Vad kostar det egentligen att leva i världens storstäder? En ny jämförelse av 75 städer visar att skillnaderna är stora. På ett håll räcker knappt 7 000 kronor till både hyra, mat och hushållsräkningar. Stockholm är mer än tre gånger så dyrt.
Staden där du kan leva för 6 800 kronor i månaden – ny ranking
Hur långt räcker pengarna om du packar väskan och flyttar utomlands?
Betydligt längre på vissa håll, åtminstone om man får tro den nederländska banken bunq.
I bankens Working Abroad Index 2026 jämförs levnadskostnaderna i 75 städer i 41 länder. Undersökningen utgår från vad det kostar att hyra en bostad, handla mat, betala hushållsräkningar och åka kollektivt.
Och på första plats bland de billigaste städerna hittar vi Chiang Mai i norra Thailand.
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Här kostar det knappt 7 000 kronor
I Chiang Mai landar de beräknade månadskostnaderna på 607 euro, motsvarande knappt 7 000 kronor.
Av dessa går 329 euro till hyran, 193 euro till mat och 85 euro till hushållsutgifter som el, vatten och internet.
Beräkningarna bygger på genomsnittshyran för en lägenhet med ett sovrum, medan kostnaderna för bland annat el och vatten utgår från en bostad på 85 kvadratmeter.
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Vietnam – återigen – bland de billigaste
Näst billigast är, kanske inte helt oväntat, Ho Chi Minh-staden i Vietnam. Där kan du leva på drygt 7 300 kronor.
Vietnam har tidigare utsetts till världens mest prisvärda land för utlandsboende i en undersökning från InterNations.
Tidigare i år berättade PS om brittiska Katie Smith som flyttat till kuststaden Da Nang, där hon och pojkvännen betalar omkring 3 400 kronor i månaden för sin lägenhet.
På tredje plats hittar vi Kuala Lumpur i Malaysia, med beräknade månadskostnader på 792 euro. Strax därefter följer Bangkok i Thailand med sina 813 euro.
Billigast i Europa är Bukarest i Rumänien, som hamnar på sjätte plats. Där landar månadskostnaderna på 927 euro.
|Placering
|Stad
|Månadskostnad
|1
|Chiang Mai, Thailand
|607 €
|2
|Ho Chi Minh-staden, Vietnam
|659 €
|3
|Kuala Lumpur, Malaysia
|792 €
|4
|Bangkok, Thailand
|813 €
|5
|Oaxaca, Mexiko
|867 €
|6
|Bukarest, Rumänien
|927 €
Stockholm dyrare än Paris
Sverige placerar sig betydligt högre upp på kostnadslistan.
I Stockholm beräknas månadskostnaderna till 2 070 euro (drygt 23 000 kronor). Hyran står för cirka 14 000 kronor medan matkostnaderna landar på omkring 4 000 kronor.
Det gör Stockholm dyrare än både Paris, Milano och Berlin.
Även Helsingfors är billigare än Stockholm, med beräknade månadskostnader på närmare 17 000 kronor.
”Att arbeta utomlands handlar inte bara om var du kan ta med din laptop. Det handlar också om vilken livsstil du har råd med när du väl är där”, säger Joe Wilson, talesperson för bunq, i ett pressmeddelande.
New York dyrast i världen
Vill du hellre leva dyrt kan du rikta blicken mot ”The Big Apple”. I New York, listans dyraste stad, beräknas månadskostnaderna till 4 068 euro, strax över 45 000 kronor.
San Francisco följer med 3 759 euro och Boston med 3 512 euro.
Dyrast i Europa är London, där de beräknade utgifterna uppgår till 3 288 euro i månaden, cirka 36 500 kronor.
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