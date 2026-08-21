Sveriges sämsta kommun – skulden nu 58 000 kronor per person

Sämsta kommunen för äldre

I slutändan kan Sverige faktiskt vara ett riktigt bra land att åldras i. Det beror dock delvis på var du bor.

LF Fastighetsförmedling har rankat äldres boendesituation i 270 kommuner. Hänsyn har tagits till hur stor bostad en del av medianpensionen räcker till, flyttskatten efter ett långt villaägande, tryggheten med hemtjänsten och tillgången till särskilt boende.

Allra sist hamnar Vallentuna.

Kommunen tilldelas bottenplaceringen på grund av en kombination av höga hyror, stor beräknad flyttskatt, låg upplevd trygghet med hemtjänsten och få platser på särskilt boende.

Näst sist kommer Vaxholm. Därefter följer Malmö, Vellinge och Upplands-Bro.

Storstäderna har överlag svårt att hävda sig. Malmö hamnar på plats 268 och blir sämst av de tre storstäderna. Stockholm återfinns på plats 230, medan Göteborg har klättrat från plats 231 till 156.

I andra änden av listan finns Storuman. Där räcker pensionen till en förhållandevis stor bostad samtidigt som tillgången till särskilt boende är god.

Läs mer här: Här bor äldre sämst – svenska kommunen får bottenplacering. Dagens PS

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Vissa kommuner är bättre att åldras i än andra (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)

Pensionsskulden når 58 000 kronor per person

Veckans riktigt stora siffra hittar vi hos kommunerna och regionerna.

Vid utgången av 2025 uppgick deras samlade pensionsåtaganden till 619 miljarder kronor, enligt en rapport från Skandia. Kommunerna stod för 254 miljarder och regionerna för 365 miljarder.

Utslaget på hela befolkningen motsvarar skulden drygt 58 000 kronor per person.

Pensionsskulden består av pensioner som nuvarande och tidigare anställda redan har tjänat in, men som ska betalas ut i framtiden.

Sedan 2021 har skulden vuxit med omkring 10 000 kronor per invånare.

Nu väntas en tillfällig lättnad med lägre kostnader på kort sikt. Skandia uppmanar därför kommuner och regioner att använda andrummet till att planera långsiktigt och hantera äldre skulder.

Annars kan pensionskostnaderna längre fram leda till högre skatter, sämre kvalitet i välfärden och mindre pengar till investeringar.

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Läs vidare här: Pensionsskulden växer: Nu 58 000 kronor per svensk. Dagens PS

Pensionen kan börja betalas ut automatiskt

I veckan har det även skrivits om en pensionsfälla som kan drabba den som tänker fortsätta arbeta.

Du har inte sagt upp dig. Du har inte ansökt om pension. Ändå kan tjänstepensionen plötsligt börja landa på kontot.

Förklaringen finns i tjänstepensionsavtalen. Vissa pensioner måste du själv ansöka om, medan andra börjar betalas ut automatiskt vid en viss ålder. Den som har arbetat hos flera arbetsgivare kan dessutom ha flera tjänstepensioner med helt olika regler.

För privatanställda med ITP eller Avtalspension SAF-LO kan utbetalningen starta före riktåldern för den allmänna pensionen. För kommun-, region- och statsanställda sker den automatiska starten i regel senare.

Problemet uppstår om tjänstepensionen börjar betalas ut samtidigt som lönen fortsätter komma in. Den sammanlagda inkomsten kan då ge en onödigt hög skatt.

Den som vill skjuta upp pensionen behöver därför ofta göra ett aktivt val.

Läs vidare här: Fällan: Pensionen kan starta utan att du bett om det. Dagens PS

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Pension vid 40 blev inte hela lösningen

Vi avslutar veckan med FIRE – sparmetoden som lovar en väg ut ur arbetslivet långt före den vanliga pensionsåldern.

Förkortningen står för Financial Independence, Retire Early. Tanken är att spara 50-70 procent av nettoinkomsten, investera pengarna och bygga upp ett kapital som går att leva på.

En vanlig tumregel är att samla ihop 25 gånger sina årliga utgifter. Den som behöver 240 000 kronor om året måste alltså nå sex miljoner kronor.

Oskar och Maribel Lindberg lyckades. De sparade som mest 30 000-35 000 kronor i månaden och lämnade arbetslivet i 40-årsåldern.

Tio år senare hade livet blivit dyrare. Familjens vanliga månadsbudget hade stigit från 20 000 till omkring 30 000 kronor. Därutöver kostade barnens idrott ungefär 12 000 kronor i månaden.

Båda började därför arbeta igen.

Även ensamheten kan bli en oväntad kostnad. Peter Karlsson blev ekonomiskt oberoende och slutade arbeta vid 58. Därefter lämnade han knappt hemmet och fastnade i intensiv valutahandel.

”Jag blev folkskygg och klarade inte av att åka ner till affären ens”, berättar han.

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Mer om detta: Sparmetoden lovar pension vid 40: ”Blev folkskygg”. Dagens PS

Läs också: Arvet kan låsa sig när ett syskon vill ha huset. E55

Läs även: Advokatbyrå delas – Malmö bryter sig loss. Dagens PS