Uppmaning till svenskar: Sluta köra diskmaskinen på natten 

Många tjänar inte på det

Dessutom kan mycket av natt-diskandet ske helt i onödan. Det menar åtminstone privatekonomen Claes Hemberg.

Faktum är att det för fyra av fem svenskar är helt verkningslöst. Detta eftersom de har ett rörligt elavtal, vilket baseras på ett snittpris för hela månaden och inte enskilda timmar. Därför påverkas inte fakturan av när på dygnet elen har förbrukats, menar Hemberg.

”Att minska förbrukning, släcka lampor och sådant, är inte det som kommer spara de stora pengarna. Det är att flytta förbrukningen till billiga timmar som är alexanderhugget och det har många förstått, men ändå blir det så fel när de här kunderna har fel avtal”, sa han till DN i fjol.

Så minskar du risken

Vill du ändå fortsätta med dina nattliga vanor bör säkerheten förstärkas, konstaterar Berglund i ett pressmeddelande.

”Vill man tvätta eller diska på natten är det viktigt att ha brandvarnare så nära utrustningen som möjligt, samt installera vattenlarm vid disk- och tvättmaskiner. Vidare bör man ha brandfilt och brandsläckare nära till hands om olyckan är framme”, avslutar hon.

