Många svenskar vill byta bostad de kommande åren. Men mellan flyttdröm och flyttlåda står två stora hinder.
Svenskarna vill flytta – därför stoppas nästan hälften
Andelen svenskar som planerar att köpa bostad inom den närmsta månaden har ökat från 24 till 27 procent.
Dessutom vill 29 procent av svenskarna mellan 18-84 år flytta från sin nuvarande bostad till en annan inom de närmsta två åren.
I åldersgruppen 18-29 år vill hela 61 procent flytta. Det visar en ny undersökning från Verian, gjord på uppdrag av Fastighetsbyrån.
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Vill byta område
Den vanligaste orsaken till att vilja flytta är att man vill bo i ett annat område eller på en annan ort. Det svarar 40 procent av dem som vill flytta.
Nästan lika många, 38 procent, vill bo större. Andra vill bo billigare, mindre eller i en bostad som är enklare att sköta.
”Hur benägen man är att flytta, och varför man vill flytta, skiljer sig kraftigt mellan olika åldersgrupper. Våra mäklare ser tydligt att framförallt barnfamiljer vill bo större medan många äldre vill bo mindre och mer lättskött”, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.
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Priset stoppar många
Men flytten är enklare i teorin än i praktiken.
”Det finns en rad hinder för de som vill flytta och det handlar ofta om kostnad och utbud”, konstaterar Ulrica Hedman.
Bland dem som vill flytta svarar nästan hälften, 47 procent, att det största hindret är att flytten är för dyr. Nästan lika många, 46 procent, uppger att det är svårt att hitta en bostad som uppfyller deras behov.
Bara 10 procent svarar att de inte ser några hinder alls.
”Att bygga fler bostäder är en del av lösningen. Men det behövs rätt bostäder, på rätt platser, till rätt målgrupper, till rätt pris och behoven behöver analyseras på både kort och lång sikt”, säger Hedman.
Skatten inte största hindret
Reavinstskatten lyfts ofta fram som en bromskloss på bostadsmarknaden. Men i undersökningen är det bara 5 procent av svenskarna som anger flyttskatten som ett hinder.
Fastighetsbyrån pekar i stället på ett annat problem: att många, särskilt äldre, inte hittar tillräckligt bra alternativ.
Därmed riskerar många att bo kvar, trots att bostaden inte längre passar. Och när flyttkedjorna inte kommer igång blir det svårare även för andra att hitta rätt.
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