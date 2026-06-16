Svenskarna vill flytta – därför stoppas nästan hälften

Priset stoppar många

Men flytten är enklare i teorin än i praktiken.

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”Det finns en rad hinder för de som vill flytta och det handlar ofta om kostnad och utbud”, konstaterar Ulrica Hedman.

Bland dem som vill flytta svarar nästan hälften, 47 procent, att det största hindret är att flytten är för dyr. Nästan lika många, 46 procent, uppger att det är svårt att hitta en bostad som uppfyller deras behov.

Bara 10 procent svarar att de inte ser några hinder alls.

”Att bygga fler bostäder är en del av lösningen. Men det behövs rätt bostäder, på rätt platser, till rätt målgrupper, till rätt pris och behoven behöver analyseras på både kort och lång sikt”, säger Hedman.

Skatten inte största hindret

Reavinstskatten lyfts ofta fram som en bromskloss på bostadsmarknaden. Men i undersökningen är det bara 5 procent av svenskarna som anger flyttskatten som ett hinder.

Fastighetsbyrån pekar i stället på ett annat problem: att många, särskilt äldre, inte hittar tillräckligt bra alternativ.

Därmed riskerar många att bo kvar, trots att bostaden inte längre passar. Och när flyttkedjorna inte kommer igång blir det svårare även för andra att hitta rätt.

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