Hade 178 000 i sedlar i bokhyllan – nu eldas pengarna upp

Nytt bakslag – pengarna bränns

Riksbankens beslut överklagades till förvaltningsrätten, som i likhet med Riksbanken ansåg att underlaget som skickats in inte räckte för att styrka sedlarnas ursprung.

Därmed stod det klart att sedlarna heller inte skulle skickas tillbaka till mannen, utan tvärtom förstöras. De 178 000 kronor som det handlar om makuleras och bränns sedan i ett värmeverk för att bli fjärrvärme.

Riksbanken upplyser redan i samband med ansökan om inlösen av gamla sedlar att det kan bli ödet om bedömningens görs att dokumentationen inte håller. Här lutar man sig mot riksbankslagen och arbetet mot penningtvätt.

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Dock betyder detta inte att den som lämnat in sedlarna per automatik misstänks för brott, det hela är en prövning om varifrån kontanterna härstammar och ju högre belopp det rör sig om, detta större är kontrollen.

Därför är det viktigt att spara alla kvitton, kontoutdrag och handlar som kan kopplas till sedlarna. En muntlig eller skriftlig redogörelse räcker som regel inte, visar liknande rättsfall.

Snart höjs avgiften för inlösen

Den som vill lösa in gamla sedlar hos Riksbanken ansöker om detta antingen via Riksbankens webbplats eller en särskild blankett. Sedlarna skickas sedan med post till myndigheten vars handläggningstid normalt är tre till fyra veckor, så vida inga kompletteringar behövas ske.

I dagslägget kostar det 200 kronor att lösa in gamla kontanter. Avgiften höjs emellertid den 1 september i år till 300 kronor.