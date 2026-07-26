Riksbanken vägrar lösa in de gamla kontanterna som en läkare skickat från Sverige till sin svärmor i Ungern.
Hade 178 000 i sedlar i bokhyllan – nu eldas pengarna upp
I över 30 år skickade läkaren i Uppsala pengar till sin svärmor för att hjälpa henne bland annat med hyran.
När kvinnan sedan avled gjordes fyndet i hennes bokhylla. Där låg 178 000 kronor i gamla svenska sedlar.
Kvinnan dog 2023 i en ålder av 98 år och sedlarna hade hon sparat och förvarat i ett olåst skåp i bokhyllan. Det var bland annat tusenlappar med Gustav Vasa som motiv och sedlarna som hittades blev ogiltiga 2013 respektive 2016.
Läkaren fick nobben från Riksbanken
När pengarna sedan skulle lösas in hos Riksbanken, för den möjligheten finns, blev svaret nej. Trots att Uppsalaläkaren som skickat sedlarna till sin svärmor i Ungern både kunde visa upp att han jobbat ett helt arbetsliv och haft både inkomst och numera pension, skriver Dagens Nyheter som rapporterar om historien.
Riksbanken avslog ansökan med motiveringen att dokumentationen om var pengarna kom ifrån inte var tillräcklig. Det saknades kvitton från uttagen som gjorts då det skett under flera årtionden.
Nytt bakslag – pengarna bränns
Riksbankens beslut överklagades till förvaltningsrätten, som i likhet med Riksbanken ansåg att underlaget som skickats in inte räckte för att styrka sedlarnas ursprung.
Därmed stod det klart att sedlarna heller inte skulle skickas tillbaka till mannen, utan tvärtom förstöras. De 178 000 kronor som det handlar om makuleras och bränns sedan i ett värmeverk för att bli fjärrvärme.
Riksbanken upplyser redan i samband med ansökan om inlösen av gamla sedlar att det kan bli ödet om bedömningens görs att dokumentationen inte håller. Här lutar man sig mot riksbankslagen och arbetet mot penningtvätt.
Viktigt att spara alla uttagskvitton
Dock betyder detta inte att den som lämnat in sedlarna per automatik misstänks för brott, det hela är en prövning om varifrån kontanterna härstammar och ju högre belopp det rör sig om, detta större är kontrollen.
Därför är det viktigt att spara alla kvitton, kontoutdrag och handlar som kan kopplas till sedlarna. En muntlig eller skriftlig redogörelse räcker som regel inte, visar liknande rättsfall.
Snart höjs avgiften för inlösen
Den som vill lösa in gamla sedlar hos Riksbanken ansöker om detta antingen via Riksbankens webbplats eller en särskild blankett. Sedlarna skickas sedan med post till myndigheten vars handläggningstid normalt är tre till fyra veckor, så vida inga kompletteringar behövas ske.
I dagslägget kostar det 200 kronor att lösa in gamla kontanter. Avgiften höjs emellertid den 1 september i år till 300 kronor.