Sänkt schablonskatt och skattefritt belopp innebär förvisso att ISK utklassar många andra sparformer. Men när det gäller pensionen är ISK inte mest lönsamt för alla.
Då ska du inte spara i ISK
ISK är enkelt, flexibelt och extremt populärt bland småsparare. Under 2025 infördes dessutom ett skattefritt belopp på alla besparingar upp till 150 000 kronor.
Inför 2026 höjs den gränsen till 300 000 kronor.
Men när det gäller pensionssparande visar beräkningar att ISK inte alltid är det smartaste valet.
Löneväxling eller ISK – vad lönar sig?
För den som tjänar över brytpunkten för statlig skatt är löneväxling fortfarande överlägset.
Enligt nya beräkningar från Säkra ger löneväxling 46 procent högre månadsutbetalning.
“ISK blir något mer fördelaktigt 2026 för dem som inte kan löneväxla, men löneväxling ger fortfarande betydligt högre avkastning över tid – hela 46 procent mer i månadsutbetalning, tack vare arbetsgivarens påslag, låg beskattning och uppskjuten skatt”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.
Under 2026 kommer dock löneväxlingen bli än mer exklusiv. Då höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt, vilket innebär att färre kommer kunna löneväxla med skattefördelar.
En tyst omfördelning
“Det här är en tyst omfördelning av sparmöjligheter, från breda grupper till dem med högre inkomster”, säger Trifa Chireh.
Från och med nästa år krävs en månadslön på minst 55 000 kronor efter löneväxling för att sparformen ska vara trygg och lönsam. Annars riskerar du att tappa viktiga socialförsäkringsförmåner som pension och sjukpenning.
Det är en höjning med cirka 1 400 kronor jämfört med 2025 års brytpunkt, vilket enligt Säkra innebär att omkring 70 000 personer faller utanför systemet.
Fler män än kvinnor kan fortsätta
När allt färre kvalificerar sig för löneväxling växer också risken för att skillnaderna i pension mellan kvinnor och män ökar.
“Det är fler män än kvinnor som har inkomster över brytpunkten. När färre kvinnor kan löneväxla riskerar vi att cementera pensionsklyftan redan i arbetslivet”, säger Chireh.
Därtill kan nästa års höjning innebära att löneväxling inte längre är ett alternativ för flera yrkesgrupper som ligger precis vid brytpunkten, exempelvis ST-läkare, civilingenjörer, IT-arkitekter och tandläkare.
Ett sparande för de få
När du löneväxlar avstår du en del av din lön, vilket innebär att din arbetsgivare istället sätter in en högre summa till din tjänstepension. Arbetsgivaren brukar lägga på ett extra påslag på cirka 5,8 procent tack vare lägre arbetsgivaravgifter.
Pengarna är dock låsta till minst 55 års ålder.
För höginkomsttagare kan det vara ett av de mest effektiva sätten att spara. Men om din lön understiger brytpunkten riskerar du istället att sänka din allmänna pension. Därtill kan sjukpenning, arbetslöshetsersättning och andra försäkringar påverkas.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
