheten förstärkas, konstaterar Berglund i ett pressmeddelande.
”Vill man tvätta eller diska på natten är det viktigt att ha brandvarnare så nära utrustningen som möjligt, samt installera vattenlarm vid disk- och tvättmaskiner. Vidare bör man ha brandfilt och brandsläckare nära till hands om olyckan är framme”, avslutar hon.
