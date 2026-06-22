Europas rika byter land – här sitter äldre på miljoner 

Hit flyttar Europas miljonärer

Från svensk pension till europeiska miljonärer, som i allt högre grad väljer att bosätta sig i tre länder i Europa.

En ny rapport från Henley & Partners pekar ut Italien, Grekland och Schweiz som särskilt attraktiva destinationer för rika européer.

Samtidigt får Storbritannien, Tyskland och Frankrike svårare att behålla sina förmögna invånare.

Rapporten rangordnar länder med hjälp av ett mått som kallas Wealth Mobility Competitiveness Score. Ju högre poäng, desto mer attraktivt bedöms landet vara för förmögna personer.

Cypern toppar den europeiska rankningen med 73,5 poäng, följt av Nederländerna, Portugal och Italien. Schweiz fick 70,8 poäng och Grekland 70,5.

Italien lyfts bland annat fram för sitt plattskattesystem för nya invånare, sin gynnsamma arvsskatt och tillgången till EU-marknaden.

Men rapporten har också fått kritik.

Läs mer här: Ny rapport: Hit flyttar Europas miljonärer. Dagens PS

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Svenskarna vill flytta – men stoppas av priset

Annat som väckt uppmärksamhet i veckan är den svenska bostadsmarknaden.

Många svenskar vill nämligen byta bostad de kommande åren. En ny undersökning visar att 29 procent av svenskarna mellan 18 och 84 år vill flytta inom de närmaste två åren.

Bland unga är flyttlusten ännu större. I åldersgruppen 18 till 29 år vill hela 61 procent flytta.

Men mellan flyttdröm och flyttlåda finns flera hinder.

”Det handlar ofta om kostnad och utbud”, konstaterar Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

Bland dem som vill flytta svarar 47 procent att det största hindret är att flytten är för dyr. Nästan lika många, 46 procent, uppger att det är svårt att hitta en bostad som uppfyller deras behov.

Läs vidare här: Svenskarna vill flytta – därför stoppas nästan hälften. Dagens PS

Här är äldre hushåll rikast – sitter på 13 miljoner

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Vidare till rika pensionärer.

I euroområdet har hushåll i åldern 65 till 74 år en medianförmögenhet på 185 300 euro, vilket motsvarar drygt 2 miljoner kronor.

Men skillnaderna mellan länderna är stora.

I Luxemburg ligger medianförmögenheten bland äldre hushåll på 1 219 500 euro, drygt 13 miljoner kronor.

I Lettland är motsvarande siffra 36 300 euro, nästan 400 000 kronor.

Näst högst ligger Malta, med 310 000 euro i medianförmögenhet bland äldre hushåll.

”Dessa skillnader mellan länderna är en påminnelse om att förmögenhet aldrig bara är resultatet av individuellt sparbeteende”, säger forskaren Fabian Pfeffer.

Läs mer här: Rika pensionärer – landet där äldre sitter på miljoner. Dagens PS

USA:s största bank jagar Europas sparare

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Vi avslutar veckan med sparkontot.

JPMorgan vill nämligen växa på den europeiska privatmarknaden. Efter fem år i Storbritannien och en lansering i Tyskland i maj står Frankrike, Spanien och Italien på tur.

Det handlar inte om investment banking eller rådgivning till förmögna kunder. JPMorgan vill åt vanliga europeiska sparare via sin app.

I Storbritannien har Chase, som är JPMorgans digitala bank, lockat tre miljoner kunder och 30 miljarder pund i insättningar.

Vapnet är enkelt: hög sparränta i början. I Tyskland erbjuds 4 procent de första fyra månaderna. I Storbritannien har kunder fått 4,5 procent det första året.

Men lockräntor har också en svaghet. Den som jagar ränta kan snabbt flytta vidare.

”Jag testade Chase. Bra app och kundservice, men enda fördelen var teaser-räntan. Så de värvade mig och tappade mig sedan”, skriver en FT-läsare.

JPMorgan har ännu inga kända planer på Norden. Men ökad konkurrens om europeiska sparpengar kan pressa banker att erbjuda bättre räntor och bättre digitala tjänster även här.

Läs vidare här: USA:s största bank tar upp kampen om Europas sparare. Dagens PS

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Läs också: ”Unik dom”: Nu får han fängelse för svartuthyrningen. Realtid

Läs även: Här är kungens nya statsflyg – byggt för ett osäkrare Europa. E55