Busch: Slopad reavinstskatt på bostäder

Kristdemokraterna vill förändra beskattningen vid bostadsförsäljningar.

Ebba Busch menar att nuvarande regler håller tillbaka rörligheten och vill därför se en ny modell som gör det lättare att flytta.

KD vill få fler att flytta

Kristdemokraternas förslag går ut på att den nuvarande reavinstskatten på 22 procent sänks med två procentenheter per år efter fem års ägande. Efter 16 år skulle skatten vara helt borttagen.

”Vi måste öka rörligheten på den svenska bostadsmarknaden”, säger Ebba Busch, till TV4 Nyheterna.

Hon menar att förslaget skulle göra det lättare för fler att flytta och skapa en mer rörlig bostadsmarknad. Busch ser skatten som ett hinder för både äldre som vill byta boende och yngre som försöker ta sig in på marknaden.

Som Dagens PS tidigare rapporterat har dagens beskattning lett till inlåsningseffekter. Många tvekar att sälja eftersom en stor del av vinsten går till skatt, vilket gör att färre bostäder byter ägare.

Många äldre vill flytta men gör det inte, något som inte minst beror på skattesystemet. (Foto: Pexels)

Även Sydsvenskan har uppmärksammat frågan. Enligt Villaägarnas riksförbund påverkar den höga reavinstskatten hela flyttkedjan och försvårar omställningar på bostadsmarknaden. Förbundet vill därför att regeringen ser över reglerna och påpekar att beskattningen i dag även omfattar värdeökningar som beror på inflation.

