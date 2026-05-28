Det ekonomiska läget har börjat ljusna. Men i många bostadsrättsföreningar syns fortfarande spåren av de tuffa åren.
Sveriges bostadsägare pressas – fler fall går till Kronofogden
Det ekonomiskt kniviga läget har satt sina spår. Mellan 2022 och 2024 ökade bostadsföreningarnas avgifter i genomsnitt med drygt 15 procent. I de föreningar som höjde både 2023 och 2024 blev ökningen ännu större – ungefär 20 procent totalt.
Därför är det kanske inte helt märkligt att inkassonivåerna är fortsatt höga i Sveriges dryga 30 000 bostadsrättsföreningar.
Nya siffror från SBC visar att det varje månad hanteras inkassoärenden i cirka 14 procent av bostadsrättsföreningarna.
Det betyder att många föreningar fortfarande har medlemmar som på olika sätt har svårt att betala sina avgifter.
Slår mot hela föreningen
För den enskilda bostadsrättsägaren kan en missad avgift bli ett stort problem. Men effekten stannar inte där.
När avgifter inte betalas in som planerat påverkas också föreningens ekonomi. Intäkterna behövs för drift, underhåll och långsiktig förvaltning. Om pengarna uteblir kan det i förlängningen drabba alla som bor i föreningen.
”Att siffrorna inte minskar kan skapa oro”, konstaterar Therese af Jochnick, affärsområdeschef juridik på SBC.
”Statistiken bekräftar att många föreningar fortfarande hanterar en ansträngd situation, även om det ekonomiska läget i stort har förbättrats. För föreningar och bostadsrättsägare handlar det om att arbeta strukturerat med uppföljning och dialog i ett tidigt skede, för att undvika att betalningsproblem växer sig större”, fortsätter hon.
Fler fall går till Kronofogden
Utvecklingen hos Kronofogden pekar åt samma håll.
Antalet exekutiva försäljningar har ökat från 771 under 2023 till 903 under 2024 och 920 under 2025. Det motsvarar en ökning på nära 20 procent på två år.
Enligt SBC tyder utvecklingen på att betalningsproblemen i vissa fall har blivit mer långvariga.
”Ökningen av exekutiva försäljningar visar hur viktigt det är att föreningar har tydliga rutiner för kravhantering och en aktiv uppföljning av avgiftsbetalningar. Det handlar både om att agera konsekvent och att ha en struktur för hur ärenden hanteras över tid. Då minskar risken för mer omfattande åtgärder”, avslutar Therese af Jochnick.