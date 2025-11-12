Då ska du inte spara i ISK 

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

ISK är enkelt, flexibelt och extremt populärt bland småsparare. Under 2025 infördes dessutom ett skattefritt belopp på alla besparingar upp till 150 000 kronor.

Inför 2026 höjs den gränsen till 300 000 kronor.

Men när det gäller pensionssparande visar beräkningar att ISK inte alltid är det smartaste valet.

Löneväxling eller ISK – vad lönar sig?

För den som tjänar över brytpunkten för statlig skatt är löneväxling fortfarande överlägset.

Enligt nya beräkningar från Säkra ger löneväxling 46 procent högre månadsutbetalning.

“ISK blir något mer fördelaktigt 2026 för dem som inte kan löneväxla, men löneväxling ger fortfarande betydligt högre avkastning över tid – hela 46 procent mer i månadsutbetalning, tack vare arbetsgivarens påslag, låg beskattning och uppskjuten skatt”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.

Under 2026 kommer dock löneväxlingen bli än mer exklusiv. Då höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt, vilket innebär att färre kommer kunna löneväxla med skattefördelar.

Den som löneväxlar kan få mer i pension (Foto: Pexels)