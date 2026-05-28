Svenskarna vill gå i tidig pension – så mycket måste de spara 

Kan behöva leva på sparpengar

En tumregel är att pensionen minskar med omkring 6-7 procent för varje år den tas ut före riktåldern. För en medelinkomsttagare motsvarar det ungefär 1 200-1 400 kronor mindre i månaden efter skatt. Inte bara under ett år, utan livet ut.

Den som vill undvika den smällen, men ändå lämna arbetslivet tidigare, kan i stället behöva leva på egna sparpengar under tiden fram till pensionen.

Så stort sparande krävs

ANNONS

Enligt tidigare beräkningar krävs det ett sparande på drygt 310 000 kronor för att en medelinkomsttagare ska kunna leva på motsvarande pensionsnivå i ett år, utan att börja ta ut pensionen direkt. Då kan denna leva på ungefär 26 000 kronor i månaden efter skatt.

För den som har tio år kvar till pensionen motsvarar det ett sparande på ungefär 1 600-1 800 kronor i månaden. Vill man lämna arbetslivet flera år tidigare blir summorna förstås betydligt större.

Men, konstaterar Munter, har man som mål att gå i pension flera år tidigare är sparandet förvisso en viktig del. Däremot krävs det ofta ”fler anpassningar av kostnader för boende och andra utgifter för att det ska gå att förverkliga”.

”Här är det klokt att börja med en tanke om vilken pensionsinkomst jag verkligen behöver och räkna bakifrån baserat på min pensionsprognos”, avslutar han.

Läs också: Många egenföretagare bland jobbonärer. E55