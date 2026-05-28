Sveriges bostadsägare pressas – fler fall går till Kronofogden

Därför är det kanske inte helt märkligt att inkassonivåerna är fortsatt höga i Sveriges dryga 30 000 bostadsrättsföreningar.

Nya siffror från SBC visar att det varje månad hanteras inkassoärenden i cirka 14 procent av bostadsrättsföreningarna.

Det betyder att många föreningar fortfarande har medlemmar som på olika sätt har svårt att betala sina avgifter.

Slår mot hela föreningen

För den enskilda bostadsrättsägaren kan en missad avgift bli ett stort problem. Men effekten stannar inte där.

När avgifter inte betalas in som planerat påverkas också föreningens ekonomi. Intäkterna behövs för drift, underhåll och långsiktig förvaltning. Om pengarna uteblir kan det i förlängningen drabba alla som bor i föreningen.

”Att siffrorna inte minskar kan skapa oro”, konstaterar Therese af Jochnick, affärsområdeschef juridik på SBC.

”Statistiken bekräftar att många föreningar fortfarande hanterar en ansträngd situation, även om det ekonomiska läget i stort har förbättrats. För föreningar och bostadsrättsägare handlar det om att arbeta strukturerat med uppföljning och dialog i ett tidigt skede, för att undvika att betalningsproblem växer sig större”, fortsätter hon.

