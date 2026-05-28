En ny undersökning visar att många svenskar kan tänka sig att spara extra för att kunna gå i pension tidigare än sin riktålder. Så här stort sparande krävs.
Svenskarna vill gå i tidig pension – så mycket måste de spara
Trots att beslutsfattarna vill att svenskarna ska jobba längre, är drömmen om en tidig pension i högsta grad levande.
En ny undersökning gjord på uppdrag av Skandia visar att sex av tio svenskar kan tänka sig att spara extra för att kunna gå i pension tidigare än sin riktålder.
Ju tidigare pension – desto större sparande
Undersökningen visar också att sparviljan är särskilt stor bland yngre män. Där är var fjärde beredd att spara mer än 10 procent av sin lön, ofta med ambitionen att kunna sluta flera år före riktåldern.
”Ju tidigare du vill gå i pension – eller ju högre pension du siktar på – desto större behöver sparandet vara. Men det fina med sparande är att när tiden finns kan även små justeringar i dag ge stor effekt över tid”, förklarar Skandias pensionsekonom Mattias Munter.
Kan behöva leva på sparpengar
En tumregel är att pensionen minskar med omkring 6-7 procent för varje år den tas ut före riktåldern. För en medelinkomsttagare motsvarar det ungefär 1 200-1 400 kronor mindre i månaden efter skatt. Inte bara under ett år, utan livet ut.
Den som vill undvika den smällen, men ändå lämna arbetslivet tidigare, kan i stället behöva leva på egna sparpengar under tiden fram till pensionen.
Så stort sparande krävs
Enligt tidigare beräkningar krävs det ett sparande på drygt 310 000 kronor för att en medelinkomsttagare ska kunna leva på motsvarande pensionsnivå i ett år, utan att börja ta ut pensionen direkt. Då kan denna leva på ungefär 26 000 kronor i månaden efter skatt.
För den som har tio år kvar till pensionen motsvarar det ett sparande på ungefär 1 600-1 800 kronor i månaden. Vill man lämna arbetslivet flera år tidigare blir summorna förstås betydligt större.
Men, konstaterar Munter, har man som mål att gå i pension flera år tidigare är sparandet förvisso en viktig del. Däremot krävs det ofta ”fler anpassningar av kostnader för boende och andra utgifter för att det ska gå att förverkliga”.
”Här är det klokt att börja med en tanke om vilken pensionsinkomst jag verkligen behöver och räkna bakifrån baserat på min pensionsprognos”, avslutar han.
