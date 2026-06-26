Sveriges sämsta kommun, tysk avundsjuka och pension i 30-årsåldern 

100 kronor blev 470: Svensk pension väcker tysk avund

Vidare till Tyskland, där pensionssystemet pressas av en åldrande befolkning och allt färre unga som ska finansiera framtidens pensioner.

Nu riktas blickarna mot Sverige.

I den tyska pensionsdebatten lyfts det svenska systemet fram som ett föredöme, då särskilt premiepensionen. I en intervju pekar ekonomen Christian Thomann, som arbetar i Stockholm, på hur svenska pensionspengar har vuxit över tid.

Enligt honom motsvarar 100 kronor som betalades in i det vanliga fördelningssystemet år 2000 i dag ungefär 136 kronor efter inflation. I premiepensionen har samma summa vuxit till omkring 320 kronor.

För den som hade pengarna i det statliga förvalsalternativet AP7 är skillnaden ännu större. Där har 100 kronor blivit drygt 470 kronor.

”På lång sikt talar siffrorna för sig själva”, konstaterar Thomann.

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Men någon snabb mirakelkur är det inte.

Läs mer här: 100 kronor blev 470 – svensk pension väcker tysk avund. Dagens PS

Bakom pensionsinitiativet står förbundskansler Friedrich Merz (Foto: Michael Kappeler/AP och Fredrik Sandberg/TT)

Var fjärde pensionär riskerar inkomsttapp

Från pensionspengar som växer till pensionspengar som riskerar att ta slut.

En ny rapport från SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna visar att många svenskar väljer att ta ut sin tjänstepension snabbt.

Det kan ge mer pengar i början av pensionärslivet. Men rejält mycket mindre lite senare.

Den som tar ut hela tjänstepensionen på fem år kan enligt rapporten få ett inkomstfall på omkring 40 procent när tjänstepensionen upphör. Vid uttag på tio år handlar det om cirka 26 procent.

För många återstår då främst den allmänna pensionen. För medianpensionären ligger den i dag på drygt 15 000 kronor i månaden före skatt.

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”När tjänstepensionen var ett komplement spelade uttagstiden mindre roll. I dag är den för många en förutsättning för att få ekonomin att gå ihop. Då blir det problematiskt om stora delar av pensionen försvinner redan vid 70-75 års ålder”, säger Lenita Granlund, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

Läs vidare: Var fjärde pensionär riskerar inkomsttapp – på 40 procent. Dagens PS

Företagare måste bygga pensionen själv

Innan tjänstepensionen kan tas ut gäller det förstås att den har byggts upp. Och det gör den inte automatiskt för Sveriges företagare.

Den som driver företag behöver i praktiken bygga motsvarigheten till tjänstepensionen själv.

Data från Länsförsäkringar visar hur stor skillnaden kan bli. En 40-åring med 55 000 kronor i månadslön som sparar 3 procent av inkomsten riskerar att landa omkring 860 000 kronor under en jämnårig anställd med samma lön när båda fyller 69.

Vid 70 000 kronor i månaden växer skillnaden till över tre miljoner kronor.

Annat som kan slå mot företagare är den allmänna pensionen, som för dessa beräknas på lön eller överskott. Tar man ut för låg lön från sitt företag blir den allmänna pensionen lägre.

Rådet? Ta ut en marknadsmässig lön, automatisera pensionssparandet och pressa avgifterna.

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Mer om detta: Företagare: Så bygger du Sveriges bästa pension. Dagens PS

De skippade bostaden – och blev fria

Vi avslutar veckan med ett par som tog en annan väg till pensionen.

Kristy Shen och Bryce Leung sparade till en bostad i Toronto. Men när bostadspriserna drog i väg valde de att släppa bostadsdrömmen.

I stället placerade de pengarna i billiga indexfonder och började följa FIRE-rörelsen, Financial Independence, Retire Early.

Paret levde på cirka 40 000 kanadensiska dollar per år. Med hjälp av den så kallade 4-procentsregeln räknade de ut att de behövde ungefär 1 miljon kanadensiska dollar investerat för att kunna sluta arbeta.

De hade redan sparat ihop omkring 500 000 kanadensiska dollar till en bostad. Samtidigt skruvade de upp sparkvoten rejält. Till slut sparade de omkring 70 procent av inkomsten.

År 2015 nådde de målet. Då var Kristy Shen 31 år och Bryce Leung 32. De sade upp sig och började resa världen runt.

Läs vidare: De skippade bostaden – kunde gå i pension i 30-årsåldern. Dagens PS

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Läs också: EU:s pensionspaket kan hota svenska tjänstepensioner. E55

Läs även: Pension tidigt lockar många – men risken ökar att tjänstepensionen inte räcker. Realtid