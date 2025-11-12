KD-ledaren Ebba Busch vill slopa reavinstskatten på bostäder. Förslaget har väckt starkt intresse och kan få stor betydelse för bostadsmarknaden.
Busch: Slopad reavinstskatt på bostäder
Kristdemokraterna vill förändra beskattningen vid bostadsförsäljningar.
Ebba Busch menar att nuvarande regler håller tillbaka rörligheten och vill därför se en ny modell som gör det lättare att flytta.
Missa inte: Bara två kommuner kvar – så illa är det för singelköpare. Dagens PS
KD vill få fler att flytta
Kristdemokraternas förslag går ut på att den nuvarande reavinstskatten på 22 procent sänks med två procentenheter per år efter fem års ägande. Efter 16 år skulle skatten vara helt borttagen.
”Vi måste öka rörligheten på den svenska bostadsmarknaden”, säger Ebba Busch, till TV4 Nyheterna.
Hon menar att förslaget skulle göra det lättare för fler att flytta och skapa en mer rörlig bostadsmarknad. Busch ser skatten som ett hinder för både äldre som vill byta boende och yngre som försöker ta sig in på marknaden.
Som Dagens PS tidigare rapporterat har dagens beskattning lett till inlåsningseffekter. Många tvekar att sälja eftersom en stor del av vinsten går till skatt, vilket gör att färre bostäder byter ägare.
Även Sydsvenskan har uppmärksammat frågan. Enligt Villaägarnas riksförbund påverkar den höga reavinstskatten hela flyttkedjan och försvårar omställningar på bostadsmarknaden. Förbundet vill därför att regeringen ser över reglerna och påpekar att beskattningen i dag även omfattar värdeökningar som beror på inflation.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Läs också: Svenska lånefesten över: “Hushåll kan behöva tänka om”. Dagens PS
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Regeringen försiktig men öppen
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) säger att frågan kan bli aktuell längre fram men att den kräver noggranna överväganden.
“Det är en av många frågor som kan vara på bordet under nästa mandatperiod. Men det får vi återkomma till”, säger hon till TT, enligt TV4.
Hon menar att en lägre reavinstskatt kan påverka och öka omsättningen på bostadsmarknaden, men betonar att det finns flera faktorer som måste vägas in. Svantesson hänvisar samtidigt till planerade förändringar av amorteringskrav och bolånetak som andra sätt att öka rörligheten.
Kostsam reform med stort gensvar
Enligt Skatteverket drog staten in omkring 27 miljarder kronor i reavinstskatt under 2023. Kristdemokraterna uppskattar att deras modell skulle minska intäkterna med mellan 12 och 15 miljarder kronor per år.
Busch säger till TV4 att förslaget har fått “enorm respons” och ser stödet som ett tecken på att många upplever bostadsmarknaden som låst.
Flera privatekonomer har varit skeptiska och menar att förslaget troligen inte löser de större problemen på bostadsmarknaden. Ebba Busch säger att Kristdemokraterna kommer att driva frågan vidare inför valet 2026.
Läs även: Handelsbanken: Byggandet och bostadspriserna vänder upp. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
