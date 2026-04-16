Då kan dina kontanter bli värdelösa i butik

Skicket avgör i praktiken

Även när kontanter accepteras kan de nekas beroende på skick.

En trasig eller kraftigt smutsig sedel kan avvisas av både kassasystem och personal.

Riksbanken bekräftar att sedlar fortfarande är giltiga, men att de ändå kan stoppas i handeln:

“den är fortfarande giltig att använda men sedelmaskiner och butiker kan neka att ta emot dem”.

Det innebär att värdet i praktiken kan gå förlorat i köpsituationen, trots att sedeln formellt är giltig.

Utvecklingen drivs av en snabb digitalisering.

I dag sker mindre än var tionde betalning med kontanter i Sverige, vilket gör landet till ett av de mest kontantlösa i världen.

Samtidigt har många butiker valt bort kontanter helt, ofta av säkerhets- och kostnadsskäl, vilket ytterligare minskar deras praktiska användbarhet

Nya regler på väg

Samtidigt är förändringar på gång.

Ett nytt lagförslag väntas träda i kraft sommaren 2026 och innebär att vissa samhällsviktiga funktioner, som livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa, ska vara skyldiga att ta emot kontanter.

Förslaget inkluderar även krav på banker att möjliggöra insättningar och hantering av kontanter för både privatpersoner och företag.

Det markerar ett försök att bromsa utvecklingen mot ett helt kontantlöst samhälle.

En betalmarknad i förändring

Trots politiska initiativ är riktningen tydlig.

Kontanter används allt mindre och infrastrukturen försvagas i takt med efterfrågan.

För konsumenter innebär det ett ökat ansvar. Att bära kontanter garanterar inte längre att de kan användas.

I praktiken har kontanter fått en ny roll.

De är fortfarande ett lagligt betalmedel, men inte alltid ett accepterat sådant.

Det är en förändring som påverkar både vardagsekonomin och synen på pengar i grunden.

