Staden där du kan leva för 6 800 kronor i månaden – ny ranking

Vietnam – återigen – bland de billigaste

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Näst billigast är, kanske inte helt oväntat, Ho Chi Minh-staden i Vietnam. Där kan du leva på drygt 7 300 kronor.

Vietnam har tidigare utsetts till världens mest prisvärda land för utlandsboende i en undersökning från InterNations.

Tidigare i år berättade PS om brittiska Katie Smith som flyttat till kuststaden Da Nang, där hon och pojkvännen betalar omkring 3 400 kronor i månaden för sin lägenhet.

På tredje plats hittar vi Kuala Lumpur i Malaysia, med beräknade månadskostnader på 792 euro. Strax därefter följer Bangkok i Thailand med sina 813 euro.

Billigast i Europa är Bukarest i Rumänien, som hamnar på sjätte plats. Där landar månadskostnaderna på 927 euro.

Placering Stad Månadskostnad 1 Chiang Mai, Thailand 607 € 2 Ho Chi Minh-staden, Vietnam 659 € 3 Kuala Lumpur, Malaysia 792 € 4 Bangkok, Thailand 813 € 5 Oaxaca, Mexiko 867 € 6 Bukarest, Rumänien 927 €

Stockholm dyrare än Paris

Sverige placerar sig betydligt högre upp på kostnadslistan.

I Stockholm beräknas månadskostnaderna till 2 070 euro (drygt 23 000 kronor). Hyran står för cirka 14 000 kronor medan matkostnaderna landar på omkring 4 000 kronor.

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Det gör Stockholm dyrare än både Paris, Milano och Berlin.

Även Helsingfors är billigare än Stockholm, med beräknade månadskostnader på närmare 17 000 kronor.

”Att arbeta utomlands handlar inte bara om var du kan ta med din laptop. Det handlar också om vilken livsstil du har råd med när du väl är där”, säger Joe Wilson, talesperson för bunq, i ett pressmeddelande.

New York dyrast i världen

Vill du hellre leva dyrt kan du rikta blicken mot ”The Big Apple”. I New York, listans dyraste stad, beräknas månadskostnaderna till 4 068 euro, strax över 45 000 kronor.

San Francisco följer med 3 759 euro och Boston med 3 512 euro.

Dyrast i Europa är London, där de beräknade utgifterna uppgår till 3 288 euro i månaden, cirka 36 500 kronor.

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