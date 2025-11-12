Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Då ska du inte spara i ISK 

ISK eller löneväxling – det är frågan
ISK eller löneväxling – det är frågan (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Sänkt schablonskatt och skattefritt belopp innebär förvisso att ISK utklassar många andra sparformer. Men när det gäller pensionen är ISK inte mest lönsamt för alla. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

ISK är enkelt, flexibelt och extremt populärt bland småsparare. Under 2025 infördes dessutom ett skattefritt belopp på alla besparingar upp till 150 000 kronor. 

Inför 2026 höjs den gränsen till 300 000 kronor.

Men när det gäller pensionssparande visar beräkningar att ISK inte alltid är det smartaste valet.

Löneväxling eller ISK – vad lönar sig?

För den som tjänar över brytpunkten för statlig skatt är löneväxling fortfarande överlägset

Enligt nya beräkningar från Säkra ger löneväxling 46 procent högre månadsutbetalning.

“ISK blir något mer fördelaktigt 2026 för dem som inte kan löneväxla, men löneväxling ger fortfarande betydligt högre avkastning över tid – hela 46 procent mer i månadsutbetalning, tack vare arbetsgivarens påslag, låg beskattning och uppskjuten skatt”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra. 

Under 2026 kommer dock löneväxlingen bli än mer exklusiv. Då höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt, vilket innebär att färre kommer kunna löneväxla med skattefördelar.

ISK eller löneväxla? pension
Den som löneväxlar kan få mer i pension (Foto: Pexels)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

En tyst omfördelning

“Det här är en tyst omfördelning av sparmöjligheter, från breda grupper till dem med högre inkomster”, säger Trifa Chireh. 

Från och med nästa år krävs en månadslön på minst 55 000 kronor efter löneväxling för att sparformen ska vara trygg och lönsam. Annars riskerar du att tappa viktiga socialförsäkringsförmåner som pension och sjukpenning. 

Det är en höjning med cirka 1 400 kronor jämfört med 2025 års brytpunkt, vilket enligt Säkra innebär att omkring 70 000 personer faller utanför systemet.

Fler män än kvinnor kan fortsätta

När allt färre kvalificerar sig för löneväxling växer också risken för att skillnaderna i pension mellan kvinnor och män ökar.

“Det är fler män än kvinnor som har inkomster över brytpunkten. När färre kvinnor kan löneväxla riskerar vi att cementera pensionsklyftan redan i arbetslivet”, säger Chireh.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Därtill kan nästa års höjning innebära att löneväxling inte längre är ett alternativ för flera yrkesgrupper som ligger precis vid brytpunkten, exempelvis ST-läkare, civilingenjörer, IT-arkitekter och tandläkare. 

ANNONS

Ett sparande för de få

När du löneväxlar avstår du en del av din lön, vilket innebär att din arbetsgivare istället sätter in en högre summa till din tjänstepension. Arbetsgivaren brukar lägga på ett extra påslag på cirka 5,8 procent tack vare lägre arbetsgivaravgifter. 

Pengarna är dock låsta till minst 55 års ålder.

För höginkomsttagare kan det vara ett av de mest effektiva sätten att spara. Men om din lön understiger brytpunkten riskerar du istället att sänka din allmänna pension. Därtill kan sjukpenning, arbetslöshetsersättning och andra försäkringar påverkas. 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
IsklöneväxlingPension
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS