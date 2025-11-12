Dagens PS
Busch: Slopad reavinstskatt på bostäder

Ebba Busch vill på sikt slopa reavinstskatten på bostäder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.
Ebba Busch vill på sikt slopa reavinstskatten på bostäder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. (Foto: Stefan Jerrevång / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

KD-ledaren Ebba Busch vill slopa reavinstskatten på bostäder. Förslaget har väckt starkt intresse och kan få stor betydelse för bostadsmarknaden.

Kristdemokraterna vill förändra beskattningen vid bostadsförsäljningar.

Ebba Busch menar att nuvarande regler håller tillbaka rörligheten och vill därför se en ny modell som gör det lättare att flytta.

KD vill få fler att flytta

Kristdemokraternas förslag går ut på att den nuvarande reavinstskatten på 22 procent sänks med två procentenheter per år efter fem års ägande. Efter 16 år skulle skatten vara helt borttagen.

”Vi måste öka rörligheten på den svenska bostadsmarknaden”, säger Ebba Busch, till TV4 Nyheterna.

Hon menar att förslaget skulle göra det lättare för fler att flytta och skapa en mer rörlig bostadsmarknad. Busch ser skatten som ett hinder för både äldre som vill byta boende och yngre som försöker ta sig in på marknaden.

Som Dagens PS tidigare rapporterat har dagens beskattning lett till inlåsningseffekter. Många tvekar att sälja eftersom en stor del av vinsten går till skatt, vilket gör att färre bostäder byter ägare.

Bostadskris äldre
Många äldre vill flytta men gör det inte, något som inte minst beror på skattesystemet. (Foto: Pexels)
Även Sydsvenskan har uppmärksammat frågan. Enligt Villaägarnas riksförbund påverkar den höga reavinstskatten hela flyttkedjan och försvårar omställningar på bostadsmarknaden. Förbundet vill därför att regeringen ser över reglerna och påpekar att beskattningen i dag även omfattar värdeökningar som beror på inflation.

Regeringen försiktig men öppen

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) säger att frågan kan bli aktuell längre fram men att den kräver noggranna överväganden.

“Det är en av många frågor som kan vara på bordet under nästa mandatperiod. Men det får vi återkomma till”, säger hon till TT, enligt TV4.

Hon menar att en lägre reavinstskatt kan påverka och öka omsättningen på bostadsmarknaden, men betonar att det finns flera faktorer som måste vägas in. Svantesson hänvisar samtidigt till planerade förändringar av amorteringskrav och bolånetak som andra sätt att öka rörligheten.

Kostsam reform med stort gensvar

Enligt Skatteverket drog staten in omkring 27 miljarder kronor i reavinstskatt under 2023. Kristdemokraterna uppskattar att deras modell skulle minska intäkterna med mellan 12 och 15 miljarder kronor per år.

Busch säger till TV4 att förslaget har fått “enorm respons” och ser stödet som ett tecken på att många upplever bostadsmarknaden som låst.

Flera privatekonomer har varit skeptiska och menar att förslaget troligen inte löser de större problemen på bostadsmarknaden. Ebba Busch säger att Kristdemokraterna kommer att driva frågan vidare inför valet 2026.

